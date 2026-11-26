Saldo de gols pode ajudar o Corinthians na luta contra o rebaixamento
Timão leva vantagem sobre concorrentes diretos nos critérios de desempate do Brasileirão
O saldo de gols pode ser um importante aliado do Corinthians na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A vantagem neste critério de desempate sobre os concorrentes diretos permite que o Timão chegue à última rodada da competição fora do Z-4 mesmo em caso de empate diante do Grêmio, neste domingo (29), na Neo Química Arena.
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Atualmente, o Alvinegro ocupa a 15ª colocação, com 41 pontos, mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, 16º e 17º colocados, respectivamente. As três equipes também possuem dez vitórias, primeiro critério de desempate da competição. O Corinthians, porém, tem saldo negativo de dois gols (-2), contra -7 dos gaúchos e -10 da equipe do interior paulista.
Em caso de empate no confronto direto da penúltima rodada, Corinthians e Grêmio chegariam aos 42 pontos, mantendo a diferença no saldo de gols. Desta forma, mesmo que Mirassol e Internacional vençam seus respectivos compromissos, o Timão permanecerá fora da zona de rebaixamento.
Isso porque, neste cenário, o Mirassol chegaria aos 44 pontos e ultrapassaria o Alvinegro, enquanto o Internacional somaria 41, permanecendo atrás da equipe comandada por Clarence Seedorf. O Grêmio, por sua vez, seguiria em desvantagem no saldo de gols.
A combinação permitiria ao Corinthians chegar à última rodada dependendo apenas de suas próprias forças para garantir a permanência na Série A. Uma vitória diante do já rebaixado Remo, fora de casa, levaria o Timão aos 45 pontos, pontuação suficiente para assegurar matematicamente a permanência na elite.
Além disso, o confronto direto entre Grêmio e Mirassol na última rodada pode favorecer o Alvinegro em outros cenários. A depender dos resultados da penúltima rodada, até mesmo um empate diante da equipe paraense poderá ser suficiente para evitar o rebaixamento.
Confira a classificação na luta contra o rebaixamento
|Posição
|Clube
|Pontos
|Vitórias
|Saldo
14º
Botafogo
43
11
-11
15º
Corinthians
41
10
-2
16º
Grêmio
41
10
-7
17º
Mirassol
41
10
-10
18º
Internacional
38
9
-8
19º
Remo
32
7
-20
20º
Chapecoense
24
5
-37
Jogos dos concorrentes diretos nas últimas rodadas
37ª rodada
- Botafogo x Bahia
- Corinthians x Grêmio
- Internacional x Bragantino
- Mirassol x Athletico-PR
38ª rodada
- Cruzeiro x Internacional
- Grêmio x Mirassol
- Santos x Botafogo
- Remo x Corinthians
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