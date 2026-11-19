Os três gols de Kaio César na vitória do Corinthians por 4 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (18), colocaram o atacante em evidência e reacenderam o debate sobre sua permanência no clube. Emprestado pelo Al-Hilal até o fim de 2026, o jogador de 22 anos tem futuro indefinido no Timão.

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Kaio César chegou ao Corinthians por empréstimo junto ao Al-Hilal, clube com o qual tem contrato até junho de 2028. O vínculo do atacante com o Timão é válido até o fim de 2026. Para comprá-lo do clube árabe, o Alvinegro terá de pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

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O atleta de 22 anos foi revelado pelo Coritiba e estreou no time profissional em 2022, quando disputou 36 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No ano seguinte, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, onde entrou em campo em 47 jogos, marcou quatro gols e distribuiu oito assistências.

Quando chegou ao Corinthians, o atacante estreou na final da Supercopa Rei e começou com o pé direito. Kaio César entrou no segundo tempo e deu uma assistência para Yuri Alberto, autor do segundo gol do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo.

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Kaio César tem permanência incerta no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números Kaio César pelo Corinthians

Kaio César soma 36 partidas pelo Corinthians na temporada de 2026, sendo 22 como titular. O atacante marcou sete gols e distribuiu quatro assistências, totalizando 11 participações diretas em gols, com média de uma a cada 198 minutos em campo. Segundo o Sofascore, o jogador tem nota média de 7,02.

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Nas estatísticas ofensivas, Kaio César acumula quatro grandes chances criadas, além de médias de um passe decisivo e 1,7 finalização por partida, sendo 0,6 em direção ao gol. O atacante também registra 2,2 dribles certos por jogo e aproveitamento de 26% nos cruzamentos.

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Em relação às disputas individuais, o jogador apresenta médias de 6,2 duelos ganhos e 2,3 faltas sofridas por partida. Os números consideram suas atuações pelo Corinthians ao longo da temporada.