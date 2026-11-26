O Flamengo terá três retornos para enfrentar o Coritiba, no próximo domingo (29), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Erick Pulgar, Léo Pereira e Nicolás de la Cruz voltam a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim após desfalcarem a equipe no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, que garantiu o decacampeonato rubro-negro.

Pulgar e Léo Pereira cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, pela 35ª rodada. Os dois são titulares da equipe e tiveram suas vagas ocupadas por Lucas Paquetá e Danilo, respectivamente, no confronto decisivo no Nubank Parque.

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De la Cruz, por sua vez, ficou fora da lista de relacionados contra o Palmeiras por conta do gramado sintético do estádio paulista. O uruguaio foi preservado pela comissão técnica e não viajou para São Paulo. Com a próxima partida marcada para o gramado natural do Couto Pereira, o meia volta a ser opção para Jardim.

O elenco recebeu quatro dias de folga após a conquista do Brasileirão e se reapresenta nesta quinta-feira (26), às 10h, no Ninho do Urubu.

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Flamengo ainda busca recordes no Brasileirão

Apesar do título conquistado com duas rodadas de antecedência, o Flamengo tem objetivos para os últimos compromissos da temporada. A equipe soma 80 pontos em 36 partidas e pode alcançar 86 caso vença Coritiba e Chapecoense.

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A marca representaria a segunda maior pontuação da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos com 20 clubes, superando os 84 pontos do Atlético-MG em 2021. O recorde pertence ao próprio Flamengo, que terminou a edição de 2019 com 90 pontos, sob o comando de Jorge Jesus.

O Rubro-Negro também pode estabelecer um recorde isolado de vitórias por três ou mais gols de diferença. A equipe soma nove triunfos com essa margem em 2026, mesma quantidade registrada pelo Cruzeiro em 2013. Uma nova goleada nas duas rodadas restantes colocaria o Flamengo sozinho na liderança do levantamento.

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Outro objetivo é superar os números ofensivos de 2025. O time de Jardim tem 74 gols marcados e precisa balançar as redes mais cinco vezes para ultrapassar os 78 anotados na campanha do título da temporada passada.

Pedro também tem objetivo individual na reta final

Além das marcas coletivas, o Flamengo pretende ajudar Pedro a conquistar a artilharia do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na carreira. O centroavante soma 20 gols, um a menos que Kevin Viveros, do Athletico-PR, atual líder da disputa.

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O colombiano teve sua suspensão ampliada para três partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não enfrentará o Mirassol, pela 37ª rodada. Assim, Pedro terá a oportunidade de alcançar ou ultrapassar o concorrente antes da última rodada.

Após enfrentar o Coritiba, o Flamengo encerra sua participação no Brasileirão diante da Chapecoense, no dia 2 de dezembro, às 21h30, no Maracanã. A partida também marcará a entrega da taça ao elenco rubro-negro.