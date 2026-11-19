Há 11 anos, o Corinthians conquistava o hexacampeonato brasileiro e encerrava um dos ciclos mais vitoriosos de sua história. Em 19 de novembro de 2015, o empate por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, garantiu matematicamente a taça ao time comandado por Tite. Aquela seria a última conquista do treinador à frente do clube, que deixou em junho de 2016 para assumir a Seleção Brasileira.

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A campanha ficou marcada pelo desempenho coletivo, pela força ofensiva e pela recuperação após as eliminações no primeiro semestre. O título também consolidou o trabalho de Tite, que encerrou sua passagem pelo Corinthians com seis troféus conquistados em duas passagens.

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Para relembrar a conquista, o Lance! conversou com dois personagens daquela temporada: Vagner Love, autor do gol que garantiu o empate diante do Vasco, e Fábio Santos, que participou do início da campanha antes de se transferir para o futebol mexicano.

A confiança de Tite e a recuperação de Vagner Love

Contratado pelo Corinthians em 2015, Vagner Love chegou ao clube após uma passagem pelo futebol chinês. Sem ter realizado a pré-temporada com o restante do elenco e ainda em busca da melhor condição física, o atacante encontrou dificuldades nos primeiros meses. Segundo o ex-atacante, a confiança de Tite foi fundamental para sua recuperação e para o desempenho apresentado na reta decisiva do campeonato.

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— Em 2015, eu tive a oportunidade de ser contratado pelo Corinthians. Fiquei numa felicidade tremenda pelo que o Corinthians é, pela força, pelo tamanho que tem o Corinthians. Eu estava vindo da China, dois meses de férias, acima do peso... Eu não cheguei no mesmo ritmo que os jogadores, não tinha feito pré-temporada. Meus primeiros meses ali foram muito difíceis para mim — relembrou Vagner Love em entrevista exclusiva ao LANCE!.

Vágner Love comemora gol pelo Corinthians (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

O atacante contou que recebeu atenção especial da comissão técnica, com trabalhos individualizados para recuperar a condição física. A estrutura disponibilizada pelo clube e as conversas com o treinador ajudaram a construir uma relação de confiança.

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— O Tite depositou uma confiança muito grande no meu trabalho, me deixou um... me chamou, conversou comigo pessoalmente, me colocou para treinar à parte, para usar toda a estrutura do Corinthians, preparador físico, nutrição, em laboratório do R9 ali dentro do Corinthians. E, depois que eu fiquei bem fisicamente, ele só disse para mim: "Em breve, você vai ter tua oportunidade para jogar" — contou.

A evolução aconteceu ao longo da competição. Vagner Love ganhou espaço no ataque e passou a contribuir diretamente para os resultados da equipe. O jogador destacou especialmente a atuação diante do Cruzeiro, quando marcou duas vezes e ganhou confiança para a sequência da temporada.

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— Depois que eu comecei a jogar, que as coisas começaram a acontecer, principalmente naquele jogo contra o Cruzeiro, na Arena, onde eu fiz os dois gols. Dali em diante, graças a Deus, papai do céu me abençoou, comecei a fazer os gols, comecei a ajudar o Corinthians de alguma forma. E, graças a Deus, dali em diante, a temporada até o final foi maravilhosa.

Vagner Love, Fábio Santos e Tite durante encontro no CT do Corinthians, em 2015 (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Fábio Santos destaca ambiente interno e evolução de Tite

Embora tenha deixado o Corinthians durante a temporada para atuar no México, Fábio Santos acompanhou a campanha que terminou com o título brasileiro. O lateral-esquerdo, que havia participado do início do campeonato, revelou ter vivido sentimentos diferentes ao assistir à conquista longe dos antigos companheiros.

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— Na verdade, uma mistura de sentimentos, assim. Porque, como você falou, inicio aquele Campeonato Brasileiro, depois acabo indo para o México e, mesmo de longe, óbvio que acompanhei atentamente todos os jogos, torci, torci muito de longe, como você falou, por ter feito parte de todo aquele momento e com aquela sensação, assim, de querer estar junto com os caras para desfrutar daquele momento — afirmou ao LANCE!.

Para o ex-jogador, um dos principais fatores para o sucesso daquela equipe foi o ambiente construído dentro do clube. Mesmo diante das eliminações no Campeonato Paulista e na Libertadores, o elenco conseguiu manter a união e reagir no segundo semestre.

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— Na verdade, na verdade, o ambiente, assim, do Corinthians sempre foi o diferencial. Momentos bons, momentos ruins, o ambiente interno sempre foi muito bom. Desde o período em que eu cheguei, depois saí, quando eu, na minha segunda passagem também, encontrei o mesmo ambiente, assim. Isso é o grande diferencial do Corinthians, por isso que, em momentos tão turbulentos, assim, você consegue segurar a barra, porque o interno é muito forte, assim, é muito, muito fechado — explicou.

Fábio Santos também avaliou que as dificuldades enfrentadas no início da temporada contribuíram para o amadurecimento do grupo. Na visão dele, o elenco já apresentava qualidade antes mesmo da sequência de resultados positivos que culminou no título nacional.

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— E, para mim, o time do primeiro semestre até melhor que o segundo semestre, assim, mas teve a eliminação do Campeonato Paulista, a eliminação da Libertadores. Eu acho que tudo aquilo ali fortaleceu o grupo para chegar mais forte no segundo semestre e fazer a campanha que fez no Campeonato Brasileiro.

