O empate do Atlético-MG com o Corinthians por 1 a 1, nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, gerou debate nas redes sociais por causa de um possível erro do goleiro Hugo no lance do gol de Cuello, marcado nos acréscimos. A jogada repercutiu entre torcedores na internet e colocou o camisa 1 corintiano no centro das discussões. Antes disso, Kaio César havia aberto o placar para o Timão, que não conseguiu segurar a vantagem mesmo com o Galo atuando com um jogador a menos.

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Com o resultado, o Timão chegou aos 41 pontos e ocupa a 15ª colocação, fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. A equipe comandada por Clarence Seedorf tem a mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, 16º e 17º colocados, respectivamente, e segue ameaçada pela queda à Série B a duas rodadas do fim da competição.

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Veja a repercussão

Corinthians sofreu o empate na reta final contra o Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi o jogo

O Atlético-MG começou a partida pressionando e criou a primeira oportunidade aos 14 minutos, quando Cuello arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Hugo Souza. O Corinthians respondeu aos 27, com Kaio César, que quase marcou um golaço de bicicleta após cruzamento de Vitinho. As duas equipes ainda tiveram oportunidades na reta final da primeira etapa, mas foram para o intervalo com o placar zerado.

Na volta do intervalo, o Galo aumentou a pressão e levou perigo em duas cobranças de escanteio, com Borbas e Alexsander, sendo a segunda defendida por Hugo Souza. O cenário da partida mudou aos 20 minutos, quando Borbas foi expulso após cometer uma dura falta em Kaio César. O árbitro Braulio da Silva Machado apresentou o cartão vermelho após revisar o lance no VAR.

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Com a vantagem numérica, o Corinthians abriu o placar aos 26 minutos. Angileri cobrou escanteio na medida para Kaio César, que nem precisou sair do chão para cabecear e mandar a bola para o fundo das redes. Mesmo com um jogador a menos, o Atlético-MG buscou o empate e assustou com uma cabeçada de Renan Lodi nos minutos finais.

A insistência dos donos da casa foi recompensada nos acréscimos. Cuello recebeu pelo lado esquerdo e bateu cruzado para superar Hugo Souza e deixar tudo igual na Arena MRV.

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O Corinthians, que esteve perto de conquistar três pontos importantes na luta contra o rebaixamento, não conseguiu administrar a vantagem e deixou Belo Horizonte com apenas um ponto.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1X1 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: Kaio César (25'/2ºT) Corinthians; Cuello (47'/2ºT) Corinthians;

🟨 Cartões amarelos: Ruan, Alexander e Tomás Pérez (ATL); Kaio César (Corinthians)

🟥 Cartões vermelhos: Borbas (ATL);



🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)

📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

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⚽ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Ruan, Léo Duarte (Igor Gomes), Renan Lodi; Castaño (Alexsander), Tomás Perez e Cissé (Victor Hugo); Bernard, Cuello e Borbas. (Técnico: Eduardo Domínguez)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele (André), Breno Bidon, Vitinho (Garro); Matheus Bidu, Kaio César e Memphis Depay (Lingard). (Técnico: Seedorf)