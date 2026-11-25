Kaio César lamenta empate do Corinthians e trata duelo com Grêmio como 'final'
Atacante valoriza ponto conquistado fora de casa
Autor do gol do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, Kaio César lamentou o resultado e projetou o próximo compromisso do Timão no Campeonato Brasileiro. O atacante classificou o confronto diante do Grêmio como uma final na luta contra o rebaixamento.
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O jogador não escondeu a frustração pelo gol sofrido nos acréscimos, especialmente pelo fato de o Alvinegro atuar com um jogador a mais desde os 20 minutos do segundo tempo. Apesar disso, valorizou o ponto conquistado fora de casa.
— É frustrante, porque a gente queria a vitória. A gente veio aqui e a gente precisava muito dessa vitória para nos dar mais um gás nessa reta final, mas um ponto também não é ruim, não, fora de casa. Agora, a gente vai para o confronto muito direto em casa, é uma final para a gente e vamos em busca dos três pontos para sair dessa situação — disse o atacante ao Premiere.
Com o empate, o Corinthians chegou aos 41 pontos e ocupa a 15ª colocação do Brasileirão, com a mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, 16º e 17º colocados, respectivamente. O Timão leva vantagem sobre os dois concorrentes pelo saldo de gols.
Momento individual
Kaio César também celebrou o momento individual. Após marcar três vezes na goleada sobre o Botafogo, na rodada anterior, o atacante voltou a balançar as redes e chegou ao quarto gol nos últimos dois compromissos do Alvinegro.
— Eu quero ajudar o Corinthians de todas as formas. Agradeço muito a Deus pela fase que eu estou vivendo, por mais um gol hoje aqui. Agora é concentrar, porque eu preciso fazer um grande jogo contra o Grêmio.
O Corinthians volta a campo neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Grêmio, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto direto será o último compromisso do Timão diante de sua torcida na temporada do torneio nacional.
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