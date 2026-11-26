O futuro de Gabigol ainda é incerto e, automaticamente, o nome do Flamengo volta a ser associado ao atacante. Zico, maior ídolo da história do clube carioca, abordou o tema e afirmou que, caso o jogador não permaneça no Santos ou retorne ao Cruzeiro em 2027, o Rio de Janeiro estará de braços abertos para recebê-lo.

— Se não voltar para Minas e não ficar em São Paulo, o Rio está de braços abertos esperando por ele. Acho que dá (para voltar). Não tem problema. Eu posso dizer que tive o segundo casamento. Fui para a Itália e voltei, não aconteceu nada, então está tudo bem. Acho que esse não é um problema. O Gabigol marcou a história dele no Flamengo, é um grande ídolo e jamais vai deixar de ser ídolo pelo período que passou lá. Então, da minha parte, seria bem-vindo — disse Zico, em entrevista em Belo Horizonte.

Gabigol e Zico no Ninho do Urubu, CT do Flamengo (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Entenda o cenário envolvendo Gabigol

Gabigol pertence ao Cruzeiro e tem contrato de empréstimo com o Santos até o fim deste ano. O clube da Vila Belmiro busca a permanência do atacante, mas pretende se aprofundar no assunto após o encerramento do Brasileirão. Em 2026, o jogador marcou 26 gols.

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Na última semana, Júnior Pedroso, empresário do atacante, também comentou a possibilidade de um retorno ao Rubro-Negro. O agente destacou a ligação de Gabigol com o clube, mas explicou que o jogador prefere aguardar o fim da temporada antes de discutir seu futuro.

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Flamengo está bem servido no ataque, diz Boto

Para o diretor de futebol José Boto, a ligação entre Flamengo e Gabigol é inegável. No entanto, neste momento, o clube carioca considera que está bem servido na posição, com Pedro e Joaquín Freitas.

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— É conhecida a paixão do Gabigol pelo Flamengo. Nesse momento, estamos bem servidos de atacantes centrais. Temos o Pedro, um dos melhores da liga brasileira, e temos o Joaquín, de característica diferente do Pedro, por isso fomos buscar. Ele está em adaptação, está crescendo. No futebol, nunca dá para dizer nunca, mas, de 0 a 10, é pouca possibilidade — disse José Boto à ESPN.

Gabigol defendeu o Flamengo entre 2019 e 2024 e conquistou 13 títulos, incluindo duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil. Ele deixou a Gávea após não chegar a um acordo pela renovação contratual e se transferiu para o Cruzeiro no início de 2025.

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