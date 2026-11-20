Simulador: veja cenários da luta contra o rebaixamento após a 35ª rodada do Brasileirão
Vitória ganha fôlego, enquanto Internacional e Grêmio seguem no Z4 após a 35ª rodada; veja os próximos jogos
A disputa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro está atualizada após os jogos desta quinta-feira (19), pela 35ª rodada. Com a vitória do Vasco sobre o Internacional, por 2 a 1, em São Januário, e o triunfo do Vitória diante do Red Bull Bragantino, também por 2 a 1, a briga para escapar da zona de rebaixamento ficou ainda mais acirrada.
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O resultado foi especialmente ruim para o Internacional. Com 38 pontos, o Colorado desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Corinthians, que goleou o Botafogo por 4 a 0 na quarta-feira (18) e chegou aos 40 pontos. Assim, a equipe gaúcha permanece na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, enquanto o Timão aparece em 16º lugar, fora do Z4.
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O Vitória, por sua vez, ganhou fôlego na reta final da competição. Com o resultado positivo diante do Bragantino, o Rubro-Negro chegou aos 41 pontos e assumiu a 14ª posição. Grêmio e Internacional também somam 38 pontos, enquanto Remo, com 32, e Chapecoense, com 21, completam a zona de rebaixamento.
Como está a classificação do Brasileirão?
Próximos jogos do Internacional
O Internacional terá três partidas decisivas para tentar escapar do rebaixamento. O primeiro desafio será contra o Vitória, na segunda-feira (23), às 19h30, no Beira-Rio. Depois, recebe o Red Bull Bragantino, no dia 29 de novembro, às 18h30, e encerra a campanha diante do Cruzeiro, em 2 de dezembro, às 21h30, no Mineirão.
Próximos jogos do Vitória
Apesar de ter conquistado um resultado importante, o Vitória ainda precisa pontuar para afastar definitivamente o risco de rebaixamento. A equipe terá pela frente o Internacional, fora de casa, no dia 23 de novembro, às 19h30. Depois, recebe o Santos, em 29 de novembro, às 16h, e encerra sua participação contra o Vasco, fora de casa, em 2 de dezembro, às 21h30.
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