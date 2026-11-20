Meia do Corinthians volta a atuar após seis meses fora
Alex Santana ganha oportunidade diante do Botafogo e ganha elogios de Seedorf
O volante Alex Santana, do Corinthians, voltou a entrar em campo após seis meses e 15 dias sem atuar. O jogador ganhou uma oportunidade na vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta-feira (18), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.
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A última participação de Alex Santana havia acontecido em 3 de maio de 2026, na derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Mirassol, fora de casa. Desde então, o meio-campista foi relacionado para 14 partidas, mas permaneceu no banco de reservas em 13 delas, voltando a atuar somente no confronto diante da equipe carioca.
Após a vitória sobre o Botafogo, o técnico Clarence Seedorf destacou o comportamento do volante durante o período em que esteve sem oportunidades. O treinador ressaltou a dedicação do jogador nos treinamentos e a postura adotada mesmo diante da falta de espaço na equipe.
— Eu quero ressaltar o Santana, o comportamento dele foi exemplar. O cara treinou desde o começo, não teve muito espaço, e fui muito feliz para ele ter esses minutos. Por causa de jogadores como ele nosso elenco está fechado, está treinando bem. Quando joga é fácil. Quando não joga, estou ressaltando o comportamento dele, do Santana, como outros — afirmou Clarence Seedorf.
Afastamento com o técnico Dorival Júnior
O atleta vinha treinando em separado desde o início da temporada após retornar do empréstimo ao Grêmio e não foi integrado ao elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior. A intenção da diretoria era negociá-lo, mas não houve propostas.
Sem espaço na equipe, Alex Santana chegou a utilizar as redes sociais para demonstrar carinho pelo Corinthians e sinalizar o desejo de ter uma nova oportunidade no clube. Em uma publicação com a legenda "Relembrar é viver", acompanhada de um vídeo com imagens de suas atuações pelo Timão, o volante manifestou a vontade de permanecer na equipe, mesmo diante da falta de oportunidades.
Números de Alex Santana pelo Corinthians
Alex Santana soma 39 partidas disputadas pelo Corinthians, sendo 17 como titular, com dois gols marcados. O volante registra nota média de 6,76 no Sofascore. Na distribuição de jogo, apresenta 88% de aproveitamento nos passes, com média de 17,2 passes certos por partida.
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Nos lançamentos, Alex Santana possui 61% de precisão, com média de 1,2 passes longos certos por jogo. O meio-campista também registra 0,2 passes decisivos por partida, números que mostram uma participação limitada na criação de oportunidades ofensivas.
Defensivamente, o volante apresenta médias de 2,6 bolas recuperadas, 0,4 interceptações e 1,1 desarmes por partida. Nos confrontos individuais, Alex Santana possui 59% de aproveitamento, com média de 2,9 duelos ganhos por jogo.
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