Como assistir Flamengo x Estudiantes na Libertadores pelo Disney+?

Flamengo e Estudiantes de La Plata, da Argentina, se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A partida no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com a transmissão exclusiva do Disney+.

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Empate sem gols em La Plata

No jogo de ida da semifinal, Estudiantes e Flamengo empataram em 0 a 0. Com isso, quem vencer no Maracanã ficará com a vaga na final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

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Bruno Henrique e Santiago Nunes disputando bola no jogo da ida entre Estudiantes e Flamengo, pela Libertadores (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

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Como chega o Flamengo

Para a partida no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão no jogo de ida. Quem também pode voltar é Ayrton Lucas, que vem treinando com o grupo após se recuperar de uma lesão na coxa direita. Saúl, que se recupera de dores na perna esquerda, é dúvida.

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Por outro lado, Evertton Araújo, que ainda realiza trabalho de transição para o campo, não estará à disposição. Além dele, Arrascaeta e Danilo, que se recuperam de fraturas, também são baixas.

Como chega o Estudiantes

O Estudiantes tem um reforço importante para o jogo no Rio de Janeiro. O clube argentino recebeu autorização do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e inscreveu o zagueiro Rojo para a partida. Ele ficou fora do primeiro confronto por questões burocráticas na Conmebol.

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Quem também retorna são os zagueiros Pirez e Tomás Palacios, que cumpriram suspensão em La Plata.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Estudiantes

🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de volta

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.