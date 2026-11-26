Utilizado na segunda etapa do empate do Corinthians contra o Atlético-MG na última quarta-feira (25), o meio-campista Rodrigo Garro abriu o jogo sobre sua situação física em conversa com jornalistas na zona mista da Arena MRV.

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– Minha parte física está bem. Joguei como queria jogar. Tive situações que faltou confiança, mas não senti o joelho. Sou muito grato por poder voltar a jogar. Agradecer aos médicos do Corinthians que proporcionaram uma recuperação o mais rápido possível – avaliou.

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Além disso, Rodrigo Garro também analisou a partida do Corinthians contra o Atlético-MG e ressaltou que a equipe não pode abaixar tanto as linhas como fez em Belo Horizonte.

– A gente fica com um jogador a mais, baixamos um pouco as linhas. Temos que corrigir rápido. O professor já viu isso. Nós já falamos no vestiário. Nessas situações, temos que fazer as coisas de outro jeito, não abaixar as linhas. Mas este ponto pode significar muito. Isso que temos que pensar. Entendo a situação do jogo. A sensação é de desgosto, mas temos que ter cabeça fria para pensar que decidimos em casa com nossa torcida. Agora é descansar para o próximo jogo – afirmou.

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Atlético-MG x Corinthians

O Corinthians empatou com o Atlético-MG por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio César abriu o placar para o Timão no segundo tempo, mas Cuello, nos acréscimos, deixou tudo igual para o Galo, que atuava com um jogador a menos.

Jogadores do Atlético Mineiro e Corinthians disputam a bola em campo, na partida Atlético Mineiro x Corinthians. (Foto: Pedro Souza/Atletico)

Com o resultado, o Timão chegou aos 41 pontos e ocupa a 15ª colocação, fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. A equipe comandada por Clarence Seedorf tem a mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, 16º e 17º colocados, respectivamente, e segue ameaçada pela queda à Série B a duas rodadas do fim da competição.

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Já o Atlético-MG, apesar de buscar o empate nos acréscimos, chegou ao nono jogo consecutivo sem vencer. O Galo, que amargou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana diante do Boca Juniors, permanece na sétima colocação, com 52 pontos, dois a menos que o Bahia, último integrante do G-6.