O Corinthians desperdiçou a oportunidade de encaminhar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), na Arena MRV. Com duas rodadas restantes para o encerramento da competição, o Timão ainda depende apenas de si para evitar o rebaixamento.

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A equipe comandada por Clarence Seedorf ocupa a 15ª colocação, com 41 pontos, mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, que aparecem na 16ª e na 17ª posições, respectivamente. O Alvinegro leva vantagem sobre os dois concorrentes pelo saldo de gols.

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Além do trio, Botafogo, com 43 pontos, e Internacional, com 38, seguem envolvidos diretamente na disputa contra a queda. Com Remo e Chapecoense matematicamente rebaixados, outras duas equipes ainda serão condenadas à Série B.

O Corinthians terá pela frente o Grêmio, neste domingo (29), na Neo Química Arena, e o Remo, na quarta-feira (2), fora de casa. A pontuação conquistada nesses dois compromissos determinará a necessidade ou não de depender de outros resultados.

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Quatro pontos garantem a permanência do Corinthians

Caso conquiste uma vitória e um empate nas duas rodadas restantes, o Corinthians chegará aos 45 pontos e garantirá matematicamente a permanência na elite do futebol nacional, independentemente dos resultados dos demais concorrentes.

O confronto direto entre Grêmio e Mirassol, na última rodada, favorece o Timão, uma vez que pelo menos uma das duas equipes necessariamente deixará pontos pelo caminho.

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Atlético-MG x Corinthians ficaram no empate (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

E se o Corinthians conquistar apenas três pontos?

Caso vença uma partida e perca a outra, o Corinthians encerrará sua participação com 44 pontos e poderá depender de uma combinação de resultados para escapar do rebaixamento.

Neste cenário, também fará diferença qual adversário o Timão derrotará. Uma vitória sobre o Grêmio, além de acrescentar três pontos à campanha alvinegra, impediria um concorrente direto de pontuar na penúltima rodada.

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Dois empates podem salvar o Corinthians?

Mesmo que empate os dois compromissos restantes, o Corinthians ainda poderá permanecer na Série A. Neste cenário, o Timão encerraria a competição com 43 pontos, mas precisaria acompanhar de perto os resultados dos adversários.

Uma das possibilidades passa por um tropeço do Mirassol diante do Athletico-PR, na penúltima rodada. Caso a equipe do interior paulista não vença e seja derrotada pelo Grêmio na última rodada, terminaria a competição com uma pontuação inferior à do Alvinegro.

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Outro concorrente direto é o Internacional, que recebe o Bragantino e encerra sua participação diante do Cruzeiro, fora de casa. Caso vença os dois compromissos, o Colorado chegará aos 44 pontos. Para ultrapassar o Timão, a equipe de Seedorf teria que terminar o Brasileirão sem vencer novamente.

O Botafogo também pode chegar à última rodada ameaçado pelo rebaixamento. A equipe carioca enfrenta o Bahia em casa, antes de visitar o Santos, no encerramento da competição.

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Corinthians pode escapar do rebaixamento já na próxima rodada?

O Corinthians pode garantir matematicamente a permanência na elite do futebol nacional já na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Timão precisa vencer o Grêmio, neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, e torcer por tropeços de Mirassol e Internacional.

Em caso de vitória, a equipe comandada por Clarence Seedorf chegaria aos 44 pontos. Para assegurar a permanência com uma rodada de antecedência, o Alvinegro precisa que o Mirassol empate ou perca diante do Athletico-PR e que o Internacional também não vença o Red Bull Bragantino.

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Confira a classificação na luta contra o rebaixamento

Posição Clube Pontos Vitórias Saldo 14º Botafogo 43 11 -11 15º Corinthians 41 10 -2 16º Grêmio 41 10 -7 17º Mirassol 41 10 -10 18º Internacional 38 9 -8 19º Remo 32 7 -20 20º Chapecoense 24 5 -37

Jogos dos concorrentes diretos nas últimas rodadas

37ª rodada

Botafogo x Bahia Corinthians x Grêmio Internacional x Bragantino Mirassol x Athletico-PR

38ª rodada