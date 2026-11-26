Monaco de Filipe Luís vence nos acréscimos e mantém 100% na Conference League
Técnico brasileiro chegou à quarta vitória consecutiva na competição europeia
O Monaco, comandado pelo técnico Filipe Luís, venceu o Hearts por 3 a 2 nesta quinta-feira (26), no Tynecastle Park, em Edimburgo, na Escócia, pela quarta rodada da Conference League. Folarin Balogun foi o destaque da partida ao marcar duas vezes, incluindo o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe francesa manteve os 100% de aproveitamento na competição, com quatro vitórias em quatro jogos.
O triunfo levou o Monaco aos 12 pontos e colocou a equipe provisoriamente na liderança da fase de liga, mais próxima de assegurar uma vaga direta nas oitavas de final. O resultado também representou um alívio para Filipe Luís, que enfrenta um momento de pressão no Campeonato Francês, em que acumula seis partidas consecutivas sem vencer.
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Como foi a vitória do Monaco de Filipe Luís?
O Hearts abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, com Jordi Altena. Após uma cobrança de falta de Sabah Kerjota acertar a trave, o lateral aproveitou a sobra e finalizou no ângulo, sem chances para o goleiro Lukas Hradecky.
O Monaco de Filipe Luís reagiu aos 24 minutos. Matthis Abline foi derrubado dentro da área, e Balogun converteu o pênalti para deixar tudo igual. Aos 41, o atacante norte-americano participou novamente de uma jogada decisiva, desta vez dando a assistência para Edan Diop virar o placar.
A vantagem francesa, entretanto, durou pouco. Aos 44 minutos, Kerjota acertou uma finalização colocada da entrada da área e empatou para os escoceses, levando a partida para o intervalo em 2 a 2.
Na segunda etapa, o Hearts começou melhor e chegou a ameaçar a defesa do Monaco. Aos poucos, a equipe de Filipe Luís recuperou o controle das ações ofensivas e passou a criar oportunidades para voltar à frente do placar.
Balogun desperdiçou uma boa chance já nos acréscimos, mas se recuperou pouco depois. Aos 49 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu passe em profundidade de Mamadou Coulibaly, ficou frente a frente com o goleiro Beau Reus e finalizou para garantir a vitória por 3 a 2.
O gol também entrou para a história do Monaco como o mais tardio a garantir uma vitória da equipe em competições europeias neste século.
Monaco mantém invencibilidade na Conference League, mas vive pressão na França
A campanha continental contrasta com o desempenho recente do Monaco no Campeonato Francês. Depois de começar a temporada entre os primeiros colocados, a equipe perdeu rendimento e chegou a seis rodadas consecutivas sem vencer na Ligue 1.
Nesse período, foram quatro empates e duas derrotas do time de Filipe Luís. A sequência deixou o Monaco na oitava posição do campeonato, com 17 pontos, nove a menos que o líder Paris Saint-Germain, e aumentou as críticas ao trabalho de Filipe Luís na imprensa francesa.
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Na Conference League, entretanto, o cenário é diferente. A equipe venceu os quatro compromissos da fase de liga e segue entre as principais candidatas à classificação direta para as oitavas de final. Os oito primeiros colocados avançam sem precisar disputar os playoffs.
O próximo compromisso do Monaco será no domingo (29), contra o Lyon, fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Francês.
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