Artur Jorge lamenta derrota do Cruzeiro em clássico: 'Não fomos suficientemente inteligentes'

O Cruzeiro perdeu para o Atlético-MG por 3 a 1 na noite deste sábado (2), no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na coletiva de imprensa, o técnico Artur Jorge disse que a equipe não foi suficientemente inteligente quando teve um momento favorável no jogo.

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– Começar dizendo que o melhor do jogo foi nossa torcida. Eles, mais uma vez, tiveram um comportamento extraordinário. Lamentamos muito o resultado, eles não mereciam. Sobre o jogo, o momento era nosso, mais do que o adversário, não fomos suficientemente inteligentes para aproveitar o momento. Fomos uma equipe que acabou por ter o domínio do jogo, mas na verdade, nada vale pelo resultado negativo – analisou Artur Jorge.

– Mas acabamos por permitir que o adversário tivesse uma vantagem confortável, através de transições. Dessa forma, passamos o jogo todo atrás do resultado, do prejuízo. No fim, digamos que acabamos perdendo o controle emocional. Faltou um pouco mais de clareza com bola, não posso apontar aos jogadores o que se empenharam. Mas, hoje o esforço não foi igual a qualidade e o que podia ter sido, podemos fazer mais. Com bola não fomos felizes – complementou.

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Cruzeiro x Atlético-MG

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro, no Mineirão, na noite deste sábado (2), por 3 a 1. Os gols foram marcados por Minda, Cassierra e Maycon, e Kaio Jorge. A partida foi marcada ainda por três expulsões: duas do lado celeste (Kaiki e Arroyo) e uma do lado alvinegro (Lyanco).

Com o resultado, o Galo pulou para a 11ª posição, com 17 pontos, enquanto a Raposa ficou na 14ª colocação, com um ponto a menos que o rival.

Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

✅ Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 ATLÉTICO-MG

Campeonato Brasileiro - 14ª Rodada

📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: Minda 12'/1°T (1-0), Maycon, 32'/1°T (2-0)/

🟨 Cartões amarelos: Ruan (CAM), Alan Franco (CAM), Lyanco (CAM) 2x; Christian (CRU), Arroyo (CRU) 2x, Kaiki (CRU) 2x

🟥 Cartões vermelhos: Lyanco (CAM); Kaiki (CRU) e Arroyo (CRU)

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CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Kauã Moraes (Neyser), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (Bruno Rodrigues), Gerson (João Marcelo), Matheus Pereira (Matheus Henrique); Christian (Wanderson), Arroyo, Kaio Jorge

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Ruan, Alonso, Lyanco, Renan Lodi; Maycon, Alan Franco; Bernard (Pascini), Alan Minda (Reinier), Cassierra (Cauan)

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

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