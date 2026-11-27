Flamengo tem sete jogadores em busca de afirmação na reta final do Brasileirão
Reforços pouco utilizados, atletas que perderam protagonismo e jogadores em busca de recuperação têm duas rodadas para mostrar serviço
O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência, mas os compromissos contra Coritiba e Chapecoense ainda podem ser importantes para parte do elenco. Sete jogadores chegam à reta final da temporada com a possibilidade de ganhar oportunidades e mostrar serviço ao técnico Leonardo Jardim, de olho no planejamento de 2027.
Anthony Valencia, Joaquín Freitas, Vitão, Nicolás de la Cruz, Saúl Ñíguez, Evertton Araújo e Luiz Araújo tiveram participações reduzidas na campanha, por diferentes motivos.
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Juntos, os sete somam 2.853 minutos em campo no Campeonato Brasileiro, o equivalente a aproximadamente 32 partidas completas. Valencia, contratado em setembro, foi o menos utilizado, com apenas seis minutos disputados. Evertton Araújo, por outro lado, chegou a ser titular antes de sofrer uma lesão muscular que interrompeu sua sequência.
A possibilidade de mudanças na equipe aumentou após a conquista do título. Jardim evitou grandes alterações durante a disputa pelo decacampeonato, mas agora pode aproveitar os últimos compromissos para observar alternativas.
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Reforços do Flamengo buscam mais espaço para 2027
Anthony Valencia
O equatoriano de 23 anos disputou apenas seis minutos no Brasileirão, em uma única participação, contra o Remo, em setembro. Contratado por aproximadamente R$ 44 milhões, Valencia ainda não conseguiu mostrar suas principais características, como velocidade, drible e capacidade de atuar pelos lados do ataque.
A concorrência no setor ofensivo e o processo de adaptação ao futebol brasileiro contribuíram para a baixa utilização. Agora, com Gonzalo Plata sob avaliação médica por um trauma no cotovelo, o atacante pode encontrar espaço para receber mais minutos e iniciar a disputa por uma posição em 2027.
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Joaquín Freitas
O argentino de 19 anos chegou ao Flamengo em setembro, após passagem pelo River Plate, e teve mais oportunidades do que Valencia. Em nove partidas no Brasileirão, acumulou 96 minutos e uma assistência.
Freitas foi contratado para oferecer características diferentes das de Pedro. Com maior mobilidade, pode atuar como segundo atacante e participar da construção ofensiva fora da área. A intensidade e a movimentação são atributos valorizados pela comissão técnica.
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O jovem ainda busca seu primeiro gol pelo clube na competição e pode aproveitar os últimos compromissos para avançar no processo de adaptação.
Vitão
Contratado no início de 2026, Vitão encontrou forte concorrência no sistema defensivo. A presença de Léo Ortiz e Léo Pereira entre os titulares limitou suas oportunidades, enquanto Danilo também apareceu como alternativa para a zaga.
O defensor de 26 anos disputou 11 partidas no Brasileirão, com 596 minutos acumulados. Destro, tem como características a saída de bola, o passe vertical e a capacidade de atuar em uma linha defensiva adiantada.
Vitão entrou durante o empate com o Palmeiras, que confirmou o título brasileiro, e teve atuação positiva. Uma eventual sequência nas últimas rodadas pode ajudá-lo a ganhar espaço na disputa por uma vaga no próximo ano.
Jogadores experientes também podem aproveitar a reta final
Nicolás de la Cruz
O uruguaio de 29 anos soma 14 partidas e apenas 249 minutos no Brasileirão. Apesar da experiência e da capacidade de atuar em diferentes funções do meio-campo, perdeu espaço na equipe de Leonardo Jardim.
A concorrência e os cuidados com sua condição física limitaram sua utilização. De la Cruz também ficou fora do confronto com o Palmeiras, disputado em gramado sintético, por precaução da comissão técnica.
Com características de mobilidade, intensidade e passes verticais, o meia pode aproveitar as últimas rodadas para recuperar protagonismo. Seu futuro no Flamengo é uma das situações que poderão ser avaliadas durante o planejamento de 2027.
Saúl Ñíguez
A temporada de Saúl foi prejudicada por problemas físicos. O espanhol de 32 anos passou por cirurgia no calcanhar esquerdo em janeiro e enfrentou dificuldades para recuperar uma sequência de partidas.
No Brasileirão, disputou 14 jogos, com 327 minutos e uma assistência. Versátil, pode atuar como segundo volante ou meia central, contribuindo tanto para a marcação quanto para a circulação da bola.
O espanhol chegou ao Flamengo em 2025 com experiência em grandes competições europeias, mas não conseguiu manter regularidade em 2026. As duas últimas rodadas representam uma oportunidade de recuperar ritmo e mostrar que ainda pode contribuir com frequência.
Evertton Araújo
Diferentemente de outros nomes da lista, Evertton Araújo teve participação importante durante parte da campanha. O volante de 23 anos aproveitou a ausência de Pulgar e ganhou espaço entre os titulares, mas sofreu uma lesão muscular grave na coxa esquerda.
O jogador disputou 20 partidas no Brasileirão, com 993 minutos e uma assistência. Formado nas categorias de base do Flamengo, destaca-se pela marcação, pelos duelos físicos e pela proteção ao sistema defensivo.
Recuperado da lesão e novamente disponível, Evertton tenta recuperar o ritmo e a confiança. Uma eventual participação nos últimos jogos pode ajudá-lo a encerrar a temporada em melhores condições para disputar espaço em 2027.
Luiz Araújo
Luiz Araújo foi outro jogador que perdeu protagonismo ao longo da temporada. O atacante de 30 anos participou de 18 partidas do Brasileirão, acumulando 586 minutos, dois gols e uma assistência.
Canhoto, costuma atuar pela direita, buscando jogadas individuais e finalizações de média distância. A velocidade e o trabalho defensivo também fazem parte de suas características.
Mesmo com poucas oportunidades, o camisa 7 recebeu elogios de Jardim durante a campanha. Após a vitória sobre o Grêmio, no início de novembro, o treinador citou Luiz Araújo e Vitão como exemplos de atletas que conseguiram manter o nível competitivo quando acionados.
Com a possibilidade de mudanças no elenco em 2027, o atacante pode utilizar as últimas partidas para recuperar espaço internamente e valorizar-se no mercado.
O Flamengo enfrenta o Coritiba neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela penúltima rodada. A despedida da temporada será contra a Chapecoense, no dia 2 de dezembro, às 21h30, no Maracanã, quando o elenco receberá a taça do Campeonato Brasileiro.
Além da possibilidade de observar jogadores menos utilizados, a equipe ainda busca marcas coletivas na competição, enquanto Pedro segue na disputa pela artilharia.
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