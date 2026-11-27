Fechando a série de entrevistas com os candidatos à presidência do Corinthians, o LANCE! recebe, nesta sexta-feira (27), Sérgio Janikian, de 58 anos, que lidera a Chapa 05 – Corinthians de Verdade.

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A eleição presidencial do Corinthians está inicialmente prevista para o dia 28 de novembro. O pleito definirá o sucessor de Osmar Stabile, atual presidente do clube, que anunciou a decisão de não disputar a reeleição.

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O LANCE! optou por realizar uma série de entrevistas com perguntas padronizadas sobre os principais desafios do Corinthians para o próximo mandato. O objetivo é apresentar os projetos dos concorrentes e permitir que os torcedores comparem as ideias e os planos de gestão de cada um.

Quem é Sérgio Janikian

Sérgio Janikian é empresário e economista, fundador e CEO da Master Indústria e Comércio, empresa do setor de materiais escolares e pedagógicos que fatura cerca de R$ 800 milhões por ano. Em 2026, a companhia inaugurou um complexo industrial em Jundiaí, no interior de São Paulo, após investimento de R$ 70 milhões.

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No Corinthians, Janikian integrou a diretoria de futebol em 2015. Candidato à presidência para o triênio de 2027 a 2029, defende o controle de despesas, a ampliação das receitas, a responsabilidade fiscal e mudanças na governança do clube.

Leia a entrevista completa:

L!: O Corinthians enfrenta uma grave crise financeira, com dívidas acumuladas e dificuldades para cumprir compromissos. Qual é o seu plano para reorganizar as finanças do clube? Quais medidas pretende adotar a curto e a longo prazo?

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Candidato: O primeiro passo será fazer um diagnóstico completo da situação financeira do Corinthians. Nos primeiros 100 dias, vamos levantar todas as dívidas, contratos, receitas, despesas, obrigações futuras e projetos em andamento. Precisamos saber exatamente quanto o clube deve, quanto custa sua operação e quais compromissos precisam ser enfrentados com urgência.

A partir desse diagnóstico, vamos trabalhar em três frentes: renegociar as dívidas com base no custo total e na capacidade real de pagamento; revisar contratos e despesas; e estabelecer regras para impedir que o clube volte a gastar mais do que pode.

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Uma das propostas centrais do meu plano é a Lei de Responsabilidade Financeira do Corinthians. Ela prevê, entre outros pontos, limitar o custo total considerando o resultado líquido e as receitas próprias das atividades com base em um orçamento previsto. O não cumprimento do orçamento poderá ser cobrado dos dirigentes responsáveis a restituição do valor com seus bens próprios.

L!: A dívida da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal continua sendo um dos principais desafios financeiros do clube. Qual é a sua proposta para solucionar essa questão? Pretende renegociar o acordo atual ou buscar outras alternativas?

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Candidato: A dívida da Arena precisa ser tratada com responsabilidade, mas o Corinthians também precisa preservar o valor dos seus ativos. A negociação em andamento com a Caixa envolve uma dívida divulgada em torno de R$ 630 milhões e a possibilidade de utilização dos naming rights e de outros produtos comerciais para a quitação.

Minha posição é que precisamos avaliar alternativas para reduzir essa dívida, inclusive uma quitação com dinheiro em mãos, desde que exista uma operação financeiramente viável e vantajosa para o Corinthians.

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O naming rights é um ativo comercial de enorme valor. Na minha avaliação, deve ser negociado separadamente e pelo seu potencial de mercado, com uma expectativa de contrato na casa do bilhão, considerando referências de outras arenas do estado.

Não considero adequado utilizar um ativo dessa dimensão como moeda de troca para quitar uma dívida significativamente menor sem antes avaliar todas as alternativas. A negociação com a Caixa precisa considerar o custo total, os prazos, as garantias e os impactos sobre as receitas futuras do clube.

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Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

L!: O aumento das receitas é fundamental para a recuperação financeira do Corinthians. Quais são suas propostas para atrair novos patrocinadores, valorizar a marca, ampliar receitas comerciais e explorar melhor o potencial econômico da Neo Química Arena?

