O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, reconheceu nesta quarta-feira (25) que a demissão de Filipe Luís, em março, poderia ter sido conduzida de outra maneira. Em entrevista à ESPN, o português também comentou sua situação contratual e revelou que mantém conversas com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, sobre a permanência no clube em 2027.

A saída de Filipe Luís provocou forte repercussão entre os torcedores, principalmente pela maneira como foi comunicada. O treinador foi informado da demissão por Boto logo depois da entrevista coletiva após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca.

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Questionado se havia algum arrependimento pela condução do processo, o dirigente afirmou que a decisão foi tomada por considerar aquele o melhor caminho, mas admitiu que, atualmente, poderia agir de maneira diferente.

— Se naquela altura nós fizemos assim, é porque achamos que era a melhor forma. Olhando, se calhar, agora à distância, e com mais calma e sem o calor das decisões, talvez pudesse ter sido feita de uma forma diferente.

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A demissão de Filipe Luís no Flamengo aconteceu em 3 de março, após um início de temporada marcado pelas derrotas nas decisões da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. Apesar de ter conquistado a Libertadores e o Brasileirão em 2025, o treinador não resistiu aos resultados negativos e foi substituído por Leonardo Jardim.

José Boto vai permanecer no Flamengo em 2027?

O futuro do diretor de futebol segue indefinido. Com contrato válido até dezembro de 2026, Boto ainda não anunciou um acordo para permanecer no Flamengo na próxima temporada.

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Durante a entrevista, o dirigente evitou antecipar uma decisão, mas confirmou que o assunto está sendo tratado diretamente com Bap.

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— Há assuntos que... vocês em dois anos aqui comigo já me deviam conhecer que eu não falo publicamente. Falo com as pessoas que tenho que falar, e esses assuntos estão a ser tratados entre mim e o Bap, como todos aqueles assuntos muito importantes para o Flamengo são tratados entre mim e ele.

O presidente rubro-negro já manifestou publicamente o desejo de manter Boto e Leonardo Jardim para 2027. Entretanto, a continuidade dos dois portugueses ainda depende de definições contratuais.

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Jardim possui vínculo até dezembro de 2027, mas uma cláusula permite a rescisão sem custos ao término da atual temporada. Boto, por sua vez, precisaria acertar a extensão de seu contrato.

Boto projeta Flamengo forte mesmo sem sua permanência

Apesar das indefinições envolvendo o departamento de futebol, Boto demonstrou confiança no elenco do Flamengo para a próxima temporada. O dirigente afirmou que o clube continuará entre os principais candidatos aos títulos na América do Sul, independentemente de quem esteja no comando.

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— O Flamengo de 27, com Boto, com Jardim, sem Jardim, sem Boto, vai ser, de certeza, um dos candidatos a ganhar tudo aqui na América do Sul.

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Com o campeonato decidido, a diretoria passou a concentrar as atenções no planejamento de 2027, que inclui as definições sobre a continuidade dos profissionais responsáveis pelo departamento de futebol.