Flamengo reúne elenco e comissão técnica em churrasco para celebrar decacampeonato
Confraternização aconteceu nesta quinta-feira (26), em um sítio ao lado do Ninho do Urubu, após a reapresentação do elenco
O Flamengo reuniu jogadores, comissão técnica, funcionários e familiares nesta quinta-feira (26) para celebrar a conquista do décimo Campeonato Brasileiro de sua história. A confraternização aconteceu em um sítio localizado ao lado do Ninho do Urubu, após as atividades realizadas pela manhã no centro de treinamento.
O evento contou com um churrasco organizado pelo clube para comemorar o título e promover a integração do grupo. A celebração ocorreu cinco dias depois do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, resultado que garantiu matematicamente o decacampeonato rubro-negro.
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Durante a festa, os participantes utilizaram uma camisa comemorativa preta, com uma foto do elenco e a inscrição "decacampeão". O técnico Leonardo Jardim e o diretor de futebol José Boto também participaram da confraternização e apareceram juntos em registros divulgados nas redes sociais.
A comemoração foi a primeira reunião do grupo para celebrar a conquista fora do ambiente de jogo. Após confirmar o título no último sábado (21), o elenco recebeu quatro dias de folga e não realizou uma festa coletiva naquela ocasião.
Em vídeo, os jogadores apareceram cantanto 'Lino Maravilha', a música que o torcedor do Flamengo já promete decorar para celebrar o autor do gol do título brasileiro.
Flamengo se reapresentou em clima de festa
A celebração começou ainda pela manhã, durante o primeiro treinamento após o título brasileiro. Os jogadores chegaram ao Ninho do Urubu em clima descontraído e utilizaram a expressão "Bomdeca", mistura de "bom dia" com "decacampeão", para cumprimentar companheiros e funcionários.
Em uma das atividades comandadas por Leonardo Jardim, os atletas comemoraram a vitória em uma disputa durante o treino cantando "campeones, campeones, olé, olé, olé".
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O centro de treinamento também recebeu novas imagens em homenagem à conquista. Entre elas, uma fotografia de Samuel Lino comemorando o gol do título contra o Palmeiras. O mural interno de troféus do Flamengo foi atualizado com a décima conquista brasileira.
O Rubro-Negro volta a campo no domingo (29), às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já na quarta-feira (2), o time recebe a Chapecoense, no Maracanã, em partida que marcará a entrega da taça diante da torcida.
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