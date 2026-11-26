O torcedor do Flamengo terá que desembolsar até 75% a mais para acompanhar a festa do décimo título brasileiro no Maracanã, em comparação com o jogo que confirmou a conquista de 2025. Para o confronto com a Chapecoense, marcado para 2 de dezembro, a entrada mais barata para o público geral custa R$ 140. No ano passado, diante do Ceará, o mesmo setor tinha ingressos a R$ 80.

Um levantamento do Lance!, com base nas tabelas de preços divulgadas pelo Flamengo, identificou reajustes em todos os setores destinados à torcida rubro-negra. Os valores consideram ingressos inteiros, sem descontos de sócio-torcedor, e não incluem eventuais despesas adicionais.

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A partida contra a Chapecoense marcará a entrega da taça do Campeonato Brasileiro de 2026. O Flamengo conquistou o título antecipadamente no último sábado (21), com o empate por 1 a 1 diante do Palmeiras, no Nubank Parque. Assim, o encontro no Maracanã será a oportunidade para a torcida celebrar o decacampeonato ao lado dos jogadores.

O aumento do preço nos ingressos do Flamengo (Foto: Arte/Lance!)

Quanto subiram os ingressos do Flamengo de 2025 para 2026?

Em 3 de dezembro de 2025, o Flamengo recebeu o Ceará no Maracanã precisando de uma vitória para confirmar o título brasileiro. O time venceu por 1 a 0, com gol de Samuel Lino, diante de 73.244 torcedores, recorde de público entre clubes no estádio desde sua reinauguração.

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Na ocasião, os ingressos para o público geral variavam de R$ 80, no setor Sul, a R$ 600, no Maracanã Mais. Para a festa do decacampeonato, os mesmos setores terão entradas de R$ 140 e R$ 1.000, respectivamente.

Os preços de 2026 também representam um aumento em relação à última festa de título brasileiro antecipado no Maracanã, em 2019. Naquele ano, para o confronto com o Ceará, o ingresso inteiro para o setor Norte custava R$ 130. Atualmente, o mesmo setor sai por R$ 160. A comparação, porém, não considera a inflação acumulada no período.

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Quanto custa levar a família à festa do deca?

O aumento dos ingressos também afeta quem pretende acompanhar a celebração em grupo. Dois torcedores que comprarem entradas inteiras para o setor Sul precisarão pagar R$ 280, contra R$ 160 no jogo que confirmou o título de 2025.

Para uma família de quatro pessoas, considerando dois ingressos inteiros e duas meias-entradas, desde que os beneficiários tenham direito ao desconto, o custo no mesmo setor será de R$ 420. No ano passado, seriam R$ 240.

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Os valores não incluem transporte, alimentação e outras despesas. Para quem optar pelo estacionamento oficial do Célio de Barros, o Flamengo cobrará R$ 180 do público geral e R$ 120 dos sócios-torcedores.

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Assim, dois torcedores que comprarem entradas inteiras para o setor Sul e utilizarem uma vaga no estacionamento oficial terão uma despesa de R$ 460, sem contar combustível e alimentação.

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Sócios-torcedores têm descontos para Flamengo x Chapecoense

Os associados ao programa Nação Sócio-Torcedor terão acesso a preços reduzidos. No setor Sul, o mais barato da partida, a entrada custa R$ 35 para integrantes do Nação Maraca 1, R$ 49 para o Nação Maraca 2 e R$ 56 para o Nação Maraca 3.

No ano passado, os valores para os mesmos planos eram de R$ 20, R$ 28 e R$ 32, respectivamente.

A venda de ingressos começou na terça-feira (24), de maneira escalonada para os sócios-torcedores. O público geral poderá comprar a partir das 10h desta quinta-feira (26), exclusivamente pelo site oficial do Flamengo.

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Na festa do título de 2025, o Flamengo arrecadou R$ 4,95 milhões em bilheteria, com 66.785 pagantes.