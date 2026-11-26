A série de entrevistas do LANCE! com os candidatos à presidência do Corinthians chega ao quarto participante nesta quinta-feira (26). Desta vez, o entrevistado é Rozallah Santoro, de 58 anos, que lidera a chapa 01 – Todo Os Dias Pelo Corinthians.

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A eleição presidencial do Corinthians está inicialmente prevista para o dia 28 de novembro. O pleito definirá o sucessor de Osmar Stabile, atual presidente do clube, que anunciou a decisão de não disputar a reeleição.

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O LANCE! optou por realizar uma série de entrevistas com perguntas padronizadas sobre os principais desafios do Corinthians para o próximo mandato. O objetivo é apresentar os projetos dos concorrentes e permitir que os torcedores comparem as ideias e os planos de gestão de cada um.

Quem é Rozallah Santoro

Rozallah Santoro Jr. é executivo e investidor, com mais de 30 anos de experiência nas áreas financeira e empresarial. Formado em Engenharia Química pela Universidade de São Paulo (USP), onde também cursou Economia, possui MBA em Gestão Empresarial pela FIA-USP e especialização em Gestão de Futebol pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Trabalhou em instituições como Itaú Unibanco, Banco Safra e Santander, além de empresas como Reuters Brasil, British Gas e Shell Brasil. Atualmente, é investidor-anjo, empreendedor e sócio da SuperJobs Ventures.

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No Corinthians, integra o Conselho Deliberativo desde 2021, tendo sido eleito para dois mandatos consecutivos. Em 2024, participou das negociações do contrato de direitos de transmissão do clube, estimado em R$ 1,1 bilhão por cinco anos. Entre maio e novembro de 2025, representou o Corinthians no grupo de trabalho da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) responsável pela elaboração das regras de Fair Play Financeiro.

Leia a entrevista completa:

L!: O Corinthians enfrenta uma grave crise financeira, com dívidas acumuladas e dificuldades para cumprir compromissos. Qual é o seu plano para reorganizar as finanças do clube? Quais medidas pretende adotar a curto e a longo prazo?

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Candidato: O Corinthians precisa parar de gastar mais do que arrecada. Parece óbvio, mas não é o que acontece há muitos anos. Estamos falando de uma dívida superior a R$ 2,7 bilhões. Não existe solução mágica para isso, mas existe um caminho, e ele começa com planejamento, responsabilidade e capacidade de execução.

Nosso plano tem três frentes: reduzir despesas, reorganizar as dívidas e aumentar as receitas.

Identificamos potencial para uma economia anual de aproximadamente R$ 100 milhões em despesas administrativas e operacionais, sem depender de cortes na folha do futebol. Vamos revisar contratos, eliminar desperdícios e estabelecer um controle rigoroso sobre o dinheiro do clube.

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Ao mesmo tempo, precisamos negociar com os credores, alongar os compromissos e reduzir o custo das dívidas. Não adianta simplesmente empurrar os problemas para a próxima gestão.

Também vamos publicar periodicamente as receitas, despesas, dívidas e os resultados do nosso plano. O corinthiano tem o direito de saber como o dinheiro do clube está sendo utilizado.

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Fui diretor financeiro do Corinthians e conheço a dimensão desse desafio. Sei que é possível fazer diferente. Nosso objetivo é entregar, ao final de três anos, um clube financeiramente mais equilibrado, com uma dívida menor e condições de voltar a crescer.

L!: A dívida da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal continua sendo um dos principais desafios financeiros do clube. Qual é a sua proposta para solucionar essa questão? Pretende renegociar o acordo atual ou buscar outras alternativas?

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Candidato: A Arena é um dos maiores patrimônios do Corinthians, mas precisa deixar de ser um peso financeiro e passar a contribuir efetivamente para a recuperação do clube.

Nossa proposta envolve duas iniciativas que precisam caminhar juntas. A primeira é renegociar as condições da dívida com a Caixa, buscando prazos e garantias mais adequados à realidade financeira do Corinthians.

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A segunda é estudar e estruturar um novo modelo de exploração comercial da Arena, com a participação de operadores especializados e alternativas de captação de recursos, como um fundo imobiliário.

Isso não significa vender o estádio ou abrir mão do nosso patrimônio. Significa encontrar uma maneira de fazer com que ele produza mais receitas, tenha uma operação eficiente e ajude a pagar suas próprias obrigações.

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Qualquer proposta terá de ser tecnicamente fundamentada, transparente e submetida às instâncias competentes do clube. O que não podemos é continuar tratando a Arena apenas como uma dívida, quando ela também representa uma enorme oportunidade.

Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

L!: O aumento das receitas é fundamental para a recuperação financeira do Corinthians. Quais são suas propostas para atrair novos patrocinadores, valorizar a marca, ampliar receitas comerciais e explorar melhor o potencial econômico da Neo Química Arena?

Candidato: O Corinthians tem um patrimônio que poucos clubes no mundo possuem: uma torcida gigantesca, apaixonada e profundamente ligada à sua história. Precisamos transformar essa força em receitas recorrentes, sem depender exclusivamente dos patrocínios tradicionais e da venda de jogadores.

Queremos desenvolver novas fontes de receita com conteúdo, plataformas digitais, produtos, licenciamento e experiências para o torcedor. A Corinthians TV, por exemplo, pode se transformar em uma plataforma relevante de conteúdo e relacionamento, com capacidade de gerar receitas próprias.

Também precisamos conhecer melhor o nosso torcedor e oferecer produtos e serviços que façam sentido para ele. Hoje, a relação entre clubes e torcedores vai muito além dos 90 minutos de uma partida.

Na Arena, queremos ampliar a utilização do espaço com eventos, entretenimento, experiências comerciais e novas oportunidades de patrocínio. Um estádio desse porte não pode depender apenas dos dias de jogo.

Existe ainda uma discussão fundamental para o futuro do futebol brasileiro: a criação de uma liga única. O Corinthians precisa ter protagonismo nessa negociação, defendendo um modelo de distribuição de receitas que reconheça a dimensão da sua torcida e da sua marca.

Eu participei diretamente de uma das maiores negociações de direitos de transmissão da história do clube. Conheço o potencial comercial do Corinthians e acredito que ainda estamos muito longe de explorá-lo plenamente.

L!: Diante das discussões sobre a proibição da publicidade de casas de apostas no futebol brasileiro, como o senhor avalia esse cenário? Considerando a importância dos patrocínios das bets para as receitas dos clubes, como o senhor, caso seja eleito presidente do Corinthians, pretende lidar com essa situação se a proibição for confirmada em definitivo?

Candidato: Precisamos separar duas discussões. Uma é a necessidade de regulamentar o mercado de apostas, proteger os consumidores e combater práticas ilegais. Isso é absolutamente necessário. Outra é o impacto econômico de uma eventual proibição da publicidade sobre os clubes brasileiros.

As casas de apostas se tornaram patrocinadoras importantes do futebol nacional. Uma mudança dessa dimensão não pode ser discutida sem considerar seus efeitos sobre os contratos existentes, a capacidade de investimento dos clubes e a competitividade do futebol brasileiro.

O Corinthians precisa participar ativamente desse debate, ao lado dos demais clubes e das entidades do futebol, defendendo regras claras e segurança jurídica.

Ao mesmo tempo, nenhuma instituição pode ficar excessivamente dependente de um único setor econômico.

Nosso plano de gestão prevê justamente a diversificação das receitas. Queremos ampliar a participação de novos patrocinadores, negócios digitais, licenciamento e outras atividades comerciais.

Se houver uma proibição definitiva, o Corinthians precisará estar preparado para substituir essas receitas de maneira planejada, sem comprometer a operação do futebol.

L!: A possibilidade de transformar o Corinthians em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) divide opiniões entre torcedores e dirigentes. Qual é o seu posicionamento sobre esse modelo? Considera essa alternativa para enfrentar a crise administrativa e financeira?

Candidato: Não sou contra a SAF como modelo de negócio. Sou contra a ideia de que transformar o Corinthians em SAF, por si só, resolveria todos os seus problemas.

A SAF é um instrumento jurídico. O que determina o sucesso de um clube é a qualidade da gestão, a capacidade de gerar receitas, o controle das despesas e a responsabilidade de quem toma as decisões.

Também precisamos discutir algo fundamental: quem controlaria essa empresa, como seriam tomadas as decisões e qual seria o papel dos associados e da torcida.

O Corinthians não pode simplesmente trocar seus problemas atuais por um modelo que concentre decisões sobre o futuro do clube sem um debate amplo e transparente.

Nosso plano propõe profissionalizar a administração do futebol, separando sua operação da gestão do clube social, com executivos qualificados, responsabilidades definidas e fiscalização permanente.

Minha prioridade é recuperar o clube e construir um modelo profissional de gestão. Qualquer discussão sobre mudança societária precisa acontecer com números, propostas concretas, nunca como uma solução de emergência.

