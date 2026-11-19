O volante Allan virou desfalque no Corinthians. O jogador ficou fora da vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta-feira (18), e ainda é dúvida para o confronto diante do Atlético-MG, marcado para o dia 25 de novembro, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.

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O meio-campista apresenta um quadro de tendinite no tendão de Aquiles direito, problema que o impediu de participar da última partida. A condição física do jogador será acompanhada pelo departamento médico durante a preparação para a próxima rodada. Sua presença diante da equipe mineira dependerá da evolução do processo inflamatório.

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A situação aumenta as preocupações de Seedorf na montagem da equipe. O treinador já sabe que não poderá contar com André Carrillo, que recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre o Botafogo e terá que cumprir suspensão automática. Outro desfalque confirmado é Yuri Alberto, que segue suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O departamento médico também conta com outros jogadores em recuperação. Kayke e Zakaria Labyad permanecem afastados por lesões, enquanto Rodrigo Garro está em processo de transição física após sofrer uma lesão no joelho direito. O argentino apresentou evolução e, apesar de ainda ser tratado como dúvida, a tendência é que fique à disposição para enfrentar o Atlético-MG.

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O Corinthians ainda poderá contar com outros retornos. Matheus Pereira e André Ramalho, que cumpriram suspensão diante do Botafogo, estarão novamente à disposição.

Por fim, o volante André, convocado para a Seleção Brasileira, e o jovem Iago Machado, que estava a serviço da seleção de base, também são esperados de volta ao elenco.

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Allan sofre com tendinite e é dúvida para o próximo jogo do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.

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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão