Corinthians cria memorial após racismo contra Carlos Miguel em Derby
Cadeira retirada da Neo Química Arena retorna com homenagem ao ex-lateral Wladimir
O Corinthians anunciou o retorno de uma cadeira retirada do setor Oeste Inferior da Neo Química Arena, em abril deste ano, após um episódio de injúria racial contra o goleiro Carlos Miguel, durante o clássico contra o Palmeiras. O assento foi transformado em uma obra de arte pelo artista urbano Markone, em homenagem ao ex-lateral-esquerdo Wladimir Rodrigues dos Santos, e passará a funcionar como um memorial antirracista no estádio.
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Na ocasião, o clube retirou a cadeira do local onde ocorreram as ofensas como parte de uma campanha desenvolvida em parceria com as agências End to End e Área 23. O espaço vazio foi utilizado para transmitir a mensagem de que o racismo não tem lugar nas arquibancadas. A iniciativa também contou com sinalização e orientações para identificação e denúncia de episódios de discriminação.
Agora, durante o Mês da Consciência Negra, o Corinthians decidiu recolocar o assento no estádio, desta vez com uma intervenção artística. A ação faz parte do lançamento da plataforma História Preta do Corinthians, voltada à preservação da memória negra e ao desenvolvimento de iniciativas de combate ao racismo.
Homenagem a Wladimir e referência histórica
A obra produzida por Markone apresenta, no encosto da cadeira, o rosto de Wladimir, ex-lateral-esquerdo que disputou 806 partidas pelo Corinthians e foi um dos principais nomes da Democracia Corinthiana, movimento que marcou a história do clube na década de 1980.
O assento também recebeu listras pretas e brancas, em referência ao uniforme alvinegro e à camisa preta com faixas brancas utilizada pelo Corinthians em 1915, período em que o clube protestava contra sua exclusão das principais competições paulistas.
A cadeira ficará em contraste com os demais assentos brancos do setor, permitindo a identificação visual da intervenção. Segundo o clube, a proposta é transformar o objeto em um ponto permanente de memória e conscientização dentro da arena.
Corinthians lança plataforma de combate ao racismo
A intervenção integra a História Preta do Corinthians, iniciativa institucional estruturada em três frentes: Governança e Protocolo de Ação, Patrimônio Cultural e Desenvolvimento Sociocultural.
Entre as medidas previstas estão ações de educação racial, preservação da memória de personalidades negras ligadas ao clube, divulgação de mecanismos de denúncia e desenvolvimento de oportunidades educativas e culturais.
A proposta também contempla medidas de prevenção, acolhimento de vítimas e integração entre diferentes departamentos do Corinthians.
Com o retorno da cadeira, o clube dá continuidade à campanha iniciada em abril. Na primeira etapa, a retirada do assento foi utilizada para denunciar o episódio de racismo. Agora, a intervenção artística permanecerá na Neo Química Arena como referência ao caso e às ações institucionais de enfrentamento à discriminação.
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