Candidato: O Corinthians tem uma marca de alcance nacional e internacional, uma torcida gigantesca e ativos comerciais que ainda podem ser mais bem aproveitados. Precisamos transformar essa força em receitas recorrentes.

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Um dos pilares do meu plano de governo é a separação e profissionalização do departamento de marketing. Dessa forma, pretendo separá-lo em: prospecção e entrega. Assim, potencializando nossa área comercial com metas bem definidas e profissionais capacitados. Não existirá mais essa coisa de o mesmo departamento que vende também entrega. Dentro dessa cadeia comercial, vou criar departamentos exclusivos e separados para o futebol masculino, arena e um terceiro que estou chamando carinhosamente de Parque São Jorge que será responsável pelas dependências do clube, esportes olímpicos, amadores, terrestres e futebol feminino.

Também vamos rever a operação das lojas oficiais, estudar a expansão para outros estados e desenvolver produtos para os torcedores que vivem fora do Brasil.

A Corinthians TV deverá passar por uma reformulação, com programação própria, documentários, séries, entrevistas e conteúdos digitais. A proposta é criar uma operação comercial capaz de gerar patrocínios e receitas vinculadas aos projetos do canal.

Na Neo Química Arena, vamos trabalhar com gestão especializada, revisão de contratos e despesas, modernização do estacionamento, experiências premium, visitas guiadas, circuito histórico, eventos corporativos, feiras e shows. A Arena precisa gerar oportunidades durante todo o ano, não apenas nos dias de jogos.

Também vamos modernizar o Fiel Torcedor, com processo competitivo para selecionar uma empresa especializada e ampliar produtos, serviços e benefícios. Tudo isso precisa ser acompanhado por metas e prestação de contas.

L!: Diante das discussões sobre a proibição da publicidade de casas de apostas no futebol brasileiro, como o senhor avalia esse cenário? Considerando a importância dos patrocínios das bets para as receitas dos clubes, como o senhor, caso seja eleito presidente do Corinthians, pretende lidar com essa situação se a proibição for confirmada em definitivo?

Candidato: É um cenário que exige atenção porque os clubes construíram parte relevante de suas receitas comerciais com patrocínios desse segmento. Mas precisamos trabalhar com a legislação vigente.

O futebol tem uma importância muito grande cultural e social, então precisa ter esse cuidado sobre o que está sendo exposto para os consumidores através dos patrocinadores.

Com relação às receitas de patrocínio do Corinthians, vamos intensificar a prospecção em setores como tecnologia, serviços financeiros, telecomunicações, varejo, mobilidade, alimentação e entretenimento, além de desenvolver novos formatos de patrocínio e experiências comerciais. O mais importante é diversificar as fontes de receita. O clube não pode depender excessivamente de um único segmento econômico.

L!: A possibilidade de transformar o Corinthians em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) divide opiniões entre torcedores e dirigentes. Qual é o seu posicionamento sobre esse modelo? Considera essa alternativa para enfrentar a crise administrativa e financeira?

Candidato: Eu não considero a venda do controle do futebol para um investidor uma solução para a crise do Corinthians.

Antes de discutir a transferência do controle, precisamos organizar as contas, profissionalizar a administração, estabelecer mecanismos de fiscalização e explorar melhor os ativos que já pertencem ao clube. A chegada de um investidor, por si só, não garante uma boa gestão.

Isso não significa fechar as portas para novos modelos de negócio ou parcerias. Estou aberto a estudar alternativas que tragam benefícios concretos, desde que preservem a autonomia decisória, o patrimônio e a identidade do Corinthians.

A SAF não pode ser tratada como atalho para evitar a reorganização administrativa e financeira. O clube precisa primeiro saber o que tem, o que deve e qual é o valor dos seus ativos.

L!: Diante da crise financeira e administrativa do Corinthians, a possibilidade de uma intervenção judicial na gestão do clube tem sido discutida e cobrada por torcedores. Qual é o seu posicionamento sobre essa medida?

