O Corinthians venceu o Botafogo por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, e segue na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe comandada por Clarence Seedorf deixou momentaneamente a zona de rebaixamento, mas depende de uma combinação de resultados para permanecer fora das quatro últimas posições ao término da rodada.

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Nesta quinta-feira (19), o Internacional enfrenta o Vasco, fora de casa, enquanto o Vitória recebe o Red Bull Bragantino. Caso as duas equipes vençam seus compromissos, o Corinthians retornará à zona de rebaixamento.

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Por outro lado, o Timão permanecerá fora do Z-4 caso apenas um dos dois concorrentes vença e o outro seja derrotado.

Veja abaixo os cenários

Vitória vence e Internacional vence: Corinthians volta para a zona de rebaixamento. Vitória vence e Internacional perde: Corinthians permanece fora do Z-4. Vitória perde e Internacional vence: Corinthians permanece fora do Z-4. Vitória perde e Internacional perde: Corinthians permanece fora do Z-4. Vitória empata e Internacional empata: Corinthians permanece fora do Z-4. Vitória vence e Internacional empata: Corinthians permanece fora do Z-4. Vitória empata e Internacional vence: Corinthians permanece fora do Z-4. Vitória empata e Internacional perde: Corinthians permanece fora do Z-4. Vitória perde e Internacional empata: Corinthians permanece fora do Z-4.

Seedorf, técnico do Corinthians (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Folhapress)

Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.

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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão