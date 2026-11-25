As saídas de Memphis Depay e Kaio César na reta final do empate entre Corinthians e Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, foram assunto na entrevista coletiva de Clarence Seedorf. O treinador detalhou os motivos das alterações e avaliou a postura da equipe após sofrer o gol de empate.

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Ao explicar a entrada de Jesse Lingard na vaga do atacante neerlandês, Seedorf destacou a necessidade de manter a intensidade na pressão sobre os adversários. Já a retirada de Kaio César ocorreu por precaução, após o jogador sofrer uma pancada.

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— Memphis fez quase 80 minutos de jogo. Na minha opinião, não estava com a mesma energia para fazer pressão nos adversários. Não foi a primeira vez que fizemos essa troca. Fiz o mesmo no último jogo. Jesse sabe jogar como falso 9 e fazer pressão, como fez. Mas esse não foi o problema. A ideia foi colocar alguém fresco para dar continuidade à pressão que precisávamos — explicou.

— Kaio tomou uma pancada, faltavam sete minutos, ele estava sentindo um pouquinho. Não queríamos arriscar. Era importante manter a força na fase defensiva com Matheuzinho e Milans. Queríamos força defensiva e capacidade de contragolpear, se necessário, com Matheuzinho — completou.

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Atlético-MG x Corinthians ficaram no empate (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Seedorf vê amadurecimento do Corinthians

Apesar de sofrer o gol de empate na reta final da partida, Seedorf identificou uma evolução no comportamento do Corinthians em relação à derrota para o Vasco, em sua estreia no comando da equipe.

— Vocês lembram o que ocorreu contra o Vasco? Sensação mais ou menos igual, mas levamos um ponto para casa. Nesse sentido, nós crescemos. Aprendemos que um empate às vezes vale mais do que se lançar para frente em busca do resultado, correndo risco. Sensação de que faltava pouco para levar três pontos. É normal sentir essa parte — afirmou.

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O neerlandês também reconheceu que o Corinthians poderia ter evitado o gol sofrido, mas valorizou a postura dos jogadores diante da pressão pela permanência na elite nacional.

— Poderíamos ter evitado aquele chute. Fomos passivos naquele momento. Não foi um gol direto, tiveram dois desvios. Acontece. Nós tínhamos chances para fazer depois, chegamos algumas vezes. Mas o time foi bem. Dentro do que acontece hoje, das nossas possibilidades hoje, com a pressão de meses que esse time sente, de sair dessa situação, eles estão de parabéns. Não é uma situação simples. É muito complicado emocionalmente. No final, se comportaram com mais maturidade, pois contra o Vasco tivemos um comportamento menos maduro. Está nas nossas mãos. Vamos nos preparar para o jogo contra o Grêmio — concluiu.

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O Corinthians volta a campo neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Grêmio, na Neo Química Arena, em confronto direto na luta contra o rebaixamento.