O saldo de gols pode ser um importante aliado do Corinthians na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A vantagem neste critério de desempate sobre os concorrentes diretos permite que o Timão chegue à última rodada da competição fora do Z-4 mesmo em caso de empate diante do Grêmio, neste domingo (29), na Neo Química Arena.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Atualmente, o Alvinegro ocupa a 15ª colocação, com 41 pontos, mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, 16º e 17º colocados, respectivamente. As três equipes também possuem dez vitórias, primeiro critério de desempate da competição. O Corinthians, porém, tem saldo negativo de dois gols (-2), contra -7 dos gaúchos e -10 da equipe do interior paulista.

continua após a publicidade

Em caso de empate no confronto direto da penúltima rodada, Corinthians e Grêmio chegariam aos 42 pontos, mantendo a diferença no saldo de gols. Desta forma, mesmo que Mirassol e Internacional vençam seus respectivos compromissos, o Timão permanecerá fora da zona de rebaixamento.

Isso porque, neste cenário, o Mirassol chegaria aos 44 pontos e ultrapassaria o Alvinegro, enquanto o Internacional somaria 41, permanecendo atrás da equipe comandada por Clarence Seedorf. O Grêmio, por sua vez, seguiria em desvantagem no saldo de gols.

continua após a publicidade

A combinação permitiria ao Corinthians chegar à última rodada dependendo apenas de suas próprias forças para garantir a permanência na Série A. Uma vitória diante do já rebaixado Remo, fora de casa, levaria o Timão aos 45 pontos, pontuação suficiente para assegurar matematicamente a permanência na elite.

Além disso, o confronto direto entre Grêmio e Mirassol na última rodada pode favorecer o Alvinegro em outros cenários. A depender dos resultados da penúltima rodada, até mesmo um empate diante da equipe paraense poderá ser suficiente para evitar o rebaixamento.

continua após a publicidade

Confira a classificação na luta contra o rebaixamento

Posição Clube Pontos Vitórias Saldo 14º Botafogo 43 11 -11 15º Corinthians 41 10 -2 16º Grêmio 41 10 -7 17º Mirassol 41 10 -10 18º Internacional 38 9 -8 19º Remo 32 7 -20 20º Chapecoense 24 5 -37

Jogos dos concorrentes diretos nas últimas rodadas

37ª rodada

Botafogo x Bahia Corinthians x Grêmio Internacional x Bragantino Mirassol x Athletico-PR

38ª rodada