Ex-Corinthians e Flamengo critica desigualdade nos cargos de liderança do futebol feminino
Patchy Toledo questiona a presença masculina em posições de comando e defende mudanças na distribuição de poder na modalidade
O crescimento do futebol feminino, impulsionado pela chegada de novos investidores, pelo aumento do público e pela expansão do mercado esportivo, ainda não se reflete de maneira proporcional na presença de mulheres nos cargos de liderança. Essa é a avaliação de Patchy Toledo, ex-jogadora de Corinthians, Palmeiras e Flamengo e atual diretora técnica do futebol feminino de base do Legends FC, nos Estados Unidos.
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Com a aproximação da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, a treinadora defende que a expansão da modalidade seja acompanhada por mudanças na distribuição de poder. Para ela, mulheres que ajudaram a construir o futebol feminino continuam enfrentando dificuldades para ocupar posições de comando técnico, coordenação e direção, enquanto profissionais homens avançam nesses espaços.
— Como atleta, é muito gratificante passar o bastão e abrir portas para a próxima geração. O problema é que esse bastão também está sendo entregue a treinadores homens, coordenadores, analistas e outros profissionais, enquanto nós, mulheres, perdemos espaço dentro da modalidade que ajudamos a construir — afirma Patchy.
A ex-atleta também questiona os critérios utilizados nas contratações e a dificuldade de profissionais mulheres com experiência e qualificações compatíveis assumirem equipes principais. A discussão, segundo ela, passa pela predominância masculina nas diretorias e coordenações, mas também pela reprodução de práticas que privilegiam homens em processos seletivos, inclusive em estruturas comandadas por mulheres.
Com passagens pelo futebol brasileiro e experiências internacionais na Islândia e na Inglaterra, Patchy foi técnica da seleção feminina sub-16 dos Estados Unidos antes de assumir a direção técnica das categorias de base femininas do Legends FC. A profissional também prevê retornar ao mercado brasileiro em 2027.
Independência financeira e autonomia de decisão
A representatividade nos cargos de liderança também está relacionada à estrutura econômica dos clubes. Na avaliação de Patchy, o desenvolvimento do futebol feminino exige autonomia para definir prioridades, administrar recursos e construir projetos de longo prazo.
Na Europa, alguns modelos de gestão buscam dar maior independência às equipes femininas. É o caso da empresária Bex Smith, fundadora da Crux Football, que investe em operações, liderança, estrutura comercial e captação de talentos voltadas ao futebol feminino. A iniciativa inclui participações no Montpellier HSC Féminines, da França, e no FC Rosengård, da Suécia.
Outro exemplo é Michele Kang, empresária que estruturou uma rede internacional de clubes femininos por meio da Kynisca. O grupo reúne equipes como Washington Spirit, dos Estados Unidos, OL Lyonnes, da França, e London City Lionesses, da Inglaterra.
Para Patchy, não significa que todas as equipes femininas precisem se separar dos clubes masculinos, mas que tenham autonomia real de gestão, orçamento transparente e participação nas decisões sobre os próprios recursos.
No Brasil, a discussão também envolve a situação financeira das equipes. Clubes com projetos competitivos no futebol feminino enfrentam dificuldades econômicas, atrasos salariais e problemas estruturais, cenário que levanta questionamentos sobre a destinação dos recursos e as condições oferecidas às profissionais.
A independência, nesse contexto, vai além da questão financeira. Envolve a possibilidade de estabelecer prioridades, desenvolver projetos sustentáveis e adotar critérios de contratação que valorizem a experiência e a competência das mulheres.
União entre mulheres para ampliar espaços no futebol
Outro ponto levantado por Patchy é a necessidade de fortalecer as redes de apoio entre treinadoras, jornalistas e outras profissionais que trabalham no futebol. Para ela, a disputa por oportunidades escassas pode estimular uma lógica de sobrevivência e dificultar a construção de iniciativas coletivas.
A treinadora defende que as mulheres atuem de maneira conjunta para ampliar sua presença nos espaços de decisão e criar oportunidades para as próximas gerações. O objetivo é fazer com que o crescimento comercial e esportivo da modalidade também represente avanços nas condições de trabalho e nas possibilidades de carreira.
Com a Copa do Mundo Feminina de 2027 no horizonte, a discussão ganha ainda mais relevância. Para Patchy, o aumento de público, patrocínios e investimentos precisa vir acompanhado de mudanças na estrutura de poder do futebol feminino.
A questão que a profissional coloca é justamente o contraste entre a participação histórica das mulheres na construção da modalidade e as dificuldades que ainda enfrentam para assumir posições de comando.
Quem é Patchy Toledo?
Patchy Toledo é treinadora de futebol e líder técnica, com Licença PRO da CBF e Licença A da U.S. Soccer, além de mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de atletas e equipes de alto rendimento.
Ex-jogadora profissional de Corinthians, Palmeiras e Flamengo, também teve passagens pelo futebol da Islândia e da Inglaterra e atuou no futebol universitário dos Estados Unidos. É mestre em Ciência do Exercício pela University of West Florida.
A profissional comandou a seleção feminina sub-16 dos Estados Unidos e participou do desenvolvimento de jovens talentos e de campanhas internacionais, incluindo títulos em torneios juvenis na França e na Turquia. Em dezembro de 2025, foi anunciada como diretora técnica do futebol feminino de base do Legends FC, nos Estados Unidos.
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