L!: Diante da crise financeira e administrativa do Corinthians, a possibilidade de uma intervenção judicial na gestão do clube tem sido discutida e cobrada por torcedores. Qual é o seu posicionamento sobre essa medida?

Candidato: Eu vejo a atuação do Ministério Público como um divisor de águas para o Corinthians. Chegamos a uma situação em que não basta mais prometer mudanças. Precisamos estabelecer regras firmes de controle, transparência e fiscalização, que sejam respeitadas independentemente de quem esteja na presidência.

Já manifestei publicamente minha disposição de assinar um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, estabelecendo compromissos claros para a recuperação administrativa e financeira do clube.

Quero o Ministério Público ao nosso lado nesse processo. Não para administrar o Corinthians, mas para acompanhar, fiscalizar e ajudar a garantir que as mudanças necessárias sejam efetivamente implementadas.

Nosso plano prevê controles financeiros rigorosos, auditorias, prestação de contas periódica e uma estrutura profissional de gestão. E quero que tudo isso possa ser acompanhado com absoluta transparência.

Defendo a autonomia do Corinthians, mas autonomia não pode ser confundida com falta de responsabilidade. Se queremos recuperar a credibilidade do clube, precisamos estar abertos à fiscalização e dispostos a prestar contas de cada decisão.

O Corinthians precisa aproveitar esse momento para promover uma transformação profunda na maneira como é administrado. E minha gestão terá as portas abertas ao Ministério Público para que essa reconstrução aconteça.

L!: Como pretende estruturar a diretoria do Corinthians? Quais critérios serão utilizados para escolher os profissionais responsáveis pelos departamentos e qual será o papel de especialistas externos na administração do clube?

Candidato: Quero um Corinthians administrado por profissionais preparados para exercer suas funções. O critério de escolha precisa ser competência, experiência e compromisso com os resultados, não proximidade política.

Nosso plano prevê uma mudança importante na estrutura de gestão. Queremos separar a administração do futebol da operação do clube social, com responsabilidades e resultados claramente definidos.

A proposta é avançar para um modelo em que o futebol tenha uma estrutura profissional, com conselho de administração e um executivo responsável pela operação, respeitando os processos de aprovação previstos no estatuto.

Durante essa transição, vamos trabalhar com comitês especializados nas áreas financeira, futebol e marketing, incluindo profissionais independentes com experiência de mercado.

Também vamos estabelecer metas, critérios objetivos de avaliação e regras claras para contratações e decisões.

O presidente não precisa ser o responsável por escolher cada jogador, negociar cada contrato ou resolver pessoalmente todos os problemas do clube.

Precisa montar uma boa equipe, definir um plano e garantir que ele seja executado.

O Corinthians não pode continuar dependendo da vontade de uma pessoa. Precisa construir uma instituição capaz de funcionar bem independentemente de quem esteja na presidência.

L!: Pensando no futebol profissional masculino, qual é o seu planejamento para a temporada de 2027? O clube terá condições de investir em contratações ou será necessário priorizar a redução de custos e a utilização de jogadores das categorias de base?

Candidato: O Corinthians precisa ter um time competitivo. Recuperar as finanças não significa abrir mão de disputar títulos ou aceitar um papel secundário no futebol brasileiro.

Mas precisamos mudar a maneira como investimos.

Hoje, o clube tem uma das maiores folhas salariais do país, sem que isso se traduza proporcionalmente em resultados esportivos. Precisamos corrigir essa relação.

Nossa proposta é montar uma estrutura de inteligência de futebol, utilizando dados, observação técnica e planejamento para identificar jogadores com potencial esportivo e financeiro.

A primeira prioridade será resolver as pendências que possam impedir o registro de jogadores e avaliar cuidadosamente a situação contratual do elenco.

Não vamos prometer contratações milionárias sem saber como pagá-las. Mas também não vamos montar um time apenas para economizar.

O objetivo é ter um Corinthians competitivo, com um elenco equilibrado, capaz de disputar as competições com ambição e responsabilidade.

O torcedor não precisa escolher entre um clube organizado e um time forte. Precisamos construir os dois.

L!: As categorias de base representam uma importante fonte de formação de atletas e receitas para o Corinthians. Quais são seus projetos para melhorar a estrutura, a captação e o desenvolvimento de jovens jogadores? Como pretende equilibrar a utilização esportiva desses atletas com possíveis negociações?

Candidato: A base precisa voltar a ser uma das grandes forças do Corinthians. Não apenas como fonte de receita, mas como parte central do nosso projeto esportivo.

