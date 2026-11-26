A presença de clubes tradicionais na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro motivou uma reflexão de Clarence Seedorf sobre o futebol nacional. Após o empate do Corinthians com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, o treinador neerlandês defendeu a necessidade de mudanças para que essas equipes tenham maior regularidade ao longo das temporadas.

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Em entrevista coletiva, o comandante alvinegro valorizou o equilíbrio do Brasileirão e classificou a competição como uma das mais disputadas do mundo. No entanto, chamou a atenção para a frequência com que clubes de grande expressão chegam à reta final do campeonato ameaçados pelo descenso.

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— Na verdade, é estranho, mas é a história do Brasileirão. É um campeonato dos mais competitivos do mundo. A diferença de pontos do sexto ao 15º é pouca coisa. Valorizar o Brasileirão. Mas, por outro lado, tem muita coisa para melhorar no futebol brasileiro, para que esses clubes com potencial se mantenham com regularidade, onde merecem estar — declarou.

Sem detalhar quais mudanças considera necessárias, Seedorf defendeu uma reflexão sobre os problemas recorrentes enfrentados pelas principais equipes do país. O treinador também manifestou a expectativa de que esses clubes consigam estabelecer um nível de competitividade mais consistente.

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— Em algum momento, todos vão ter que respeitar situações que acontecem todos os anos, com grandes times lutando para não cair. Espero, no futuro, que esses dez clubes grandes, são até mais, possam se manter em certo nível. No Corinthians, todos estão vendo nosso trabalho, o clube está tentando melhorar. Tomara que, na semana que vem, tudo esteja com mais luz, tranquilidade — completou.

O Corinthians tem pela frente um confronto direto contra o Grêmio, que também luta pela permanência na elite nacional. As equipes se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Na última rodada, o Timão visita o Remo.

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Corinthians ficou no empate com o Atlético-MG e segue na luta contra queda<br>(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Confira a classificação na luta contra o rebaixamento

Posição Clube Pontos Vitórias Saldo 14º Botafogo 43 11 -11 15º Corinthians 41 10 -2 16º Grêmio 41 10 -7 17º Mirassol 41 10 -10 18º Internacional 38 9 -8 19º Remo 32 7 -20 20º Chapecoense 24 5 -37

Jogos dos concorrentes diretos nas últimas rodadas

37ª rodada

Botafogo x Bahia Corinthians x Grêmio Internacional x Bragantino Mirassol x Athletico-PR

38ª rodada