Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Como assistir Flamengo x Estudiantes na Libertadores pelo Disney+?

Equipes se enfrentam na noite desta quinta, após empate em La Plata

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 19:50
Atualizado há 6 minutos
Favorite o Lance! no Google
Elenco do Flamengo perfilado antes de enfrentar o Estudiantes pelo jogo de ida das semis da Libertadores
Elenco do Flamengo perfilado antes de enfrentar o Estudiantes pelo jogo de ida das semis da Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Flamengo e Estudiantes de La Plata, da Argentina, se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A partida no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com a transmissão exclusiva do Disney+. 

➡️ Clique aqui para assistir Flamengo x Estudiantes pela Libertadores

Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Disney+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: siga Flamengo x Estudiantes-ARG pela semifinal da Libertadores

Empate sem gols em La Plata

No jogo de ida da semifinal, Estudiantes e Flamengo empataram em 0 a 0. Com isso, quem vencer no Maracanã ficará com a vaga na final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

➡️ Como assistir Flamengo x Estudiantes na Libertadores pelo Disney+?

Bruno Henrique (Flamengo) disputa bola com Santiago Nunez (Estudiantes) na semifinal da Libertadores, 1ª perna, La Plata.
Bruno Henrique e Santiago Nunes disputando bola no jogo da ida entre Estudiantes e Flamengo, pela Libertadores (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Como chega o Flamengo

Para a partida no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão no jogo de ida. Quem também pode voltar é Ayrton Lucas, que vem treinando com o grupo após se recuperar de uma lesão na coxa direita. Saúl, que se recupera de dores na perna esquerda, é dúvida.

continua após a publicidade

Por outro lado, Evertton Araújo, que ainda realiza trabalho de transição para o campo, não estará à disposição. Além dele, Arrascaeta e Danilo, que se recuperam de fraturas, também são baixas.

Como chega o Estudiantes

O Estudiantes tem um reforço importante para o jogo no Rio de Janeiro. O clube argentino recebeu autorização do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e inscreveu o zagueiro Rojo para a partida. Ele ficou fora do primeiro confronto por questões burocráticas na Conmebol.

continua após a publicidade

Quem também retorna são os zagueiros Pirez e Tomás Palacios, que cumpriram suspensão em La Plata.

📲Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Estudiantes
🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de volta
📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Leonardo Jardim comanda o Flamengo contra o Estudiantes

Fora de Campo

Decisão de Leonardo Jardim na escalação do Flamengo repercute: 'Isso mostra'

Há 1 minuto
Léo Jardim, treinador do Flamengo, gesticula durante a semifinal da Copa Libertadores contra Estudiantes em La Plata.

Flamengo

Com Arrascaeta no banco, Jardim define Flamengo para enfrentar o Estudiantes

Há 27 minutos
Mateusão segurando a camisa 19 do Shabab Al-Ahli

Futebol Internacional

Ex-Flamengo, Mateusão marca na prorrogação e classifica Shabab Al Ahli

Há 31 minutos
Flamengo x Estudiantes pela semifinal da Libertadores

Flamengo

AO VIVO: siga Flamengo x Estudiantes-ARG pela semifinal da Libertadores

Há 1 hora
Carlos Patetuci, técnico da Seleção Sub-17

Seleção Brasileira

Seleção Sub-17 é convocada para a Copa do Mundo; veja lista

Há 4 horas
Cadeiras do Maracanã quebradas após Vasco x Boca

Futebol Nacional

Maracanã tem prejuízo superior a R$ 300 mil após depredação em Vasco x Boca Juniors

Há 5 horas
Mais LANCE!
Lucas Paquetá em ação durante Estudiantes e Flamengo, pela Libertadores

Comentarista da ESPN aponta vencedor de Flamengo x Estudiantes

Leo Ortiz disputa a bola com Guido Carrillo do Estudiantes no empate do Flamengo

Léo Ortiz faz alerta sobre atacante do Estudiantes: 'Muito bom'

Jogadores do Flamengo com a taça da Libertadores

Ex-zagueiro do Flamengo recusa propostas e projeta retorno: 'Não acabou'

Palmeiras venceu o Fluminense na semifinal da Libertadores

Torcedores do Flamengo reagem à classificação do Palmeiras: 'Não tem'

O atacante uruguaio nº 10 do Estudiantes, Tiago Palacios, e o meio-campista chileno nº 05, do Flamengo, Erick Pulgar, brigam pela bola durante a partida de ida da semifinal da Copa Libertadores entre o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Flamengo do Brasil, no estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata, província de Buenos Aires, em 15 de outubro de 2026. (Foto: Luis Robayo / AFP)

Inteligência artificial crava placar de Flamengo x Estudiantes na Libertadores

Danilo comemora gol para o Flamengo na final da Libertadores com o Palmeiras

Separados por uma semifinal, Flamengo e Palmeiras podem voltar a decidir a América

Cauan com Medina durante treino no Internacional

Ex-auxiliar de Medina revela estratégia do uruguaio em Flamengo x Estudiantes

Paquetá bate no peito ao abrir o placar para o Flamengo contra o Corinthias

ANÁLISE: Paquetá pode ser o rosto de uma noite mágica do Flamengo na Libertadores

Jogadores de Flamengo e Vasco

Torcida do Flamengo reage à escolha de estádio contra o Vasco: 'Obrigado'

Leo Jardim, treinador do Flamengo, faz sinal de positivo durante o empate entre Flamengo e Estudiantes.

Escalação: Jardim tem retorno importante na Libertadores para Flamengo x Estudiantes

Estádio Nilton Santos

Contrato assinado por Textor permite Vasco x Flamengo no Nilton Santos, casa do Botafogo

Camisa Atlético-MG

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Lucas Paquetá em Estudiantes x Flamengo

Flamengo