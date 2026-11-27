Faltando apenas duas rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro, no dia 2 de dezembro, a briga contra o rebaixamento domina o interesse dos torcedores. Um levantamento exclusivo do Google Trends ao Lance!, revela que os jogos decisivos desta reta final lideram os assuntos em alta no país e que as buscas sobre o tema mais que dobraram nos últimos sete dias, registrando um aumento de 250%.

A curiosidade do público também impulsionou termos específicos relacionados à matemática da tabela. De acordo com os dados da plataforma, expressões como "chances rebaixamento" e "probabilidade rebaixamento" tiveram saltos de 400% e 450%, respectivamente, no Brasil ao longo da última semana.

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Além das contas pela permanência na Série A, o levantamento apontou que os usuários buscaram informações sobre o histórico de quedas de grandes clubes, incluindo: o líder Flamengo, o vice-líder Palmeiras, além de Santos, Vasco, Grêmio e Internacional. Ademais, sobre questões de regulamento, como a possibilidade de uma equipe rebaixada disputar a Copa Libertadores, dúvida motivada pela situação do Tricolor Gaúcho.

Situação dos clubes na tabela e interesse por região

O drama vivido dentro de campo reflete diretamente no mapa de pesquisas pelo país. Segundo o Google Trends, o Rio Grande do Sul lidera o volume de interesse pelo tema no Brasil, seguido por Paraná e Santa Catarina, estados diretamente envolvidos na disputa contra a degola.

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Na fotografia da tabela, após o fechamento da 36ª rodada, a disputa contra o Z4 segue acirrada. Corinthians, na 15ª colocação, Grêmio, na 16ª, e Mirassol, que abre a zona de rebaixamento em 17º, somam 41 pontos cada, sendo o que diferencia as equipes no critério de desempate: o número de gols marcados, com 41 para o Timão, 40 para o Tricolor Gaúcho e 39 para o time paulista.

Logo abaixo, em 18º lugar, surge o Internacional, que também gera forte interesse sobre seu histórico na competição, com 38 pontos. Fecham a zona de descenso o Remo, na 19ª posição, e a Chapecoense, que ocupa a 20ª colocação e segura a lanterna do torneio e já rebaixadas.

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Um pouco acima da faixa de risco, o Botafogo, que aparece na 14ª colocação, com 43 pontos, também segue como um dos candidatos envolvidos na briga contra o rebaixamento.

Top 5 perguntas mais buscadas sobre rebaixamento no Google

Entre as principais dúvidas registradas pelos torcedores brasileiros na ferramenta de busca nos últimos sete dias, as questões envolvendo Corinthians, Internacional e Grêmio dominam o topo da lista:

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1 . Corinthians pode ser rebaixado? 2 . O Inter foi rebaixado? 3 . Qual a chance de o Corinthians ser rebaixado? 4 . Inter foi rebaixado quantas vezes? 5 . Se o Grêmio for rebaixado, quem fica com a vaga da Libertadores?