Candidato: O Corinthians precisa recuperar sua capacidade de gestão e cumprir suas obrigações. Para isso, defendo transparência, responsabilidade, respeito ao Estatuto e fortalecimento dos mecanismos internos de fiscalização.

Minha proposta é que a gestão trabalhe com diagnóstico documentado, prestação de contas e controles efetivos, respeitando as competências dos órgãos do clube e as decisões judiciais. Para isso, pretendo implementar a Diretoria de Combate à Corrupção, onde nomearei um delegado de polícia ou promotor que será responsável por analisar e investigar, quando necessário, todos os contratos passados, presentes e futuros. Isso nos garantirá maior transparência tanto com nossos torcedores quanto com a justiça.

Qualquer medida externa precisa ser analisada à luz da legislação e de seus efeitos sobre a instituição. O objetivo deve ser criar condições para que o Corinthians volte a se organizar e cumprir seus compromissos.

L!: Como pretende estruturar a diretoria do Corinthians? Quais critérios serão utilizados para escolher os profissionais responsáveis pelos departamentos e qual será o papel de especialistas externos na administração do clube?

Candidato: A escolha dos profissionais deverá ser baseada em qualificação, tempo e capacidade de entrega, e não em acordos políticos ou interesses pessoais.

As funções estratégicas terão atribuições definidas, metas, orçamento e indicadores de desempenho. Cada diretor deverá saber quais são suas responsabilidades, quais resultados precisa alcançar e como será avaliado.

Também proponho um modelo híbrido, onde voltaremos a ter um diretor estatutário e abaixo dele dois diretores executivos: um técnico, responsável por avaliações de desempenho, rendimento e assuntos relacionados à campo; e outro diretor administrativo, responsável pelo acompanhamento financeiro e orçamentário. Com isso, criando um profissionalismo em todos os fatores e definindo transparência na estrutura hierárquica.

L!: Pensando no futebol profissional masculino, qual é o seu planejamento para a temporada de 2027? O clube terá condições de investir em contratações ou será necessário priorizar a redução de custos e a utilização de jogadores das categorias de base?

Candidato: O planejamento para 2027 precisa começar com um diagnóstico completo de todos os contratos e compromissos financeiros que o clube já possui. Não seria responsável anunciar um orçamento para qualquer tipo de contratação antes de conhecer a situação real das contas.

Isso não significa abrir mão de competitividade. Também vamos fortalecer o scouting, ampliar a observação de atletas e utilizar tecnologia para identificar oportunidades em mercados diferentes. A integração com a base será fundamental para oferecer alternativas ao elenco profissional.

O futebol terá autonomia técnica, mas estará submetido a controles financeiros. O objetivo é montar equipes competitivas sem assumir compromissos que o Corinthians não consiga pagar.

L!: As categorias de base representam uma importante fonte de formação de atletas e receitas para o Corinthians. Quais são seus projetos para melhorar a estrutura, a captação e o desenvolvimento de jovens jogadores? Como pretende equilibrar a utilização esportiva desses atletas com possíveis negociações?

Candidato: A base precisa ser tratada como uma prioridade esportiva e também como um patrimônio do Corinthians. Assim como na minha empresa, meus grandes investimentos são feitos na fábrica de onde saem meus produtos. No Corinthians, minha gestão voltará a priorizar investimentos financeiros e de tempo na 'Fábrica de Craques', integrando captação, desenvolvimento e transição dos atletas para o futebol profissional.

Nosso principal objetivo é finalizar as reformas na infraestrutura, dos alojamentos, dos campos e do departamento médico, com cronograma e orçamento responsável. Também precisamos investir em profissionais de captação, análise de dados, preparação física, acompanhamento médico, nutrição e saúde psicológica. A formação deve incluir acompanhamento escolar e proximidade com as famílias.

