AO VIVO: Acompanhe em tempo real Palmeiras x Fluminense pela Libertadores
Times se enfrentam pelas semifinais da Libertadores
Palmeiras e Fluminense duelam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo confronto de volta da semifinal da Libertadores. Após vencer por 2 a 1 no Maracanã, o Alviverde joga pelo empate para assegurar a classificação à decisão. Já o Tricolor precisa triunfar por dois gols de diferença para avançar diretamente à final ou por um gol para levar a disputa aos pênaltis. Acompanhe a decisão em tempo real no Lance!.
O vencedor do duelo entre Palmeiras e Fluminense receberá 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões) em premiação pela classificação. E volta a campo no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Quem avançar espera a decisão de Flamengo x Estudiantes, para saber o adversário da final da Libertadores.
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⏱️ LANCE A LANCE
20h30 - FLUMINENSE ESCALADO!!
20h20 - PALMEIRAS ESCALADO!!
20h18 - MARTINELLI FORA DO JOGO!
Nota oficial do Fluminense:
— O meia Martinelli saiu no intervalo do jogo de ida da semifinal da Libertadores após torção no joelho esquerdo e fez tratamento para ser relacionado no jogo da volta. No treino desta segunda-feira, o atleta sentiu dores novamente e seguiu o tratamento, inclusive no hotel da concentração da equipe em São Paulo. Em teste físico no pré-jogo, ficou decidido pela não utilização do jogador na partida. Martinelli será reavaliado no retorno ao Rio de Janeiro.
Time do Palmeiras chega ao Nubank Parque para a decisão contra o Fluminense!
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Nosso repórter Vitor Palhares já traz como está o clima nos arredores do Nubank Parque.
19h30 - Dia de decisão na Libertadores. Já, já a bola rola para Palmeiras x Fluminense.
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