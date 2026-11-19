Corinthians seca rivais para seguir fora da zona de rebaixamento
Timão depende de tropeços de Internacional e Vitória para permanecer acima das quatro últimas posições
O Corinthians venceu o Botafogo por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, e segue na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe comandada por Clarence Seedorf deixou momentaneamente a zona de rebaixamento, mas depende de uma combinação de resultados para permanecer fora das quatro últimas posições ao término da rodada.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Nesta quinta-feira (19), o Internacional enfrenta o Vasco, fora de casa, enquanto o Vitória recebe o Red Bull Bragantino. Caso as duas equipes vençam seus compromissos, o Corinthians retornará à zona de rebaixamento.
Por outro lado, o Timão permanecerá fora do Z-4 caso apenas um dos dois concorrentes vença e o outro seja derrotado.
Veja abaixo os cenários
- Vitória vence e Internacional vence: Corinthians volta para a zona de rebaixamento.
- Vitória vence e Internacional perde: Corinthians permanece fora do Z-4.
- Vitória perde e Internacional vence: Corinthians permanece fora do Z-4.
- Vitória perde e Internacional perde: Corinthians permanece fora do Z-4.
- Vitória empata e Internacional empata: Corinthians permanece fora do Z-4.
- Vitória vence e Internacional empata: Corinthians permanece fora do Z-4.
- Vitória empata e Internacional vence: Corinthians permanece fora do Z-4.
- Vitória empata e Internacional perde: Corinthians permanece fora do Z-4.
- Vitória perde e Internacional empata: Corinthians permanece fora do Z-4.
Corinthians na temporada
O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.
No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.
Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão
- 22/11, 20h: Atlético-MG x Corinthians
- 29/11, 18h30: Corinthians x Grêmio
- 02/12, 21h30: Remo x Corinthians
Mais LANCE!
Atacante do Athletico-PR, Vargas marca gol mais distante do Brasileirão desde 2019; veja ranking
K. Vargas acertou chute de 64,3 metros contra o Flamengo, pela 35ª rodada, e estabeleceu novo recorde da competição
CBF divulga escala completa de arbitragem da 36ª rodada do Brasileirão; veja nomes
Rodada terá Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado entre os árbitros principais e pode definir o título do Flamengo em confronto direto com o Palmeiras
Corinthians terá que pagar bolada para manter Kaio César em 2027
Atacante pertence ao Al-Hilal e tem contrato de empréstimo até dezembro.
Flamengo divulga nota e prega cautela antes de decisão contra o Palmeiras pelo Brasileirão
Rubro-Negro divulgou nota oficial nesta quinta-feira (19), reforçou o foco nas três rodadas finais e comentou expectativa sobre comemoração e entrega da taça
Fala de Abel irrita torcedores do Palmeiras: 'Palhaço'
Com a derrota, Palmeiras vê rival abrir seis pontos de vantagem
Santos mais do que dobra chances de ir à Libertadores, aponta estudo
Após vitória sobre o Coritiba nesta quarta-feira (18), o Santos mais do que dobrou as chances de disputar a competição continental
Dublador revela provocação de Neymar em Coritiba x Santos: 'Time pequeno'
Com o triunfo, Peixe assume a 8° posição do Brasileirão
Andreas vira o foco para Copas após derrota do Palmeiras: 'Temos que ser sinceros'
Meia segue discurso de Abel Ferreira após duelo com o Cruzeiro e destaca necessidade de ajustes antes das decisões
Torcida do Flamengo mobiliza Aerofla antes de decisão contra o Palmeiras
Rubro-negros organizam concentração no Galeão a partir do meio-dia desta sexta-feira; delegação embarca às 16h para São Paulo
Volante sofre lesão inflamatória e vira dúvida no Corinthians
Allan ficou fora da goleada sobre o Botafogo por conta de uma tendinite
Dois titulares do Vasco voltam contra o Internacional; veja provável escalação
Sosa e Thiago Mendes ficaram fora da vitória sobre a Chapecoense, mas devem reforçar o meio-campo cruz-maltino
Rodinei e Neymar detonam arbitragem após lance em Luan Peres, do Santos
Com o triunfo, Peixe assume a 8° posição do Brasileirão
Vai poupar? Abel indica estratégia do Palmeiras para encarar o Flamengo
Alviverde vê rival abrir seis pontos de vantagem com três rodadas para o fim da competição, e comissão técnica avalia cenários
Golaço rende elogios até de jogador do Flamengo: 'Vai ser Puskás'
Samuel Lino elogiou pintura de Vargas na derrota do Athletico para o Flamengo
Cuca torna-se o primeiro técnico a chegar ao milésimo ponto no Brasileirão; veja ranking
Com a vitória do Santos sobre o Coritiba, nesta quarta-feira (18), técnico Cuca alcançou marca única no Brasileirão
Súmula: Memphis não marcou diante do Botafogo e mantém jejum de gols no Corinthians
Árbitro Wilton Pereira Sampaio confirma gol contra de Arthur Chaves
Flamengo não deve receber taça no estádio do Palmeiras se confirmar título
Rubro-Negro joga por um empate no Nubank Parque para faturar o Brasileirão, mas troféu deve ser entregue apenas no duelo contra a Chapecoense
Risco de queda do Corinthians despenca e Grêmio liga alerta; veja
Imortal empatou com o Bahia, em casa, por 0 a 0
Com Artur Jorge, Cruzeiro virou sete jogos e não sofreu nenhuma virada no Brasileirão
Raposa garantiu classificação para a Libertadores com mais uma virada