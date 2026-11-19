O atacante Kaio César manifestou o desejo de permanecer no Corinthians para a próxima temporada. Após marcar três gols na vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador revelou que ainda não foi procurado pela diretoria alvinegra para discutir seu futuro, mas deixou claro que pretende continuar defendendo o clube.

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Kaio César chegou ao Corinthians por empréstimo junto ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, clube com o qual possui contrato até junho de 2028. O vínculo com o Timão é válido até dezembro de 2026. Para garantir a permanência definitiva do atacante, a diretoria alvinegra terá de desembolsar 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões) pela aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador.

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— O clube ainda não se manifestou comigo, mas já tinha falado que o meu desejo era ficar no Corinthians. É um sonho jogar aqui e quero ficar por muito tempo, mas também tenho de esperar, tenho de entregar isso para o meu estafe e não posso resolver essas questões. Mas o meu desejo é ficar — disse Kaio César durante zona mista.

O atacante também destacou que a atuação diante do Botafogo foi resultado do trabalho realizado nos últimos meses. Para Kaio César, o desempenho representa uma oportunidade de demonstrar seu valor ao clube.

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— É um reflexo de um trabalho que já venho fazendo há um tempo, e hoje pude mostrar para eles que vale a pena ficar comigo. Mas também tenho de valorizar aquilo que sou e o que estou fazendo — e só respeitar e esperar o que vai acontecer — afirmou.

A partida também teve um significado especial para o jogador. Pela primeira vez na carreira, Kaio César marcou três gols em um mesmo jogo. O atacante comemorou a marca individual, mas ressaltou a importância de manter o foco na reta final do Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians ainda luta contra o rebaixamento.

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— Estou muito feliz. É o primeiro hat-trick da minha carreira. Trabalhei a minha vida toda para chegar a uma noite como esta, poder fazer três gols em um grande clube como o Corinthians, podendo ajudar para sairmos um pouco dessa situação. Parece até que estou sonhando aqui, mas temos de continuar focados, continuar trabalhando, porque temos mais três finais e precisamos ganhar os jogos — destacou.

Kaio César também aproveitou para elogiar Memphis Depay, destacando a dedicação e a força mental do companheiro. O atacante ainda revelou uma promessa feita pelo neerlandês nos bastidores.

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— Admiro muito o Memphis, porque, com tudo o que se fala dele, é um cara que nunca deixa de trabalhar, aguenta muita coisa e admiro muito a força que ele tem para continuar trabalhando, continuar dando o melhor dele. Fico muito feliz de poder trabalhar com ele, porque aprendo muito todos os dias. Ele tinha conversado comigo que, se eu desse uma assistência para ele, ele ia me dar um presente; agora vou cobrar — finalizou.

Emprestado pelo Al-Hilal, Kaio César manifestou o desejo de continuar no Corinthians em 2027 (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress).

Números Kaio César pelo Corinthians

Kaio César soma 36 partidas pelo Corinthians na temporada de 2026, sendo 22 como titular. O atacante marcou sete gols e distribuiu quatro assistências, totalizando 11 participações diretas em gols, com média de uma a cada 198 minutos em campo. Segundo o Sofascore, o jogador tem nota média de 7,02.

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Nas estatísticas ofensivas, Kaio César acumula quatro grandes chances criadas, além de médias de um passe decisivo e 1,7 finalização por partida, sendo 0,6 em direção ao gol. O atacante também registra 2,2 dribles certos por jogo e aproveitamento de 26% nos cruzamentos.

Em relação às disputas individuais, o jogador apresenta médias de 6,2 duelos ganhos e 2,3 faltas sofridas por partida. Os números consideram suas atuações pelo Corinthians ao longo da temporada.