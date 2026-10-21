Palmeiras e Fluminense duelam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo confronto de volta da semifinal da Libertadores. Após vencer por 2 a 1 no Maracanã, o Alviverde joga pelo empate para assegurar a classificação à decisão. Já o Tricolor precisa triunfar por dois gols de diferença para avançar diretamente à final ou por um gol para levar a disputa aos pênaltis. Acompanhe a decisão em tempo real no Lance!.

O vencedor do duelo entre Palmeiras e Fluminense receberá 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões) em premiação pela classificação. E volta a campo no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Quem avançar espera a decisão de Flamengo x Estudiantes, para saber o adversário da final da Libertadores.

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⏱️ LANCE A LANCE

20h30 - FLUMINENSE ESCALADO!!

20h20 - PALMEIRAS ESCALADO!!

20h18 - MARTINELLI FORA DO JOGO!

Nota oficial do Fluminense:

— O meia Martinelli saiu no intervalo do jogo de ida da semifinal da Libertadores após torção no joelho esquerdo e fez tratamento para ser relacionado no jogo da volta. No treino desta segunda-feira, o atleta sentiu dores novamente e seguiu o tratamento, inclusive no hotel da concentração da equipe em São Paulo. Em teste físico no pré-jogo, ficou decidido pela não utilização do jogador na partida. Martinelli será reavaliado no retorno ao Rio de Janeiro.

Time do Palmeiras chega ao Nubank Parque para a decisão contra o Fluminense!

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Nosso repórter Vitor Palhares já traz como está o clima nos arredores do Nubank Parque.

19h30 - Dia de decisão na Libertadores. Já, já a bola rola para Palmeiras x Fluminense.

Jhon Arias vs Guilherme Arana em Fluminense 1 x 2 Palmeiras (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)

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