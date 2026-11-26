O Corinthians anunciou, nesta quinta-feira (26), a contratação de Lucas Macorin como novo treinador da equipe feminina de futebol profissional. O comandante se apresentou ao CT pela manhã, acompanhado do preparador de goleiras Leandro Idalino, e já iniciou os trabalhos com a comissão técnica das Brabas.

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O auxiliar técnico Matheus Mousadis também integrará a equipe, mas se juntará ao grupo na próxima semana. A estreia de Macorin no banco de reservas está marcada para domingo (29), diante do São Bento, na Fazendinha, em compromisso válido pela Copa Paulista.

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Em suas primeiras palavras como treinador do Corinthians, Macorin destacou a dimensão do clube e a expectativa para o novo desafio.

— É um prazer enorme chegar nesse gigante do futebol mundial, clube referência no futebol feminino. Foi um prazer receber esse convite. Tenho certeza de que teremos um trabalho muito bom pela frente, porque temos um grupo qualificado e uma ótima estrutura. Gratificante estar aqui hoje — afirmou.

O que disse a diretoria do Corinthians?

A diretora de futebol feminino do Corinthians, Iris Sesso, também comentou a escolha do novo comandante. Segundo a dirigente, a contratação busca renovar as ideias e agregar novas experiências ao trabalho da equipe, que tem se mantido entre as protagonistas do futebol brasileiro nas últimas temporadas.

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— Recebi ótimas referências sobre o Lucas Macorin, tanto pela sua competência profissional quanto pela seriedade e pelo comprometimento. A escolha do Lucas representa também uma oportunidade de oxigenar, trazer novas ideias, renovar perspectivas e agregar novas experiências. Tenho muita confiança de que faremos um excelente trabalho, mantendo o Corinthians entre os protagonistas, como temos feito nas últimas temporadas, sempre chegando às principais decisões. Nosso objetivo é seguir nesse caminho e transformar essa presença constante nas finais em novas conquistas e títulos — declarou.

Conheça a trajetória de Lucas Macorin

Lucas Macorin iniciou a carreira no futebol em 2010, no Centro Olímpico, onde permaneceu por três anos e meio. Depois, passou pelo Audax e pelo Grêmio Osasco, com trabalhos nas categorias Sub-15 e Sub-20, além de experiências no futebol profissional.

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Aos 24 anos, assumiu o comando do Grêmio Osasco, que disputava a Série A3 do Campeonato Paulista, e também trabalhou no Osasco FC.

Na sequência, integrou a comissão técnica do São Paulo por cinco anos e meio. No clube, foi auxiliar técnico do Sub-20 e treinador das equipes Sub-19 e Sub-15. Durante esse período, também trabalhou como auxiliar de André Jardine na Seleção Brasileira Sub-20.

Seu último trabalho antes de chegar ao Corinthians foi no Palmeiras, onde comandou as equipes Sub-15 e Sub-18, além de atuar como auxiliar técnico do Sub-20. Macorin possui a Licença PRO da CBF.