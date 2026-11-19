A última taça de Tite no Corinthians: Love e Fábio Santos abrem o baú de 2015
Campeões relembram bastidores, desafios e a importância do treinador
Há 11 anos, o Corinthians conquistava o hexacampeonato brasileiro e encerrava um dos ciclos mais vitoriosos de sua história. Em 19 de novembro de 2015, o empate por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, garantiu matematicamente a taça ao time comandado por Tite. Aquela seria a última conquista do treinador à frente do clube, que deixou em junho de 2016 para assumir a Seleção Brasileira.
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A campanha ficou marcada pelo desempenho coletivo, pela força ofensiva e pela recuperação após as eliminações no primeiro semestre. O título também consolidou o trabalho de Tite, que encerrou sua passagem pelo Corinthians com seis troféus conquistados em duas passagens.
Para relembrar a conquista, o Lance! conversou com dois personagens daquela temporada: Vagner Love, autor do gol que garantiu o empate diante do Vasco, e Fábio Santos, que participou do início da campanha antes de se transferir para o futebol mexicano.
A confiança de Tite e a recuperação de Vagner Love
Contratado pelo Corinthians em 2015, Vagner Love chegou ao clube após uma passagem pelo futebol chinês. Sem ter realizado a pré-temporada com o restante do elenco e ainda em busca da melhor condição física, o atacante encontrou dificuldades nos primeiros meses. Segundo o ex-atacante, a confiança de Tite foi fundamental para sua recuperação e para o desempenho apresentado na reta decisiva do campeonato.
— Em 2015, eu tive a oportunidade de ser contratado pelo Corinthians. Fiquei numa felicidade tremenda pelo que o Corinthians é, pela força, pelo tamanho que tem o Corinthians. Eu estava vindo da China, dois meses de férias, acima do peso... Eu não cheguei no mesmo ritmo que os jogadores, não tinha feito pré-temporada. Meus primeiros meses ali foram muito difíceis para mim — relembrou Vagner Love em entrevista exclusiva ao LANCE!.
O atacante contou que recebeu atenção especial da comissão técnica, com trabalhos individualizados para recuperar a condição física. A estrutura disponibilizada pelo clube e as conversas com o treinador ajudaram a construir uma relação de confiança.
— O Tite depositou uma confiança muito grande no meu trabalho, me deixou um... me chamou, conversou comigo pessoalmente, me colocou para treinar à parte, para usar toda a estrutura do Corinthians, preparador físico, nutrição, em laboratório do R9 ali dentro do Corinthians. E, depois que eu fiquei bem fisicamente, ele só disse para mim: "Em breve, você vai ter tua oportunidade para jogar" — contou.
A evolução aconteceu ao longo da competição. Vagner Love ganhou espaço no ataque e passou a contribuir diretamente para os resultados da equipe. O jogador destacou especialmente a atuação diante do Cruzeiro, quando marcou duas vezes e ganhou confiança para a sequência da temporada.
— Depois que eu comecei a jogar, que as coisas começaram a acontecer, principalmente naquele jogo contra o Cruzeiro, na Arena, onde eu fiz os dois gols. Dali em diante, graças a Deus, papai do céu me abençoou, comecei a fazer os gols, comecei a ajudar o Corinthians de alguma forma. E, graças a Deus, dali em diante, a temporada até o final foi maravilhosa.
Fábio Santos destaca ambiente interno e evolução de Tite
Embora tenha deixado o Corinthians durante a temporada para atuar no México, Fábio Santos acompanhou a campanha que terminou com o título brasileiro. O lateral-esquerdo, que havia participado do início do campeonato, revelou ter vivido sentimentos diferentes ao assistir à conquista longe dos antigos companheiros.
— Na verdade, uma mistura de sentimentos, assim. Porque, como você falou, inicio aquele Campeonato Brasileiro, depois acabo indo para o México e, mesmo de longe, óbvio que acompanhei atentamente todos os jogos, torci, torci muito de longe, como você falou, por ter feito parte de todo aquele momento e com aquela sensação, assim, de querer estar junto com os caras para desfrutar daquele momento — afirmou ao LANCE!.
Para o ex-jogador, um dos principais fatores para o sucesso daquela equipe foi o ambiente construído dentro do clube. Mesmo diante das eliminações no Campeonato Paulista e na Libertadores, o elenco conseguiu manter a união e reagir no segundo semestre.
— Na verdade, na verdade, o ambiente, assim, do Corinthians sempre foi o diferencial. Momentos bons, momentos ruins, o ambiente interno sempre foi muito bom. Desde o período em que eu cheguei, depois saí, quando eu, na minha segunda passagem também, encontrei o mesmo ambiente, assim. Isso é o grande diferencial do Corinthians, por isso que, em momentos tão turbulentos, assim, você consegue segurar a barra, porque o interno é muito forte, assim, é muito, muito fechado — explicou.
Fábio Santos também avaliou que as dificuldades enfrentadas no início da temporada contribuíram para o amadurecimento do grupo. Na visão dele, o elenco já apresentava qualidade antes mesmo da sequência de resultados positivos que culminou no título nacional.
