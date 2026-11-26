Drama até o fim: veja o que o Corinthians precisa para não cair
Timão depende apenas de si para garantir a permanência na elite
O Corinthians desperdiçou a oportunidade de encaminhar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), na Arena MRV. Com duas rodadas restantes para o encerramento da competição, o Timão ainda depende apenas de si para evitar o rebaixamento.
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A equipe comandada por Clarence Seedorf ocupa a 15ª colocação, com 41 pontos, mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, que aparecem na 16ª e na 17ª posições, respectivamente. O Alvinegro leva vantagem sobre os dois concorrentes pelo saldo de gols.
Além do trio, Botafogo, com 43 pontos, e Internacional, com 38, seguem envolvidos diretamente na disputa contra a queda. Com Remo e Chapecoense matematicamente rebaixados, outras duas equipes ainda serão condenadas à Série B.
O Corinthians terá pela frente o Grêmio, neste domingo (29), na Neo Química Arena, e o Remo, na quarta-feira (2), fora de casa. A pontuação conquistada nesses dois compromissos determinará a necessidade ou não de depender de outros resultados.
Quatro pontos garantem a permanência do Corinthians
Caso conquiste uma vitória e um empate nas duas rodadas restantes, o Corinthians chegará aos 45 pontos e garantirá matematicamente a permanência na elite do futebol nacional, independentemente dos resultados dos demais concorrentes.
O confronto direto entre Grêmio e Mirassol, na última rodada, favorece o Timão, uma vez que pelo menos uma das duas equipes necessariamente deixará pontos pelo caminho.
E se o Corinthians conquistar apenas três pontos?
Caso vença uma partida e perca a outra, o Corinthians encerrará sua participação com 44 pontos e poderá depender de uma combinação de resultados para escapar do rebaixamento.
Neste cenário, também fará diferença qual adversário o Timão derrotará. Uma vitória sobre o Grêmio, além de acrescentar três pontos à campanha alvinegra, impediria um concorrente direto de pontuar na penúltima rodada.
Dois empates podem salvar o Corinthians?
Mesmo que empate os dois compromissos restantes, o Corinthians ainda poderá permanecer na Série A. Neste cenário, o Timão encerraria a competição com 43 pontos, mas precisaria acompanhar de perto os resultados dos adversários.
Uma das possibilidades passa por um tropeço do Mirassol diante do Athletico-PR, na penúltima rodada. Caso a equipe do interior paulista não vença e seja derrotada pelo Grêmio na última rodada, terminaria a competição com uma pontuação inferior à do Alvinegro.
Outro concorrente direto é o Internacional, que recebe o Bragantino e encerra sua participação diante do Cruzeiro, fora de casa. Caso vença os dois compromissos, o Colorado chegará aos 44 pontos. Para ultrapassar o Timão, a equipe de Seedorf teria que terminar o Brasileirão sem vencer novamente.
O Botafogo também pode chegar à última rodada ameaçado pelo rebaixamento. A equipe carioca enfrenta o Bahia em casa, antes de visitar o Santos, no encerramento da competição.
Corinthians pode escapar do rebaixamento já na próxima rodada?
O Corinthians pode garantir matematicamente a permanência na elite do futebol nacional já na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Timão precisa vencer o Grêmio, neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, e torcer por tropeços de Mirassol e Internacional.
Em caso de vitória, a equipe comandada por Clarence Seedorf chegaria aos 44 pontos. Para assegurar a permanência com uma rodada de antecedência, o Alvinegro precisa que o Mirassol empate ou perca diante do Athletico-PR e que o Internacional também não vença o Red Bull Bragantino.
Confira a classificação na luta contra o rebaixamento
|Posição
|Clube
|Pontos
|Vitórias
|Saldo
14º
Botafogo
43
11
-11
15º
Corinthians
41
10
-2
16º
Grêmio
41
10
-7
17º
Mirassol
41
10
-10
18º
Internacional
38
9
-8
19º
Remo
32
7
-20
20º
Chapecoense
24
5
-37
Jogos dos concorrentes diretos nas últimas rodadas
37ª rodada
- Botafogo x Bahia
- Corinthians x Grêmio
- Internacional x Bragantino
- Mirassol x Athletico-PR
38ª rodada
- Cruzeiro x Internacional
- Grêmio x Mirassol
- Santos x Botafogo
- Remo x Corinthians
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