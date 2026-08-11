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Keny Arroyo alcança marca de 50 jogos pelo Cruzeiro

O atacante foi contratado pelo Cruzeiro em 2025

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
11/08/2026 17:37
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Arroyo contra a Chapecoense
Arroyo em jogo contra a Chapecoense (Foto; Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Keny Arroyo alcançou uma marca importante com a camisa do Cruzeiro. Aos 20 anos, o atacante completou 50 partidas pelo clube celeste na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, no domingo (9), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde que retornou de lesão após a Copa do Mundo, Arroyo foi titular em quatro partidas, e o Cruzeiro venceu todas, garantindo aproveitamento de 100% com o equatoriano entre os 11 iniciais no período.

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Apesar da pouca idade, Arroyo também acumula experiência internacional. O atacante foi convocado para defender a seleção principal do Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Titular nos últimos jogos por conta da lesão de Gabriel Pec, o equatoriano enfrenta mais concorrência atualmente. Os atacantes João Costa e Lucho Rodríguez foram contratados recentemente. Contra o Mirassol, Artur Jorge manteve o camisa 99.

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Arroyo contra o Mirassol
Arroyo contra o Mirassol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Arroyo pelo Cruzeiro

Em sua trajetória pelo Cruzeiro, o equatoriano soma oito gols e quatro assistências e também conquistou o título do Campeonato Mineiro no início desta temporada em final contra o rival Atlético-MG.

Nesta temporada, marcou contra Palmeiras, Remo, Goiás e URT, todos gols importantes que tiveram influência direta nos pontos somados nas partidas. No entanto, desde a pausa para a Copa do Mundo, o atacante ainda não balançou as redes e tem apresentado atuações abaixo do esperado.

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O camisa 99 tem como uma de suas principais características a velocidade e a capacidade no um contra um. No Campeonato Brasileiro, Arroyo lidera o elenco celeste em dribles certos por partida, com média de 1,0 e 18 dribles completados.

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