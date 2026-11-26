Samuel Lino aproveitou a folga após a conquista do Campeonato Brasileiro para fazer uma brincadeira com o Palmeiras. Em vídeo publicado nesta quarta-feira (25), o atacante do Flamengo anunciou que o almoço seria "costelinha de porco", em uma referência ao mascote do clube paulista, adversário do Rubro-Negro na partida que confirmou o decacampeonato.

O momento foi compartilhado pelo influenciador Leo Macaé, que apareceu chegando a uma residência acompanhado de Samuel Lino. Ao perguntar se teria almoço, recebeu uma resposta bem-humorada do camisa 16.

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— Claro, vai ser costelinha de porco — respondeu o jogador.

Após a declaração, os dois caíram na risada. A brincadeira faz referência ao apelido de "Porco", adotado pelo Palmeiras e por sua torcida, e acontece apenas quatro dias depois de o Flamengo conquistar o Campeonato Brasileiro dentro da casa do adversário.

O episódio repercutiu nas redes sociais, com torcedores rubro-negros aproveitando a declaração para provocar os palmeirenses.

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Samuel Lino decidiu título do Flamengo contra o Palmeiras

O Flamengo confirmou a conquista do décimo Campeonato Brasileiro de sua história no último sábado (21), após empatar por 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, pela 36ª rodada da competição.

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Jhon Arias abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo. Na etapa final, Samuel Lino recebeu passe de Bruno Henrique e marcou o gol de empate, resultado suficiente para garantir o título rubro-negro com duas rodadas de antecedência.

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O atacante repetiu um feito da temporada anterior. Em 2025, também havia marcado o gol que confirmou a conquista do Brasileirão, naquela ocasião, na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã.

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Com o título assegurado, o Flamengo ainda tem dois compromissos pela competição. O próximo será diante do Coritiba, no domingo (29), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira. Já a última rodada, contra a Chapecoense, no dia 2 de dezembro, marcará a entrega da taça no Maracanã.