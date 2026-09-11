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Cruzeiro deve fechar janela com elenco mais enxugado, mas com perdas importantes

A equipe não deverá fazer grandes movimentações nesta sexta-feira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
11/09/2026 06:15
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Spindel, Pedro Junio e Gabriel Pec
Spindel, Pedro Junio e Gabriel Pec (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Esta sexta-feira (11) é o último dia para fazer contratações no futebol brasileiro, mas a tendência é que o dia não seja movimentado na Toca da Raposa. No fim da atual janela de transferências, o Cruzeiro conseguiu reduzir o elenco, mas perdeu dois jogadores importantes na equipe.

Entre as principais aquisições do meio do ano, apenas Wesley e Gabriel Rojas conseguiram se firmar mais no time titular. Já a maior contratação, Gabriel Pec, jogou apenas uma partida.

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João Costa teve muitas oportunidades com Artur Jorge, mas não se firmou, enquanto Lucho tem conquistado suas primeiras chances recentemente.

Apesar de contratar cinco jogadores, duas saídas tiveram mais impacto: as de Kaiki e Christian. Gabriel Rojas veio como reposição para o Cria da Toca, mas não se firmou e dividiu a posição com Villalba. Artur Jorge ainda busca uma solução para a ausência do atleta negociado com o Krasnodar e, recentemente, escalou a equipe com quatro meias.

Empréstimos

O Cruzeiro trouxe Lucho Rodríguez, Wesley e João Costa por empréstimo de uma temporada. Por outro lado, foram cedidos Murilo Rikhman, Japa, Walace, Matheus Cunha, Kaiki e Bruno Alves.

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Japa com a camisa do Mirassol
Japa foi emprestado pelo Cruzeiro (Foto: Divulgação/Mirassol)

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Quanto o Cruzeiro gastou e ganho na janela do meio da temporada?

Apesar de Kaiki ter sido emprestado ao Como, o acerto inclui uma obrigação de compra ao fim do vínculo, no valor de 14 milhões de euros (R$ 82,5 milhões). Além dele, o Krasnodar investiu 9,6 milhões de euros por Christian, o Alverca 1 milhão de euros por Ian Luccas e o Borussia Dortmund 7 milhões por Kauã Prates, segundo dados do Transfermarkt. O Norwich também pagou cerca de 300 mil euros pelo empréstimo de Bruno Alves.

Enquanto isso, o clube investiu cerca de 10,5 milhões de euros, sendo 5,25 milhões por Gabriel Rojas e 4,4 milhões por Zé Lucas. Além disso, o Cruzeiro também acertou a compra dos direitos de Sinisterra por 3,7 milhões de euros.

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Sendo assim, as compras e vendas da janela do meio da temporada resultaram em prejuízo de 5,95 milhões de euros (aproximadamente R$ 35 milhões na cotação atual). No entanto, uma das negociações renderá mais de R$ 80 milhões no próximo ano.

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