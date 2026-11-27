O samba tomou conta do churrasco do decacampeonato do Flamengo. Realizada na tarde de quinta-feira (26), em um sítio ao lado do Ninho do Urubu, a festa reuniu jogadores, comissão técnica e artistas, entre eles Bruno, vocalista do Sorriso Maroto. Com taça na mesa, chope liberado e muita descontração, a comemoração teve samba no pé de Jorginho e Danilo, Vitão como fotógrafo e Samuel Lino no microfone, cantando "Lino Maravilha", música que celebra a conquista.

Um dos símbolos da comemoração foi a taça do Campeonato Brasileiro de 2025. O troféu, levado ao estádio em São Paulo no último sábado, quando o Flamengo teve a oportunidade de confirmar a conquista, também marcou presença no churrasco. Ele ficou sobre uma bandeira rubro-negra e com uma fita preta cobrindo o ano, assim como aconteceu na partida contra o Palmeiras.

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A estratégia foi necessária porque a CBF entregará a taça referente à edição de 2026 apenas na última rodada, na próxima quarta-feira, quando o Flamengo enfrenta a Chapecoense, no Maracanã.

Samba, carteado e descontração no churrasco do Flamengo

Com o título garantido, o clima entre os jogadores foi de celebração. O chope foi liberado, e os atletas aproveitaram o encontro para confraternizar, jogar carteado e curtir a roda de samba.

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A música também animou os jogadores, que não ficaram apenas assistindo. Jorginho e Danilo foram para o meio da roda e mostraram samba no pé, acompanhados por outros integrantes do elenco. Vitão, por sua vez, resolveu experimentar uma função diferente: pegou emprestada a câmera de um fotógrafo do Flamengo e registrou momentos da comemoração.

Festa do título do Flamengo (Foto: reprodução)

Samuel Lino assume o microfone e embala a festa

O momento de maior empolgação teve Samuel Lino como protagonista. Autor do gol que marcou a conquista rubro-negra, o atacante pegou o microfone e cantou "Lino Maravilha", adaptação de "Fio Maravilha", de Jorge Ben Jor, criada em sua homenagem.

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Horas antes, o jogador já havia cantado a música com torcedores que foram ao Ninho do Urubu para apresentar a composição. No churrasco, a homenagem ganhou uma nova dimensão: Lino puxou o canto diante dos companheiros, que entraram na brincadeira e cantaram junto, transformando o momento em um dos pontos altos da festa.

Churrasco do #DecaCampeao! 🥩🏆🎶🍻 https://t.co/GjQyF0oREK — Flamengo (@Flamengo) November 27, 2026

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Flamengo se prepara para os últimos jogos da temporada

Depois da reapresentação e da comemoração no Ninho do Urubu, o Flamengo volta a concentrar as atenções nos compromissos finais do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Coritiba no próximo domingo, fora de casa, pela penúltima rodada.

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Na quarta-feira, o time encerra sua participação na competição diante da Chapecoense, no Maracanã. Na ocasião, além da última partida do Brasileirão, o clube receberá a taça da edição de 2026.

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