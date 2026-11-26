Destaque do Corinthians na fase mais decisiva do Campeonato Brasileiro, Kaio César marcou mais uma vez na última quarta-feira (25), no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG. Na zona mista, o jogador comemorou o tento anotado, mas afirmou que a equipe não pode 'dar mole' com o resultado positivo no placar.

– Eu fico muito feliz pelo gol. Se saíssemos hoje com a derrota ficaríamos em uma situação complicada. Foi um gol muito importante. Agradecer a Deus por estar sendo importante. Continuar trabalhando, temos uma final contra o Grêmio, se Deus quiser vão sair mais gols – ressaltou.

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– A conversa foi que não podemos mais dar esse mole. Estamos em uma fase que não podemos chegar no fim do jogo, vencendo por 1 a 0, e sofrermos um gol. Temos uma final contra o Grêmio, não podemos deixar isso se repetir. Se acontecer, estamos, não vou falar um palavrão. Mas não vamos ficar em uma situação boa – ponderou Kaio César sobre o empate do Corinthians.

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Atlético-MG x Corinthians

O Corinthians empatou com o Atlético-MG por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio César abriu o placar para o Timão no segundo tempo, mas Cuello, nos acréscimos, deixou tudo igual para o Galo, que atuava com um jogador a menos.

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Jogadores do Atlético Mineiro e Corinthians disputam a bola em campo, na partida Atlético Mineiro x Corinthians. (Foto: Pedro Souza/Atletico)

Com o resultado, o Timão chegou aos 41 pontos e ocupa a 15ª colocação, fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. A equipe comandada por Clarence Seedorf tem a mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, 16º e 17º colocados, respectivamente, e segue ameaçada pela queda à Série B a duas rodadas do fim da competição.

Já o Atlético-MG, apesar de buscar o empate nos acréscimos, chegou ao nono jogo consecutivo sem vencer. O Galo, que amargou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana diante do Boca Juniors, permanece na sétima colocação, com 52 pontos, dois a menos que o Bahia, último integrante do G-6.