Wesley não escondeu a emoção ao ver o Flamengo levantar mais uma taça. Revelado pelo Rubro-Negro, o lateral-direito assistiu ao empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, enquanto estava no ônibus da Roma, na Itália. Ao ver o gol que garantiu o resultado, o jogador não conseguiu conter a comemoração e deu um grito diante dos companheiros.

A partida do Flamengo aconteceu depois da vitória da Roma por 5 a 1 sobre o Parma, no sábado. Após entrar em campo pelo clube italiano, Wesley acompanhou a reta final do confronto, que confirmou o título brasileiro do time carioca. Em entrevista à "TNT Sports Brasil", o defensor contou como viveu os minutos de expectativa enquanto atualizava o celular para acompanhar o placar.

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— Claro (que torci pelo Flamengo). Tinha acabado de sair do jogo, estava vendo no ônibus. Estava 1 a 0 para os caras, e eu: 'não é possível, não é possível'. E eu atualizando, atualizando (o celular). Quando saiu o 1 a 1, po… Dei o maior grito no ônibus. Fiquei muito feliz, parabenizar todos aí. Parabéns, Flamengo. Sempre estou acompanhando. Estamos juntos — disse Wesley.

Wesley durante o Mundial pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Wesley mantém ligação com o Flamengo

Formado nas categorias de base do Flamengo, Wesley deixou o clube em 2025 para defender a Roma. Desde então, o lateral vem ganhando espaço no futebol italiano e se destacando pela equipe da capital.

Neste ano, Wesley foi convocado para a Copa do Mundo. Entretanto, uma lesão o deixou fora do torneio.

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