Flamengo demite técnico do Sub-17 após goleada sofrida para o Vasco
Daniel Franklin deixa o clube depois de derrota por 5 a 0 no clássico
O Flamengo anunciou, na última quarta-feira (25), a saída de Daniel Franklin do comando técnico da equipe Sub-17. A decisão foi comunicada um dia depois da goleada por 5 a 0 sofrida para o Vasco, resultado que definiu a eliminação rubro-negra na Copa Rio da categoria. No placar agregado dos dois jogos, o Cruz-Maltino venceu por 9 a 3.
Daniel Franklin estava no clube desde 2021 e deixa o cargo após cinco anos de trabalho nas categorias de base. Além do treinador, o preparador físico Márcio Campos também encerrou seu vínculo com o Rubro-Negro.
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Em comunicado oficial, o clube confirmou as mudanças na comissão técnica e agradeceu aos profissionais pelo período de trabalho no clube.
— O Clube de Regatas do Flamengo comunica que, a partir desta quarta-feira (25), Daniel Franklin não seguirá como técnico da equipe Sub-17. Márcio Campos, preparador físico da categoria, também encerra seu vínculo com o clube. O Flamengo agradece aos profissionais pelos serviços prestados durante o período em que integraram a comissão técnica dos Garotos do Ninho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras — publicou o clube.
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