Com permanência em pauta, Jardim e Boto aparecem com camisa do deca do Flamengo
Permanência da dupla para 2027 ainda não está definida
Leonardo Jardim e José Boto apareceram com camisas comemorativas do decacampeonato brasileiro durante o treino do Flamengo nesta quinta-feira (26), no Ninho do Urubu. As imagens foram registradas na reapresentação do elenco, após quatro dias de folga concedidos depois do empate em 1 a 1 com o Palmeiras, em São Paulo, resultado que confirmou o título nacional. Apesar da celebração, o futuro dos dois profissionais no clube segue indefinido.
A situação de Jardim é uma das principais pendências do planejamento rubro-negro para 2027. O treinador tem contrato até dezembro do próximo ano, mas o vínculo prevê uma cláusula que permite a rescisão sem custos ao término da atual temporada. Depois da conquista do Brasileirão, o português também evitou garantir sua permanência.
Na ocasião, Jardim explicou que costuma trabalhar com contratos de um ano, com possibilidade de extensão por mais uma temporada, caso exista interesse das duas partes. Dessa forma, mesmo com o título brasileiro, a continuidade do técnico ainda precisa ser discutida.
Boto também tem futuro indefinido no Flamengo
O cenário de José Boto é diferente. O diretor de futebol tem contrato somente até dezembro de 2026 e ainda não acertou a renovação. Apesar das especulações sobre uma possível saída, o presidente Bap voltou a demonstrar interesse na permanência do dirigente.
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Em declaração sobre o futuro dos profissionais do departamento de futebol, o mandatário afirmou que o Flamengo não pretende promover mudanças, mas ressaltou que a continuidade também depende da vontade dos envolvidos.
— O Flamengo não tem intenção de fazer nenhuma mudança nesse sentido. Mas é assim, é como qualquer casamento. Casamento não basta eu dizer que quero continuar casado com a minha esposa; a minha esposa tem que querer também — afirmou Bap.
O presidente também minimizou as especulações sobre possíveis saídas e disse que só considera uma situação concreta quando houver manifestação dos próprios profissionais.
— Enquanto não for dito para mim que alguém não quer ficar aqui ou porque tem outra proposta, eu não tenho por que me preocupar com isso. Esse processo é natural em relação a jogadores e profissionais — completou.
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