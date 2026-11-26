Torcida do Flamengo cria música para Samuel Lino, que canta com rubro-negros no Ninho
Atacante participou da homenagem inspirada em "Fio Maravilha" após treino desta quinta no CT rubro-negro
Lucas Paquetá deu o pontapé inicial, a torcida do Flamengo abraçou a ideia e Samuel Lino entrou no ritmo da homenagem. Após o decacampeonato brasileiro, o meia criou uma paródia de "Fio Maravilha", de Jorge Ben Jor, para celebrar o atacante, autor do gol que garantiu o empate com o Palmeiras e confirmou o título. A música ganhou as arquibancadas e, nesta quinta-feira, Lino cantou a composição ao lado de torcedores na porta do Ninho do Urubu, após o treino.
O atacante, ao lado do Léo Pereira e Jorginho, foi recebido com o canto inspirado em "Fio Maravilha", de Jorge Ben Jor, que ganhou uma versão especial depois do gol marcado por Lino no empate por 1 a 1, no último sábado (21), em São Paulo. O resultado confirmou o décimo título brasileiro da história do Flamengo.
LINO CANTA A SUA MÚSICA COM O PESSOAL DA RAÇA RUBRO-NEGRA NO NINHO! JORGINHO E LÉO PEREIRA TAMBÉM PARTICIPAM! Vídeo da @oficial_rrn https://t.co/WkqNnLrNO7— Paparazzo Rubro-Negro (@PapaRubroNegro) November 26, 2026
Homenagem começou com Paquetá
A homenagem começou no vestiário do Nubank Parque, quando Lucas Paquetá gravou um vídeo cantando a paródia ao lado dos companheiros. Desde então, a música ganhou as arquibancadas e passou a ser compartilhada pelos torcedores nas redes sociais.
— Lino Maravilha, nós gostamos de você. Lino Maravilha, faz mais um pra gente ver — cantou Paquetá, em homenagem ao companheiro de equipe.
Desta vez, o próprio homenageado participou do momento. Ao lado dos rubro-negros na porta do Ninho do Urubu, Samuel Lino acompanhou o canto e celebrou a conexão com a torcida.
Confira a música da torcida do Flamengo para Samuel Lino
"Quando Bruno Henrique tabelou com o Arrasca
E o chiqueiro pra Nação virou Maraca! (2x)
Lino Maravilha, nós gostamos de você!
(Dá-lhe, dá-lhe, Flamengo! — melodia da música)
Lino Maravilha, faz mais um pra gente ver!
(Dá-lhe, dá-lhe, Flamengo!)"
Quando Bruno Henrique tabelou com o Arrasca E o chiqueiro pra Nação virou Maraca! (2x) Lino Maravilha, nós gostamos de você! (dá-lhe dá-lhe Flamengo! melodia da música) Lino Maravilha, faz mais um pra gente ver! (dá-lhe dá-lhe Flamengo!) https://t.co/YnQ2CK7FmW— Raça Rubro-Negra (@oficial_rrn) November 26, 2026
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A história por trás de 'Fio Maravilha'
A música escolhida por Paquetá tem uma ligação antiga com o Flamengo. Composta por Jorge Ben Jor em 1972, "Fio Maravilha" foi criada em homenagem a João Batista de Sales, o Fio Maravilha, atacante que defendeu o clube entre 1965 e 1973.
A inspiração surgiu após um gol marcado pelo jogador em um amistoso contra o Benfica, no Maracanã, em 15 de janeiro de 1972. Na ocasião, Fio começou a partida no banco de reservas, entrou no segundo tempo após pedidos da torcida e marcou aos 33 minutos, depois de driblar dois zagueiros e o goleiro adversário.
Presente no estádio, Jorge Ben transformou o lance em música. O refrão "Fio Maravilha, nós gostamos de você" rapidamente ganhou popularidade e se tornou uma das homenagens mais conhecidas já feitas a um jogador do Flamengo.
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