O Corinthians terá o fator casa como um aliado no confronto direto contra o Grêmio, neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio à luta contra o rebaixamento, o Timão conta com um histórico de poucas derrotas diante da equipe gaúcha como mandante, especialmente desde a inauguração de seu estádio.

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Desde 2014, o Alvinegro recebeu o Tricolor em 13 oportunidades na Neo Química Arena, com três vitórias, nove empates e apenas uma derrota. O único revés ocorreu em 2018, quando a equipe gaúcha venceu por 1 a 0, pelo Brasileirão.

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Desde então, o Corinthians acumula oito partidas consecutivas sem perder para o Grêmio em Itaquera, considerando também um amistoso disputado em 2018. Ao todo, o Timão saiu de campo sem ser derrotado em 92,3% dos encontros entre as equipes no estádio.

A predominância de empates também chama a atenção. A igualdade foi registrada em 69,2% dos confrontos na Neo Química Arena, cenário que, caso se repita neste domingo, permitirá ao Corinthians chegar à última rodada do Brasileirão fora da zona de rebaixamento.

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Corinthians x Grêmio na Neo Química Arena

Histórico de confrontos entre Corinthians e Grêmio na Neo Química Arena desde 2014. (Foto: Arte/Lance!/ChatGPT)

O domínio como mandante não se restringe ao estádio de Itaquera. Em toda a história, o Corinthians disputou 47 partidas contra o Grêmio sob seu mando, com 19 vitórias, 17 empates e 11 derrotas, além de 67 gols marcados e 53 sofridos. O aproveitamento é de 52,5%, contra 35,5% dos gaúchos.

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Como chegam Corinthians e Grêmio?

O Corinthians chega ao confronto após empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, na última quarta-feira (25). Com o resultado, o Timão deixou a zona de rebaixamento e assumiu a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, sendo dez vitórias, 11 empates e 15 derrotas, além de 41 gols marcados e 43 sofridos.

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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Alvinegro não perde há quatro partidas. Antes do empate com o Galo, a equipe goleou o Botafogo por 4 a 0, empatou sem gols com o São Paulo e venceu o Mirassol por 2 a 0. O Corinthians depende apenas dos próprios resultados para garantir a permanência na elite nacional.

Do outro lado, o Grêmio também soma 41 pontos e possui o mesmo número de vitórias, empates e derrotas do Timão. A equipe gaúcha, entretanto, ocupa a 16ª colocação por conta do saldo de gols negativo de sete, contra dois negativos dos paulistas. O Tricolor marcou 40 gols e sofreu 47 ao longo da competição.

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Os comandados de Renato Gaúcho chegam ao confronto invictos há três partidas. Na última rodada, venceram o Santos por 2 a 0, no Morumbis, após empates com o Bahia, por 0 a 0, e com o Atlético-MG, por 1 a 1.

Com seis pontos ainda em disputa, Corinthians e Grêmio têm a mesma pontuação do Mirassol, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, e três de vantagem sobre o Internacional, 18º colocado. A conquista de quatro pontos nas duas rodadas finais garante matematicamente a permanência de qualquer uma das equipes na Série A.

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Após o confronto na Neo Química Arena, o Corinthians encerra sua participação no Brasileirão diante do já rebaixado Remo, fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Mirassol, em mais um confronto direto na luta contra a queda.

Confira a classificação na luta contra o rebaixamento

Posição Clube Pontos Vitórias Saldo 14º Botafogo 43 11 -11 15º Corinthians 41 10 -2 16º Grêmio 41 10 -7 17º Mirassol 41 10 -10 18º Internacional 38 9 -8 19º Remo 32 7 -20 20º Chapecoense 24 5 -37

Jogos dos concorrentes diretos nas últimas rodadas

37ª rodada

Botafogo x Bahia Corinthians x Grêmio Internacional x Bragantino Mirassol x Athletico-PR

38ª rodada