Seedorf aponta necessidade de mudanças no futebol brasileiro
Treinador reflete sobre presença de grandes clubes na luta contra o rebaixamento
A presença de clubes tradicionais na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro motivou uma reflexão de Clarence Seedorf sobre o futebol nacional. Após o empate do Corinthians com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, o treinador neerlandês defendeu a necessidade de mudanças para que essas equipes tenham maior regularidade ao longo das temporadas.
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Em entrevista coletiva, o comandante alvinegro valorizou o equilíbrio do Brasileirão e classificou a competição como uma das mais disputadas do mundo. No entanto, chamou a atenção para a frequência com que clubes de grande expressão chegam à reta final do campeonato ameaçados pelo descenso.
— Na verdade, é estranho, mas é a história do Brasileirão. É um campeonato dos mais competitivos do mundo. A diferença de pontos do sexto ao 15º é pouca coisa. Valorizar o Brasileirão. Mas, por outro lado, tem muita coisa para melhorar no futebol brasileiro, para que esses clubes com potencial se mantenham com regularidade, onde merecem estar — declarou.
Sem detalhar quais mudanças considera necessárias, Seedorf defendeu uma reflexão sobre os problemas recorrentes enfrentados pelas principais equipes do país. O treinador também manifestou a expectativa de que esses clubes consigam estabelecer um nível de competitividade mais consistente.
— Em algum momento, todos vão ter que respeitar situações que acontecem todos os anos, com grandes times lutando para não cair. Espero, no futuro, que esses dez clubes grandes, são até mais, possam se manter em certo nível. No Corinthians, todos estão vendo nosso trabalho, o clube está tentando melhorar. Tomara que, na semana que vem, tudo esteja com mais luz, tranquilidade — completou.
O Corinthians tem pela frente um confronto direto contra o Grêmio, que também luta pela permanência na elite nacional. As equipes se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Na última rodada, o Timão visita o Remo.
Confira a classificação na luta contra o rebaixamento
|Posição
|Clube
|Pontos
|Vitórias
|Saldo
14º
Botafogo
43
11
-11
15º
Corinthians
41
10
-2
16º
Grêmio
41
10
-7
17º
Mirassol
41
10
-10
18º
Internacional
38
9
-8
19º
Remo
32
7
-20
20º
Chapecoense
24
5
-37
Jogos dos concorrentes diretos nas últimas rodadas
37ª rodada
- Botafogo x Bahia
- Corinthians x Grêmio
- Internacional x Bragantino
- Mirassol x Athletico-PR
38ª rodada
- Cruzeiro x Internacional
- Grêmio x Mirassol
- Santos x Botafogo
- Remo x Corinthians
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