Flamengo atualiza Ninho do Urubu com fotos do deca contra o Palmeiras
CT ganhou imagem de Samuel Lino e mural com as dez taças brasileiras
O Flamengo atualizou a paisagem do Ninho do Urubu com imagens em alusão à conquista do decacampeonato brasileiro. Após quatro dias de folga pela confirmação do título, o elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta quinta-feira (26), e as atividades no CT foram marcadas por novidades na decoração do centro de treinamento.
Uma das principais novidades é uma fotografia de Samuel Lino durante a comemoração do gol de empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado (21), em São Paulo. O atacante, autor do gol que confirmou o título brasileiro, apareceu ao lado da própria imagem durante a reapresentação.
Outra atualização está no mural de títulos do clube, que agora conta com as dez taças do Campeonato Brasileiro conquistadas pelo Flamengo. Samuel Lino também posou ao lado do painel atualizado, que celebra a marca histórica alcançada pelo Rubro-Negro.
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O empate com o Palmeiras, pela 36ª rodada, garantiu matematicamente o decacampeonato brasileiro ao Flamengo. Com o resultado, o clube chegou ao quinto título na era dos pontos corridos e ampliou sua galeria de conquistas nacionais.
A reapresentação desta quinta-feira marcou o retorno das atividades após a pausa concedida ao elenco pela conquista. O Flamengo agora retoma a preparação para a sequência da temporada.
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