— E, para mim, o time do primeiro semestre até melhor que o segundo semestre, assim, mas teve a eliminação do Campeonato Paulista, a eliminação da Libertadores. Eu acho que tudo aquilo ali fortaleceu o grupo para chegar mais forte no segundo semestre e fazer a campanha que fez no Campeonato Brasileiro.
Outro ponto destacado pelo lateral foi a evolução de Tite em relação à primeira passagem pelo clube. Após permanecer praticamente todo o ano de 2014 sem trabalhar, o treinador retornou ao Corinthians com novas alternativas táticas, especialmente no setor ofensivo.
— Ele volta, assim, com muito mais variação de jogo, assim, no meu modo de ver. A questão do dia a dia dele não mudou em nada. É um cara que todo mundo gosta e sabe como ele trabalha, valorizando o trabalho de todos, funcionários, todos os jogadores, não só os titulares, como os reservas, o grupo em si — analisou.
Na avaliação de Fábio Santos, a capacidade de utilizar diferentes jogadores e encontrar soluções para o meio-campo foi determinante para o funcionamento da equipe. O ex-lateral citou a parceria entre Renato Augusto e Jadson como exemplo do trabalho desenvolvido pelo treinador.
— Ele consegue encaixar Renato Augusto e Jadson jogando juntos, depois da saída do Lodeiro para a Argentina, se eu não me engano. Então, ele teve muito mérito na montagem desse elenco, assim, e é um cara que, para mim, em 2015, foi um dos trabalhos mais completos do Tite. Ele teve muito mérito na montagem, obviamente, na conquista daquele título tão importante.
Um elenco forte e a superação das eliminações
Além da evolução tática, Vagner Love destacou a qualidade do grupo formado pelo Corinthians naquela temporada. O atacante lembrou que as eliminações nas competições eliminatórias aumentaram a pressão sobre os jogadores, mas também contribuíram para a reação no Campeonato Brasileiro.
— Foi um ano mágico para todos nós, jogadores. A gente tinha uma excelente equipe, um excelente grupo. Nosso grupo era muito fechado, nos davamos muito bem ali e a equipe começou a funcionar de uma forma, assim, maravilhosa — afirmou.
A equipe passou a apresentar regularidade no segundo semestre, combinando eficiência ofensiva com solidez defensiva. Para Vagner Love, o desempenho não estava limitado aos titulares, já que as opções disponíveis no banco de reservas também mantinham o nível de competitividade.
— A gente tinha um time teoricamente titular, mas nosso banco também era incrível. Então, nosso grupo tinha uma qualidade imensa e nós sabíamos que, a qualquer momento, as coisas iriam acontecer para o nosso lado e a gente tinha totais chances de ganhar aquele Campeonato Brasileiro — destacou.
O título em São Januário e a goleada histórica sobre o São Paulo
A confirmação matemática do título aconteceu em 19 de novembro, diante do Vasco, no Rio de Janeiro. O Corinthians saiu atrás no placar, mas chegou ao empate com um gol de Vagner Love, resultado suficiente para garantir a conquista com três rodadas de antecedência.
Três dias depois, a equipe voltou a campo para enfrentar o São Paulo, na Neo Química Arena, em uma partida que ficou marcada pela goleada por 6 a 1. Mesmo com uma formação composta majoritariamente por reservas, o time de Tite protagonizou uma atuação histórica diante do rival.
Vagner Love revelou que gostaria de ter participado do clássico, mas destacou a comemoração realizada pelos jogadores após a confirmação do título.
— E eu queria muito ter jogado, só que a comemoração aqui no Rio foi boa. Foi boa, curtimos todos juntos, jogadores, familiares, alguns que estavam aqui pelo Rio, e foi sensacional — contou.
O atacante também relembrou a decisão de Tite de preservar os titulares e a surpresa com o desempenho da equipe alternativa.
— Ali foi um placar histórico que ninguém imaginava. Um clássico, Corinthians e São Paulo, o Corinthians golear da maneira que foi. Corinthians jogando bonito... Romero faz dois gols, Edu Dracena, Bruno Henrique, Cristian e Lucca, que fazem os gols do Corinthians. E ali foi uma festa maravilhosa, foi incrível.
Mais de uma década depois, o título permanece entre as principais lembranças da carreira do atacante, que terminou aquela edição do Campeonato Brasileiro como um dos destaques ofensivos da equipe.
— Foi especial. Esse título aí vai ficar marcado no resto da minha vida. Foi um dos títulos mais importantes da minha carreira — concluiu Vagner Love.
O último troféu de uma trajetória histórica
A conquista de 2015 encerrou a coleção de títulos de Tite como treinador do Corinthians. O técnico permaneceu no cargo até junho de 2016, quando aceitou o convite para comandar a Seleção Brasileira, sem voltar a levantar uma taça pelo clube naquele período.
Ao todo, foram seis conquistas: os Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2015, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, além do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana de 2013.
Desde sua saída, Tite teve oportunidades de retornar ao Corinthians, mas as negociações não avançaram. Em 2023, o treinador foi procurado pela diretoria em diferentes momentos, incluindo após as saídas de Fernando Lázaro e Vanderlei Luxemburgo, mas recusou as investidas. Naquele ano, acabou assumindo o Flamengo.
Já em abril de 2025, após a demissão de Ramón Díaz, o clube voltou a negociar com o técnico, que desistiu do acerto por questões relacionadas à saúde física e mental.
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