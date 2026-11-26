O empate com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, deixou o Corinthians em uma situação delicada na reta final do Campeonato Brasileiro. Embora ainda dependa apenas de si para evitar o rebaixamento, o Timão tem cada vez menos margem para tropeços.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Se, antes de a bola rolar, conquistar um ponto fora de casa seria considerado um bom resultado, as circunstâncias da partida fizeram com que a equipe deixasse Belo Horizonte com a sensação de ter desperdiçado uma oportunidade de encaminhar sua permanência na elite nacional.

continua após a publicidade

A equipe comandada por Clarence Seedorf apresentou dificuldades no primeiro tempo, principalmente para controlar as ações ofensivas do adversário. O Galo conseguiu exercer pressão, enquanto o Alvinegro encontrou problemas para construir jogadas e levar perigo ao gol adversário.

O cenário mudou na segunda etapa. O Corinthians mostra uma evolução no desempenho, encontrou espaços para atacar e conseguiu construir a vantagem. Entretanto, a equipe não sustentou o resultado até o apito final.

continua após a publicidade

De acordo com dados do Sofascore, apesar do maior volume ofensivo do Atlético-MG, que registrou 23 finalizações e 14 escanteios, o Corinthians apresentou um índice superior de gols esperados (1,25 contra 1,08), mesmo com menos arremates (15). Os números indicam que o Timão, apesar de finalizar menos, encontrou oportunidades com maior potencial de conversão.

Estatística Atlético-MG Corinthians Posse de bola 52% 48% Finalizações 23 15 Finalizações no gol 4 3 Gols esperados (xG) 1,08 1,25 Grandes chances 0 2 Escanteios 14 0 Desarmes 14 21

Substituições levantaram questionamentos

As saídas de Memphis Depay e Kaio César na reta final levantaram questionamentos sobre as escolhas de Seedorf. Com a vantagem no placar, o treinador optou por preservar a intensidade da equipe e reforçar o sistema defensivo. As alterações, entretanto, não impediram que o Atlético-MG chegasse ao empate.

continua após a publicidade

Corinthians empatou com o Atlético-MG e segue na luta pela permanência na Série A (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

— Memphis fez quase 80 minutos de jogo. Na minha opinião, não estava com a mesma energia para fazer pressão nos adversários. Não foi a primeira vez que fizemos essa troca. Fiz o mesmo no último jogo. Jesse sabe jogar como falso 9 e fazer pressão, como fez. Mas esse não foi o problema. A ideia foi colocar alguém fresco para dar continuidade à pressão que precisávamos — explicou o treinador.

Ainda que as mudanças tenham sido justificadas pelo desgaste físico e pela pancada sofrida por Kaio César, o Corinthians poderia ter apresentado uma postura mais agressiva na marcação nos minutos finais. O próprio treinador reconheceu a passividade da equipe no lance que originou o gol de empate.

continua após a publicidade

— Poderíamos ter evitado aquele chute. Fomos passivos naquele momento. Não foi um gol direto, tiveram dois desvios. Acontece — avaliou.

Corinthians dá sinais de evolução, mas tem desafios decisivos pela frente

Apesar do empate, o Corinthians segue dando sinais de evolução sob o comando de Clarence Seedorf. A equipe demonstrou capacidade de competir fora de casa, reagiu após um primeiro tempo abaixo e, mesmo depois de sofrer o gol de empate, encontrou oportunidades para retomar a vantagem. André e Breno Bidon tiveram chances nos minutos finais, mas não conseguiram convertê-las.

Clarence Seedorf durante o confronto entre Corinthians e Atlético-MG, na Arena MRV (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O desafio do Timão passa justamente pela capacidade de transformar essa evolução em resultados. Embora tenha apresentado avanços coletivos, a equipe ainda precisa ser mais eficiente no setor ofensivo e evitar oscilações defensivas em momentos decisivos das partidas. Com apenas duas rodadas pela frente, a margem para erros é cada vez menor.

continua após a publicidade

— Dentro do que acontece hoje, das nossas possibilidades hoje, com a pressão de meses que esse time sente, de sair dessa situação, eles estão de parabéns. Não é uma situação simples. É muito complicado emocionalmente. No final, se comportaram com mais maturidade, pois contra o Vasco tivemos um comportamento menos maduro — avaliou Seedorf.

O Corinthians terá pela frente dois compromissos que definirão o futuro do clube no Campeonato Brasileiro. Contra Grêmio e Remo, concorrentes diretos na luta pela permanência na elite, o Alvinegro precisará aliar o amadurecimento citado pelo treinador à eficiência para conquistar os resultados necessários.

continua após a publicidade

A evolução é perceptível, mas, neste momento da temporada, precisa se refletir na tabela de classificação.