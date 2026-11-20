O volante Alex Santana, do Corinthians, voltou a entrar em campo após seis meses e 15 dias sem atuar. O jogador ganhou uma oportunidade na vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta-feira (18), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

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A última participação de Alex Santana havia acontecido em 3 de maio de 2026, na derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Mirassol, fora de casa. Desde então, o meio-campista foi relacionado para 14 partidas, mas permaneceu no banco de reservas em 13 delas, voltando a atuar somente no confronto diante da equipe carioca.

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Após a vitória sobre o Botafogo, o técnico Clarence Seedorf destacou o comportamento do volante durante o período em que esteve sem oportunidades. O treinador ressaltou a dedicação do jogador nos treinamentos e a postura adotada mesmo diante da falta de espaço na equipe.

— Eu quero ressaltar o Santana, o comportamento dele foi exemplar. O cara treinou desde o começo, não teve muito espaço, e fui muito feliz para ele ter esses minutos. Por causa de jogadores como ele nosso elenco está fechado, está treinando bem. Quando joga é fácil. Quando não joga, estou ressaltando o comportamento dele, do Santana, como outros — afirmou Clarence Seedorf.

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Afastamento com o técnico Dorival Júnior

O atleta vinha treinando em separado desde o início da temporada após retornar do empréstimo ao Grêmio e não foi integrado ao elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior. A intenção da diretoria era negociá-lo, mas não houve propostas.

Sem espaço na equipe, Alex Santana chegou a utilizar as redes sociais para demonstrar carinho pelo Corinthians e sinalizar o desejo de ter uma nova oportunidade no clube. Em uma publicação com a legenda "Relembrar é viver", acompanhada de um vídeo com imagens de suas atuações pelo Timão, o volante manifestou a vontade de permanecer na equipe, mesmo diante da falta de oportunidades.

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Clarence Seedorf elogiou a postura de Alex Santana (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números de Alex Santana pelo Corinthians

Alex Santana soma 39 partidas disputadas pelo Corinthians, sendo 17 como titular, com dois gols marcados. O volante registra nota média de 6,76 no Sofascore. Na distribuição de jogo, apresenta 88% de aproveitamento nos passes, com média de 17,2 passes certos por partida.

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Nos lançamentos, Alex Santana possui 61% de precisão, com média de 1,2 passes longos certos por jogo. O meio-campista também registra 0,2 passes decisivos por partida, números que mostram uma participação limitada na criação de oportunidades ofensivas.

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Defensivamente, o volante apresenta médias de 2,6 bolas recuperadas, 0,4 interceptações e 1,1 desarmes por partida. Nos confrontos individuais, Alex Santana possui 59% de aproveitamento, com média de 2,9 duelos ganhos por jogo.