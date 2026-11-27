O Flamengo lançou nesta quinta-feira (26) uma coleção de camisas comemorativas pelo décimo título do Campeonato Brasileiro. Entre os modelos estão estampas com provocações ao Palmeiras e ao técnico Abel Ferreira, além de referências aos jogadores que participaram da conquista. Segundo o clube, são 16 artes disponíveis por tempo limitado, com preços a partir de R$ 169,99.

Uma das estampas traz a frase "Decacampeão sem fax", em referência à unificação dos títulos brasileiros reconhecida pela CBF, que passou a considerar conquistas da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa como edições do Campeonato Brasileiro. A provocação é direcionada ao Palmeiras, que soma 12 títulos nacionais, incluindo quatro dessas competições anteriores a 1971.

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Outro modelo apresenta os dizeres "Rubro-negros, 10frutem", em uma brincadeira com a expressão "desfrutem", utilizada por Abel Ferreira durante a disputa pelo Brasileirão. A camisa, inclusive, já havia aparecido em um material divulgado por engano pelo Flamengo antes do confronto decisivo contra o Palmeiras, no último sábado (21).

As provocações não param por aí. A coleção também conta com frases como "Final de ano melancólico", "Para desespero dos detratores", "O Flamengo é um clube como outro qualquer" e "Não tem dinheiro para pagar a premiação". A referência aos detratores é uma expressão frequentemente utilizada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

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Flamengo também homenageia jogadores na coleção do deca

Além das provocações, o Flamengo preparou estampas com imagens do elenco campeão brasileiro. Samuel Lino, autor do gol que garantiu o título diante do Palmeiras, aparece em um modelo que reproduz sua comemoração no Nubank Parque.

Outras peças mostram jogadores com o troféu do Brasileirão e imagens coletivas da equipe. Há também modelos mais tradicionais, com o número dez em destaque e inscrições alusivas ao decacampeonato de 2026.

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A conquista foi confirmada no sábado (21), após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, em São Paulo. O resultado garantiu ao Flamengo seu décimo Campeonato Brasileiro, com duas rodadas de antecedência.

Onde comprar as camisas comemorativas?

As peças estão disponíveis no Mengo Estúdio, plataforma de personalização lançada pelo Flamengo no dia do título. O torcedor pode escolher entre diferentes estampas, cores e modelos de camiseta.

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As opções incluem versões em algodão e poliéster, além de cortes oversized e boxy. Os tamanhos vão do P ao 3G, com opções nas cores preta, vermelha e branca. Os preços partem de R$ 169,99 e podem chegar a R$ 189,99, dependendo do modelo.

As camisas são produzidas sob encomenda. Segundo o Flamengo, o prazo estimado de entrega nas principais capitais brasileiras é de três a cinco dias úteis, podendo variar de acordo com o endereço.