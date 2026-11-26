Leonardo Jardim e José Boto apareceram com camisas comemorativas do decacampeonato brasileiro durante o treino do Flamengo nesta quinta-feira (26), no Ninho do Urubu. As imagens foram registradas na reapresentação do elenco, após quatro dias de folga concedidos depois do empate em 1 a 1 com o Palmeiras, em São Paulo, resultado que confirmou o título nacional. Apesar da celebração, o futuro dos dois profissionais no clube segue indefinido.

Jardim e José Boto durante treino do Flamengo no Ninho (Foto: Reprodução)

A situação de Jardim é uma das principais pendências do planejamento rubro-negro para 2027. O treinador tem contrato até dezembro do próximo ano, mas o vínculo prevê uma cláusula que permite a rescisão sem custos ao término da atual temporada. Depois da conquista do Brasileirão, o português também evitou garantir sua permanência.

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Na ocasião, Jardim explicou que costuma trabalhar com contratos de um ano, com possibilidade de extensão por mais uma temporada, caso exista interesse das duas partes. Dessa forma, mesmo com o título brasileiro, a continuidade do técnico ainda precisa ser discutida.

Boto também tem futuro indefinido no Flamengo

O cenário de José Boto é diferente. O diretor de futebol tem contrato somente até dezembro de 2026 e ainda não acertou a renovação. Apesar das especulações sobre uma possível saída, o presidente Bap voltou a demonstrar interesse na permanência do dirigente.

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Em declaração sobre o futuro dos profissionais do departamento de futebol, o mandatário afirmou que o Flamengo não pretende promover mudanças, mas ressaltou que a continuidade também depende da vontade dos envolvidos.

— O Flamengo não tem intenção de fazer nenhuma mudança nesse sentido. Mas é assim, é como qualquer casamento. Casamento não basta eu dizer que quero continuar casado com a minha esposa; a minha esposa tem que querer também — afirmou Bap.

Jardim e Boto no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O presidente também minimizou as especulações sobre possíveis saídas e disse que só considera uma situação concreta quando houver manifestação dos próprios profissionais.

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— Enquanto não for dito para mim que alguém não quer ficar aqui ou porque tem outra proposta, eu não tenho por que me preocupar com isso. Esse processo é natural em relação a jogadores e profissionais — completou.

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