Outro ponto destacado pelo lateral foi a evolução de Tite em relação à primeira passagem pelo clube. Após permanecer praticamente todo o ano de 2014 sem trabalhar, o treinador retornou ao Corinthians com novas alternativas táticas, especialmente no setor ofensivo.

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— Ele volta, assim, com muito mais variação de jogo, assim, no meu modo de ver. A questão do dia a dia dele não mudou em nada. É um cara que todo mundo gosta e sabe como ele trabalha, valorizando o trabalho de todos, funcionários, todos os jogadores, não só os titulares, como os reservas, o grupo em si — analisou.

Na avaliação de Fábio Santos, a capacidade de utilizar diferentes jogadores e encontrar soluções para o meio-campo foi determinante para o funcionamento da equipe. O ex-lateral citou a parceria entre Renato Augusto e Jadson como exemplo do trabalho desenvolvido pelo treinador.

— Ele consegue encaixar Renato Augusto e Jadson jogando juntos, depois da saída do Lodeiro para a Argentina, se eu não me engano. Então, ele teve muito mérito na montagem desse elenco, assim, e é um cara que, para mim, em 2015, foi um dos trabalhos mais completos do Tite. Ele teve muito mérito na montagem, obviamente, na conquista daquele título tão importante.

Jogadores do Corinthians comemoram a conquista do Campeonato Brasileiro de 2015 (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Um elenco forte e a superação das eliminações

Além da evolução tática, Vagner Love destacou a qualidade do grupo formado pelo Corinthians naquela temporada. O atacante lembrou que as eliminações nas competições eliminatórias aumentaram a pressão sobre os jogadores, mas também contribuíram para a reação no Campeonato Brasileiro.

— Foi um ano mágico para todos nós, jogadores. A gente tinha uma excelente equipe, um excelente grupo. Nosso grupo era muito fechado, nos davamos muito bem ali e a equipe começou a funcionar de uma forma, assim, maravilhosa — afirmou.

A equipe passou a apresentar regularidade no segundo semestre, combinando eficiência ofensiva com solidez defensiva. Para Vagner Love, o desempenho não estava limitado aos titulares, já que as opções disponíveis no banco de reservas também mantinham o nível de competitividade.

— A gente tinha um time teoricamente titular, mas nosso banco também era incrível. Então, nosso grupo tinha uma qualidade imensa e nós sabíamos que, a qualquer momento, as coisas iriam acontecer para o nosso lado e a gente tinha totais chances de ganhar aquele Campeonato Brasileiro — destacou.

O título em São Januário e a goleada histórica sobre o São Paulo

A confirmação matemática do título aconteceu em 19 de novembro, diante do Vasco, no Rio de Janeiro. O Corinthians saiu atrás no placar, mas chegou ao empate com um gol de Vagner Love, resultado suficiente para garantir a conquista com três rodadas de antecedência.

Três dias depois, a equipe voltou a campo para enfrentar o São Paulo, na Neo Química Arena, em uma partida que ficou marcada pela goleada por 6 a 1. Mesmo com uma formação composta majoritariamente por reservas, o time de Tite protagonizou uma atuação histórica diante do rival.

Vagner Love revelou que gostaria de ter participado do clássico, mas destacou a comemoração realizada pelos jogadores após a confirmação do título.

— E eu queria muito ter jogado, só que a comemoração aqui no Rio foi boa. Foi boa, curtimos todos juntos, jogadores, familiares, alguns que estavam aqui pelo Rio, e foi sensacional — contou.

Tite em momento de oração nos bastidores de São Januário, palco da conquista do hexacampeonato brasileiro do Corinthians (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

O atacante também relembrou a decisão de Tite de preservar os titulares e a surpresa com o desempenho da equipe alternativa.

— Ali foi um placar histórico que ninguém imaginava. Um clássico, Corinthians e São Paulo, o Corinthians golear da maneira que foi. Corinthians jogando bonito... Romero faz dois gols, Edu Dracena, Bruno Henrique, Cristian e Lucca, que fazem os gols do Corinthians. E ali foi uma festa maravilhosa, foi incrível.

Mais de uma década depois, o título permanece entre as principais lembranças da carreira do atacante, que terminou aquela edição do Campeonato Brasileiro como um dos destaques ofensivos da equipe.

— Foi especial. Esse título aí vai ficar marcado no resto da minha vida. Foi um dos títulos mais importantes da minha carreira — concluiu Vagner Love.

O último troféu de uma trajetória histórica

A conquista de 2015 encerrou a coleção de títulos de Tite como treinador do Corinthians. O técnico permaneceu no cargo até junho de 2016, quando aceitou o convite para comandar a Seleção Brasileira, sem voltar a levantar uma taça pelo clube naquele período.

Ao todo, foram seis conquistas: os Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2015, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, além do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana de 2013.

Desde sua saída, Tite teve oportunidades de retornar ao Corinthians, mas as negociações não avançaram. Em 2023, o treinador foi procurado pela diretoria em diferentes momentos, incluindo após as saídas de Fernando Lázaro e Vanderlei Luxemburgo, mas recusou as investidas. Naquele ano, acabou assumindo o Flamengo.

Já em abril de 2025, após a demissão de Ramón Díaz, o clube voltou a negociar com o técnico, que desistiu do acerto por questões relacionadas à saúde física e mental.