O Corinthians anunciou um acordo com a Jota.ai para ocupar o espaço de patrocinador máster da camisa. A marca será exibida pontualmente nesta quarta-feira (7), no confronto contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi antecipada pelo Lance!.

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Com a parceria, o Corinthians receberá R$ 1 milhão pela exposição da marca na partida. O valor está próximo da base utilizada pela diretoria alvinegra nas negociações por acordos pontuais em meio à paralisação da publicidade de empresas de apostas no futebol brasileiro.

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Esse valor, no entanto, ainda pode subir. Existe a possibilidade de a parceria continuar após a partida contra o Internacional. Nesse cenário, porém, a empresa deixaria o espaço máster e passaria a estampar sua marca na barra inferior frontal da camisa do Corinthians, por um valor próximo de R$ 2 milhões.

Com a ampliação do acordo, o valor total da parceria deve girar em torno de R$ 3 milhões.

As negociações, no entanto, não devem parar por aí. O objetivo do clube é fechar novos acordos pontuais para os jogos restantes da temporada. Inicialmente, a diretoria pede cerca de R$ 1,2 milhão por partida para negociar a principal propriedade comercial do uniforme.

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Os valores podem variar de acordo com a força e a exposição de cada confronto. Clássicos e partidas com maior visibilidade nas transmissões, por exemplo, são considerados pelo Corinthians durante as tratativas com potenciais parceiros.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Impacto nas contas do Corinthians

O Corinthians vive um momento de apreensão em relação aos patrocinadores. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma medida provisória que proíbe as bets no Brasil. Com isso, o clube, que tem a Esportes da Sorte como patrocinadora, pode sofrer um impacto significativo em suas contas.

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O Corinthians tem contrato com a Esportes da Sorte até o fim de 2029. O acordo prevê R$ 150 milhões fixos por ano, além de R$ 10 milhões destinados a ativações de marketing e outros mecanismos de performance.

Considerando apenas os valores fixos da negociação com a Esportes da Sorte, sem contar bonificações e outros mecanismos de performance, o clube pode deixar de receber R$ 450 milhões até o fim do vínculo.