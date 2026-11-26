O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta quinta-feira (26), no Ninho do Urubu, após quatro dias de folga desde o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, resultado que confirmou o decacampeonato brasileiro. Com o título ainda recente, o clima no centro de treinamento foi de festa durante as atividades comandadas por Leonardo Jardim, que segue com o futuro indefinido no clube.

Logo na entrada em campo, os jogadores saudaram os funcionários e companheiros com um "Bomdeca", mistura de "bom dia" com "decacampeão". A comemoração também marcou presença durante os trabalhos. Em uma das atividades, os atletas foram divididos em grupos e, após vencerem uma disputa, alguns jogadores cantaram "campeones, campeones, olé, olé, olé".

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Nossos DECAS no #treino de hoje! 🤩 https://t.co/hauSx02Lre — Flamengo (@Flamengo) November 26, 2026

Jardim comanda treino com futuro indefinido

Leonardo Jardim dirigiu normalmente as atividades no Ninho do Urubu, mas ainda não definiu sua permanência no Flamengo. O treinador tem contrato com o clube até dezembro de 2027, porém o vínculo possui uma cláusula que permite a rescisão sem custos ao término da atual temporada.

Leonardo Jardim durante o treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após o empate com o Palmeiras, que confirmou o título brasileiro, o português evitou garantir a continuidade no cargo e afirmou que pretende conversar com a diretoria. Jardim também explicou que costuma trabalhar com contratos de um ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada mediante acordo entre as partes.

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Próximos jogos do Flamengo

Com a faixa de campeão no peito, o Flamengo volta a campo neste fim de semana, quando visita o Coritiba, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Na quarta-feira (2), o Rubro-Negro recebe a Chapecoense, no Maracanã, pela última rodada. A partida marcará a celebração do título diante da torcida e a entrega da taça do decacampeonato.

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