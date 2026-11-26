O Corinthians anunciou que todos os ingressos para o confronto diante do Grêmio, neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, foram reservados. A partida é válida pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

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A comercialização das entradas teve início na última quarta-feira (25), e os membros do programa Fiel Torcedor reservaram toda a carga disponibilizada pelo clube.

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Apesar disso, os torcedores que ainda desejam acompanhar a partida poderão conseguir ingressos nos próximos dias. De acordo com o Corinthians, as reservas que não tiverem o pagamento confirmado retornarão ao sistema de vendas, disponível no site do Fiel Torcedor.

Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

Como chegam Corinthians e Grêmio?

O Corinthians chega ao confronto após empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, na última quarta-feira (25). Com o resultado, o Timão deixou a zona de rebaixamento e assumiu a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, sendo dez vitórias, 11 empates e 15 derrotas, além de 41 gols marcados e 43 sofridos.

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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Alvinegro não perde há quatro partidas. Antes do empate com o Galo, a equipe goleou o Botafogo por 4 a 0, empatou sem gols com o São Paulo e venceu o Mirassol por 2 a 0. O Corinthians depende apenas dos próprios resultados para garantir a permanência na elite nacional.

Do outro lado, o Grêmio também soma 41 pontos e possui o mesmo número de vitórias, empates e derrotas do Timão. A equipe gaúcha, entretanto, ocupa a 16ª colocação por conta do saldo de gols negativo de sete, contra dois negativos dos paulistas. O Tricolor marcou 40 gols e sofreu 47 ao longo da competição.

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Os comandados de Renato Gaúcho chegam ao confronto invictos há três partidas. Na última rodada, venceram o Santos por 2 a 0, no Morumbis, após empates com o Bahia, por 0 a 0, e com o Atlético-MG, por 1 a 1.

Com seis pontos ainda em disputa, Corinthians e Grêmio têm a mesma pontuação do Mirassol, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, e três de vantagem sobre o Internacional, 18º colocado. A conquista de quatro pontos nas duas rodadas finais garante matematicamente a permanência de qualquer uma das equipes na Série A.

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Após o confronto na Neo Química Arena, o Corinthians encerra sua participação no Brasileirão diante do já rebaixado Remo, fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Mirassol, em mais um confronto direto na luta contra a queda.

Confira a classificação na luta contra o rebaixamento

Posição Clube Pontos Vitórias Saldo 14º Botafogo 43 11 -11 15º Corinthians 41 10 -2 16º Grêmio 41 10 -7 17º Mirassol 41 10 -10 18º Internacional 38 9 -8 19º Remo 32 7 -20 20º Chapecoense 24 5 -37

Jogos dos concorrentes diretos nas últimas rodadas

37ª rodada

Botafogo x Bahia Corinthians x Grêmio Internacional x Bragantino Mirassol x Athletico-PR

38ª rodada