Queremos integrar a formação dos atletas ao futebol profissional, com uma metodologia de trabalho que acompanhe o jogador desde as categorias inferiores até o time principal.

Também vamos profissionalizar a captação, utilizando observadores, análise de desempenho e critérios técnicos claros para identificar talentos em diferentes regiões do país.

Outro ponto fundamental é proteger os interesses do Corinthians nos contratos desses jogadores. Não podemos investir anos na formação de um atleta e depois perder boa parte do valor que ajudamos a construir por falta de planejamento.

Mas é importante deixar uma coisa clara: o objetivo da base não é simplesmente revelar jogadores para vendê-los.

Queremos formar atletas preparados para jogar no Corinthians, conquistar títulos e, quando houver uma oportunidade de negociação que faça sentido para o clube e para o jogador, gerar receitas importantes.

Uma base bem estruturada fortalece o time principal e também ajuda na recuperação financeira. Essas duas funções precisam caminhar juntas.

Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

L!: O futebol feminino do Corinthians conquistou protagonismo nacional e internacional nos últimos anos. Quais são seus planos para a modalidade? Pretende ampliar os investimentos, melhorar a estrutura e garantir a continuidade da competitividade da equipe?

Candidato: O futebol feminino é motivo de orgulho para todos os corinthianos. As Brabas construíram uma história de conquistas e ajudaram a transformar o Corinthians em uma referência da modalidade.

Nosso compromisso é preservar essa competitividade e criar condições para que o projeto continue crescendo.

Para isso, precisamos fortalecer a estrutura de formação, desenvolver novas fontes de receita, ampliar os patrocínios específicos e valorizar comercialmente a modalidade.

Também queremos aumentar a participação de atletas formadas nas nossas categorias de base, garantindo a continuidade do trabalho esportivo.

O futebol feminino precisa ter planejamento próprio, orçamento claro e uma estrutura profissional de gestão.

A proposta é ampliar progressivamente a capacidade de a modalidade financiar suas próprias atividades, sem comprometer sua competitividade.

Não queremos reduzir a importância das Brabas. Queremos construir as condições para que elas continuem conquistando títulos por muitos anos.

L!: Além do futebol de campo, o Corinthians mantém modalidades como futsal e basquete, além das atividades do clube social. Qual é o seu projeto para esses departamentos? Como pretende garantir sua sustentabilidade financeira sem comprometer a tradição esportiva e social do clube?

Candidato: O Corinthians tem muitas outras atividades além do futebol profissional. O Parque São Jorge, os esportes e a convivência entre os associados fazem parte da história e da identidade do clube.

Não podemos tratar essas atividades apenas como despesas que precisam ser eliminadas.

Mas também precisamos reconhecer que o clube social apresenta um déficit relevante e que esse modelo precisa mudar.

Queremos avaliar a situação de cada modalidade, identificar oportunidades de patrocínio e ampliar a utilização de mecanismos como a Lei de Incentivo ao Esporte, permitindo que os projetos esportivos tenham fontes próprias de financiamento.

No Parque São Jorge, nossa proposta é construir um plano de modernização que melhore a experiência dos associados, valorize os espaços e amplie as receitas.

Isso inclui estudar parcerias com operadores especializados para atividades e serviços, sempre preservando o patrimônio e os interesses do clube.

O associado precisa voltar a perceber melhorias concretas no seu dia a dia.

Nossa responsabilidade é preservar a tradição do Corinthians e, ao mesmo tempo, garantir que essas atividades tenham condições financeiras de continuar existindo e crescendo.

L!: Vamos fazer um exercício de imaginação. Suponha que o senhor vença a eleição e, ao final do seu mandato, a capa do Lance! traga sua foto acompanhada de uma manchete destacando o principal feito da sua gestão. Qual seria ela?

Candidato: "Corinthians volta a ser notícia pelo bom futebol e deixa a crise para trás."

É isso que eu gostaria de ver.

Um Corinthians que voltou a disputar títulos, recuperou sua credibilidade, colocou as contas em ordem e passou a ser respeitado pela maneira como é administrado.

Não quero que a história seja sobre o presidente. Quero que seja sobre o Corinthians.

Se, ao final de três anos, o torcedor voltar a olhar para o futuro do clube com confiança, sabendo que existe um plano sério sendo executado, teremos cumprido uma parte importante da nossa missão.

O Corinthians precisa voltar a ser protagonista dentro e fora de campo. É para isso que queremos trabalhar.