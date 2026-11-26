Análise: Corinthians tem o destino nas mãos, mas segue no fio da navalha
Timão mostra avanços e terá dois jogos decisivos na luta contra a queda
O empate com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, deixou o Corinthians em uma situação delicada na reta final do Campeonato Brasileiro. Embora ainda dependa apenas de si para evitar o rebaixamento, o Timão tem cada vez menos margem para tropeços.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Se, antes de a bola rolar, conquistar um ponto fora de casa seria considerado um bom resultado, as circunstâncias da partida fizeram com que a equipe deixasse Belo Horizonte com a sensação de ter desperdiçado uma oportunidade de encaminhar sua permanência na elite nacional.
A equipe comandada por Clarence Seedorf apresentou dificuldades no primeiro tempo, principalmente para controlar as ações ofensivas do adversário. O Galo conseguiu exercer pressão, enquanto o Alvinegro encontrou problemas para construir jogadas e levar perigo ao gol adversário.
O cenário mudou na segunda etapa. O Corinthians mostra uma evolução no desempenho, encontrou espaços para atacar e conseguiu construir a vantagem. Entretanto, a equipe não sustentou o resultado até o apito final.
De acordo com dados do Sofascore, apesar do maior volume ofensivo do Atlético-MG, que registrou 23 finalizações e 14 escanteios, o Corinthians apresentou um índice superior de gols esperados (1,25 contra 1,08), mesmo com menos arremates (15). Os números indicam que o Timão, apesar de finalizar menos, encontrou oportunidades com maior potencial de conversão.
|Estatística
|Atlético-MG
|Corinthians
Posse de bola
52%
48%
Finalizações
23
15
Finalizações no gol
4
3
Gols esperados (xG)
1,08
1,25
Grandes chances
0
2
Escanteios
14
0
Desarmes
14
21
Substituições levantaram questionamentos
As saídas de Memphis Depay e Kaio César na reta final levantaram questionamentos sobre as escolhas de Seedorf. Com a vantagem no placar, o treinador optou por preservar a intensidade da equipe e reforçar o sistema defensivo. As alterações, entretanto, não impediram que o Atlético-MG chegasse ao empate.
— Memphis fez quase 80 minutos de jogo. Na minha opinião, não estava com a mesma energia para fazer pressão nos adversários. Não foi a primeira vez que fizemos essa troca. Fiz o mesmo no último jogo. Jesse sabe jogar como falso 9 e fazer pressão, como fez. Mas esse não foi o problema. A ideia foi colocar alguém fresco para dar continuidade à pressão que precisávamos — explicou o treinador.
Ainda que as mudanças tenham sido justificadas pelo desgaste físico e pela pancada sofrida por Kaio César, o Corinthians poderia ter apresentado uma postura mais agressiva na marcação nos minutos finais. O próprio treinador reconheceu a passividade da equipe no lance que originou o gol de empate.
— Poderíamos ter evitado aquele chute. Fomos passivos naquele momento. Não foi um gol direto, tiveram dois desvios. Acontece — avaliou.
Corinthians dá sinais de evolução, mas tem desafios decisivos pela frente
Apesar do empate, o Corinthians segue dando sinais de evolução sob o comando de Clarence Seedorf. A equipe demonstrou capacidade de competir fora de casa, reagiu após um primeiro tempo abaixo e, mesmo depois de sofrer o gol de empate, encontrou oportunidades para retomar a vantagem. André e Breno Bidon tiveram chances nos minutos finais, mas não conseguiram convertê-las.
O desafio do Timão passa justamente pela capacidade de transformar essa evolução em resultados. Embora tenha apresentado avanços coletivos, a equipe ainda precisa ser mais eficiente no setor ofensivo e evitar oscilações defensivas em momentos decisivos das partidas. Com apenas duas rodadas pela frente, a margem para erros é cada vez menor.
— Dentro do que acontece hoje, das nossas possibilidades hoje, com a pressão de meses que esse time sente, de sair dessa situação, eles estão de parabéns. Não é uma situação simples. É muito complicado emocionalmente. No final, se comportaram com mais maturidade, pois contra o Vasco tivemos um comportamento menos maduro — avaliou Seedorf.
O Corinthians terá pela frente dois compromissos que definirão o futuro do clube no Campeonato Brasileiro. Contra Grêmio e Remo, concorrentes diretos na luta pela permanência na elite, o Alvinegro precisará aliar o amadurecimento citado pelo treinador à eficiência para conquistar os resultados necessários.
A evolução é perceptível, mas, neste momento da temporada, precisa se refletir na tabela de classificação.
Mais LANCE!
UFMG atualiza chances de rebaixamento de Botafogo, Corinthians e Internacional
Após o fim da 36ª rodada, Colorado segue como principal ameaçado, enquanto Timão vê risco diminuir e Glorioso aparece com baixa probabilidade de queda
Errou? Seedorf explica substituições no Corinthians: 'Não queria'
Treinador justifica saídas de Memphis Depay e Kaio César e destaca evolução
Empate entre Atlético e Corinthians garante três clubes na Série A; confira
Equipes empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (25), na Arena MRV
Hugo Souza vira assunto em Atlético-MG e Corinthians: 'Precisa'
Corinthians levou o empate no final do jogo com o Atlético-MG
Kaio César lamenta empate do Corinthians e trata duelo com Grêmio como 'final'
Atacante valoriza ponto conquistado fora de casa
Torcida do Corinthians manda recado a Seedorf após empate
Equipes empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (25) pelo Brasileirão
Simulador: veja cenários da luta contra o rebaixamento após a 36ª rodada do Brasileirão
Timão chegou aos 43 pontos após triunfo na Arena MRV; Internacional segue em situação delicada, enquanto Grêmio também tenta confirmar permanência
Com um a menos, Atlético-MG busca empate e frustra o Corinthians
Kaio César e Cuello marcaram os gols da partida
Veja os gols do empate entre Atlético-MG e Corinthians pelo Brasileirão
Equipes empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (25) pelo Brasileirão
Paulistão 2027 terá clássicos em seis rodadas seguidas; veja os jogos
FPF divulga calendário da edição que celebra os 125 anos do estadual
Seedorf define Corinthians para duelo contra o Atlético-MG
Timão busca vencer para se distanciar da zona de rebaixamento
AO VIVO: acompanhe Atlético-MG x Corinthians pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do campeonato nacional
Vidente projeta vencedor em Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão
Equipes se enfrentam na Arena MRV
Corinthians busca primeira vitória na Arena MRV; relembre os jogos
Timão acumula uma derrota e um empate no estádio mineiro e tenta mudar o retrospecto
Inteligência artificial crava placar em Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão
Equipes se emfrentam na Arena MRV
Corinthians encara Atlético-MG para espantar fantasma como visitante
Timão acumula seis jogos sem vencer longe de seus domínios
Atlético-MG chega ao jogo contra o Corinthians com pior sequência da Série A
Galo tenta encerrar má fase na Arena MRV para entrar na zona da Libertadores
Campeão pelos dois clubes, Fábio Santos revela torcida em Atlético-MG x Corinthians
Ex-lateral analisa momento das equipes na reta final do Brasileirão
Atlético-MG e Corinthians fazem duelo decisivo para G-6 e Z-4 sob muitos olhares atentos
Dez clubes secam ou torcem no encerramento da 36ª rodada do Brasileirão