O objetivo esportivo é preparar mais jogadores para o time principal. No aspecto financeiro, estabelecemos a meta de colocar o Corinthians entre os três clubes brasileiros que mais arrecadam com a negociação de atletas formados em casa. Na linguagem do torcedor, precisamos parar de vender atletas formados em casa por 'uma coca e duas coxinhas'.

Mas precisamos negociar no momento certo e por valores compatíveis com o potencial de cada jogador. Sempre que possível, vamos preservar a maior participação do Corinthians nos direitos econômicos. Não podemos depender de vendas incertas para pagar despesas obrigatórias.

Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

L!: O futebol feminino do Corinthians conquistou protagonismo nacional e internacional nos últimos anos. Quais são seus planos para a modalidade? Pretende ampliar os investimentos, melhorar a estrutura e garantir a continuidade da competitividade da equipe?

Candidato: O futebol feminino terá planejamento, orçamento e acompanhamento próprios. Minha proposta é reinvestir na modalidade 100% das receitas que ela gerar, com critérios contábeis claros e transparência para que esse compromisso possa ser acompanhado.

Também quero, como mencionei em uma das respostas acima, um profissional do departamento comercial dedicado exclusivamente ao futebol feminino, com metas de captação de patrocinadores e novos parceiros.

Outra proposta que temos é transformar a Fazendinha na casa oficial das Brabas, com reformas e adequações necessárias para receber as competições. O plano prevê, inclusive, a instalação fixa de VAR, respeitadas as exigências técnicas e de homologação. Isso nos transformará no primeiro clube do Brasil a ter um estádio próprio para a equipe feminina, além de criar uma identidade própria.

Outro ponto fundamental é fortalecer a base feminina, com suporte nutricional, saúde mental, estrutura para maternidade e apoio às famílias. O objetivo é oferecer condições para que o Corinthians mantenha sua competitividade e desenvolva ainda mais a modalidade.

L!: Além do futebol de campo, o Corinthians mantém modalidades como futsal e basquete, além das atividades do clube social. Qual é o seu projeto para esses departamentos? Como pretende garantir sua sustentabilidade financeira sem comprometer a tradição esportiva e social do clube?

Candidato: O Corinthians é mais do que o futebol profissional. O Parque São Jorge tem uma história esportiva e social que precisa ser preservada e estar incluída em todo e qualquer plano de governo de candidato que almeja o cargo de presidente do clube.

Minha proposta é dar a cada modalidade responsável, orçamento próprio, calendário e metas, dentro daquela estrutura que comentei acima. Além disso, uma das nossas principais metas é regularizarmos a questão das certidões necessárias para buscarmos recursos por meio de leis de incentivo, patrocínios específicos e parcerias com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), respeitando as características de cada esporte.

A maioria dos clubes do Brasil vivem a partir desse dinheiro incentivado, vamos fazer de tudo para que o Parque São Jorge também tenha acesso a isso. Dessa forma, conseguiremos destinar o investimento necessário para todas as modalidades, olímpicas e amadoras, infraestrutura e atendimento ao associado sem mexer nas receitas do futebol.

Quero um Parque São Jorge bem cuidado, acessível e ativo, com modalidades valorizadas e contas transparentes. O esporte amador e o clube social não podem ser tratados como despesas sem planejamento, mas também não podem comprometer a saúde financeira do futebol profissional.

L!: Vamos fazer um exercício de imaginação. Suponha que o senhor vença a eleição e, ao final do seu mandato, a capa do Lance! traga sua foto acompanhada de uma manchete destacando o principal feito da sua gestão. Qual seria ela?

Candidato: "Corinthians reorganiza finanças, recupera credibilidade no mercado e volta a ter protagonismo no futebol brasileiro"

Esse seria o resultado que eu gostaria de entregar ao final do mandato: um Corinthians com as contas organizadas, dívidas renegociadas de forma sustentável, transparência nas decisões, patrimônio valorizado e um projeto esportivo capaz de se manter sem repetir os desequilíbrios financeiros do passado. O Corinthians precisa de uma ruptura com as práticas que o levaram a este estado de calamidade financeira.