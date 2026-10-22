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Dupla do Corinthians é convocada para Copa do Mundo de base

Iago Machado e Lucca Caramico integra lista de 21 atletas para representar o Brasil

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
22/10/2026 13:12
Atualizado há 9 minutos
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Corinthians Celebra Após Decisão no Campeonato Brasileiro.
Zagueiro do Corinthians está entre os 21 convocados pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

O zagueiro Iago Machado, que integra o elenco profissional do Corinthians, foi convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Catar. A lista do técnico Carlos Eduardo Patetuci ainda conta com Lucca Caramico, da base do Timão.

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A Seleção Brasileira está no Grupo I do Mundial, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. A estreia da equipe será no dia 21 de novembro, diante dos irlandeses. O torneio está programado para acontecer entre 19 de novembro e 13 de dezembro.

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Os jogadores convocados se apresentarão no dia 3 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para iniciar a última etapa de preparação para a competição. A delegação brasileira embarcará para o Catar no dia 14 de novembro, uma semana antes da estreia no Mundial.

Carreira de Iago Machado

Natural de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Iago Machado chegou cedo ao Corinthians para atuar no futsal, inicialmente como pivô. Na transição para o futebol de campo, passou a exercer a função de zagueiro, mas também demonstrou capacidade para atuar em outras posições, como lateral e volante.

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Em 2025, o defensor ganhou espaço e assumiu a titularidade do sub-17 antes do esperado para a idade. A participação em uma excursão à Espanha, para a disputa do Torneio da Andaluzia, também contribuiu para consolidar a avaliação positiva sobre o jogador dentro do clube.

O Corinthians anunciou no ano passado um aditivo contratual com Iago, que possui vínculo até abril de 2028. A multa rescisória está estipulada em R$ 66 milhões para o mercado nacional e em 100 milhões de euros para clubes do exterior. A carreira do jogador é administrada pelo empresário Giuliano Bertolucci, que também acompanha o processo de transição do atleta para o futebol profissional.

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Iago Machado em campo, camisa branca com o número 55, em partida de futebol.
Iago Machado integra o elenco profissional do Corinthians (Foto: Divulgação)

Interesse do futebol internacional

Chelsea e Arsenal acompanham a evolução de Iago Machado. O jogador, nascido em 2009, passou a ser observado por representantes dos dois clubes ingleses desde a disputa da Copinha desse ano e vem chamando atenção pelo desempenho apresentado nas categorias de base do Corinthians.

Na base do Corinthians, o jogador soma 25 partidas pelo sub-20, com quatro gols e duas assistências, além de 40 jogos pelo sub-17, com nove gols. Ao todo, são 65 atuações nas duas categorias, com 13 gols, além de cinco cartões amarelos e nenhum vermelho. No sub-20, registra aproveitamento de 63%, enquanto no sub-17 o índice é de 68%. Os números são do Meu Timão.

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Iago Machado foi integrado ao elenco principal no início do ano pela comissão técnica de Dorival Júnior e seguiu no planejamento com Fernando Diniz. Desde então, passou a treinar com os profissionais e a ser relacionado para os jogos da equipe, com duas partidas disputadas.

Lucca Caramico passou pelo Palmeiras antes do Corinthians

A história do atleta no Corinthians começou ainda no Sub-10. Antes de chegar ao clube, Caramico passou pelo Palmeiras e posteriormente se transferiu para o Timão, onde iniciou sua trajetória tanto no futsal quanto no futebol de campo.

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O bom desempenho nas categorias de base fez o Corinthians buscar uma renovação contratual com Caramico. O atual vínculo do meio-campista com o clube é válido até 31 de maio de 2028, com multa rescisória de R$ 20 milhões para o mercado nacional e 50 milhões de euros para o exterior, valor que corresponde a cerca de R$ 293 milhões na cotação atual.

As partes, porém, ainda não chegaram a um acordo para a extensão do contrato. O jogador tem o desejo de permanecer no Corinthians, enquanto o clube trabalha para avançar nas tratativas e garantir a permanência da joia por mais tempo.

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Em 2026, o meia se destaca como um dos principais jogadores da equipe Sub-17, com 19 gols marcados, somando as disputas do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. Desse total, 15 foram anotados na competição nacional, da qual é vice-artilheiro.

Recentemente, Caramico também se destacou pela Seleção Brasileira Sub-17 na disputa do Torneio da Amizade da UEFA. O meia disputou três partidas na competição, com dois gols marcados e uma assistência.

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Confira os 21 convocados da Seleção Brasileira Sub-17

Goleiros

  • Arthur do Vale (Santos)
  • Arthur Sehn (Athletico-PR)
  • Gabriel Werneck (Flamengo)

Laterais

  • Marcos Pesseti (Athletico-PR)
  • Samuel Almeida (Atlético-MG)
  • Richard Wendel (Fluminense)

Zagueiros

  • Breno Sales (Vasco)
  • Daniel Silva (Flamengo)
  • David Brendo (Grêmio)
  • Iago Machado (Corinthians)

Meio-campistas

  • Andrey Oliveira (Fluminense)
  • Eduardo Conceição (Palmeiras)
  • Eduardo Pape (Cruzeiro)
  • Leonardo Cerci (Athletico-PR)
  • Lucca Caramico (Corinthians)

Atacantes

  • João França (Palmeiras)
  • João Vitor (Flamengo)
  • Kauê Furquim (Bahia)
  • Lucas Emanuel (Botafogo)
  • Riquelme Henrique (Atlético-MG)
  • Rodrigo Junior (Vasco)
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