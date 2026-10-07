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Veja quanto o Corinthians faturou com novo patrocinador máster pontual

Acordo faz parte da estratégia do clube em meio à pribição das bets

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
07/10/2026 16:54
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Corinthians terá Jota.ai como patrocinador máster contra o Internacional (Foto: Divulgação/Corinthians)
Corinthians terá Jota.ai como patrocinador máster contra o Internacional (Foto: Divulgação/Corinthians)

O Corinthians anunciou um acordo com a Jota.ai para ocupar o espaço de patrocinador máster da camisa. A marca será exibida pontualmente nesta quarta-feira (7), no confronto contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi antecipada pelo Lance!.

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Com a parceria, o Corinthians receberá R$ 1 milhão pela exposição da marca na partida. O valor está próximo da base utilizada pela diretoria alvinegra nas negociações por acordos pontuais em meio à paralisação da publicidade de empresas de apostas no futebol brasileiro.

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Esse valor, no entanto, ainda pode subir. Existe a possibilidade de a parceria continuar após a partida contra o Internacional. Nesse cenário, porém, a empresa deixaria o espaço máster e passaria a estampar sua marca na barra inferior frontal da camisa do Corinthians, por um valor próximo de R$ 2 milhões.

Com a ampliação do acordo, o valor total da parceria deve girar em torno de R$ 3 milhões.

As negociações, no entanto, não devem parar por aí. O objetivo do clube é fechar novos acordos pontuais para os jogos restantes da temporada. Inicialmente, a diretoria pede cerca de R$ 1,2 milhão por partida para negociar a principal propriedade comercial do uniforme.

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Os valores podem variar de acordo com a força e a exposição de cada confronto. Clássicos e partidas com maior visibilidade nas transmissões, por exemplo, são considerados pelo Corinthians durante as tratativas com potenciais parceiros.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Impacto nas contas do Corinthians 

O Corinthians vive um momento de apreensão em relação aos patrocinadores. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma medida provisória que proíbe as bets no Brasil. Com isso, o clube, que tem a Esportes da Sorte como patrocinadora, pode sofrer um impacto significativo em suas contas.

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O Corinthians tem contrato com a Esportes da Sorte até o fim de 2029. O acordo prevê R$ 150 milhões fixos por ano, além de R$ 10 milhões destinados a ativações de marketing e outros mecanismos de performance.

Considerando apenas os valores fixos da negociação com a Esportes da Sorte, sem contar bonificações e outros mecanismos de performance, o clube pode deixar de receber R$ 450 milhões até o fim do vínculo.

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