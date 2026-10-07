Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Sem bets, Corinthians acerta patrocinador máster pontual para a camisa

Empresa de inteligência artificial estará no uniforme alvinegro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
07/10/2026 16:26
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Corinthians suspende contrato com a Fatal Fans
Corinthians acertou novo acordo comercial (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O Corinthians fechou um acordo com a Jota.ai para ocupar o espaço de patrocinador máster da camisa. A marca será exibida pontualmente nesta quarta-feira (7), no confronto contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi antecipada pelo Lance!.

O acerto ocorre em meio à paralisação da publicidade de empresas de apostas no futebol brasileiro. Com o novo acordo, a Jota.ai passa a ocupar a principal propriedade comercial do uniforme do Corinthians na partida em Porto Alegre.

continua após a publicidade

Para a sequência da temporada, existe a possibilidade de a marca permanecer no manto alvinegro, mas em outro espaço: na barra inferior frontal da camisa.

A Jota.ai é uma plataforma de inteligência artificial voltada à gestão financeira de pessoas e empresas. O serviço funciona por meio do WhatsApp e acompanha informações financeiras do usuário para identificar movimentações, despesas e possíveis problemas.

continua após a publicidade

Entre as funcionalidades oferecidas estão alertas sobre despesas duplicadas no cartão, alterações em tarifas bancárias, assinaturas recorrentes e boletos próximos do vencimento. A ferramenta também pode antecipar situações em que um pagamento previsto comprometerá o saldo disponível na conta.

— A nossa missão é ajudar as pessoas a organizar a vida financeira, automatizar tarefas e tomar decisões melhores no dia a dia através da proatividade do Jota, alertas e insights financeiros que torne a vida do brasileiro melhor. Acreditamos que a parceria com o Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, fortalecerá nosso propósito e incentivará os brasileiros e todos os amantes de futebol a terem uma relação mais consciente e inteligente com as finanças — afirma Davi Holanda, fundador e CEO do Jota.

continua após a publicidade

— A Jota é uma empresa moderna, com peso no mercado, e que aborda um assunto tão importante para todos, que é a educação financeira. Fico feliz com a parceria e pela possibilidade de aproximar o nosso torcedor deste tema — destacou Osmar Stabile, presidente do Corinthians.

Corinthians terá Jota.ai como patrocinador máster contra o Internacional (Foto: Divulgação/Corinthians)
Corinthians terá Jota.ai como patrocinador máster contra o Internacional (Foto: Divulgação/Corinthians)

Impacto nas contas do Corinthians 

O Corinthians vive um momento de apreensão em relação aos patrocinadores. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma medida provisória que proíbe as bets no Brasil. Com isso, o clube, que tem a Esportes da Sorte como patrocinadora, pode sofrer um impacto significativo em suas contas.

continua após a publicidade

O Corinthians tem contrato com a Esportes da Sorte até o fim de 2029. O acordo prevê R$ 150 milhões fixos por ano, além de R$ 10 milhões destinados a ativações de marketing e outros mecanismos de performance.

Considerando apenas os valores fixos da negociação com a Esportes da Sorte, sem contar bonificações e outros mecanismos de performance, o clube pode deixar de receber R$ 450 milhões até o fim do vínculo.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Corinthians terá Jota.ai como patrocinador máster contra o Internacional (Foto: Divulgação/Corinthians)

Corinthians

Veja quanto o Corinthians faturou com novo patrocinador máster pontual

Há 6 minutos
Camisa do Corinthians

Corinthians

Corinthians agradece Esportes da Sorte e esclarece futuro da parceria

Há 17 minutos
Troféu do Brasileirão Série A

Futebol Nacional

Brasileirão de volta: confira o retrospecto dos jogos da 29ª rodada

Há 6 horas
Yuri Alberto comemora ao lado dos jogadores do Corinthians

Corinthians

Com volta de Yuri Alberto e lista de pendurados, Corinthians encara o Internacional

Há 11 horas
Rodrigo Garro e Breno Bidon durante treinamento

Corinthians

Corinthians deve ter mudanças para encarar o Inter; veja provável escalação

Há 21 horas
Camisa com o escudo do Corinthians

Corinthians

Com proibição das bets, Corinthians faz 'operação camisa' para jogo contra o Inter

Há 21 horas
Mais LANCE!
Yuri Alberto durante treino desta terça-feira (6)

Corinthians realiza último treino, e Yuri Alberto comenta sobre 'Lei do Ex': 'Nunca falha'

Eduardo Conceição em ação pela Seleção Brasileira de base (Foto: Fabio Souza / CBF)

Com três brasileiros, jornal inglês elege as maiores promessas do futebol

Corinthians suspende contrato com a Fatal Fans

Corinthians suspende contrato com Fatal Fans após decisão da justiça; entenda

Elenco das Brabas durante a final do Brasileirão 2026.

Corinthians acerta salários do elenco feminino às vésperas da Libertadores

Brasileirão Série A 2026 - Internacional x Corinthians

Internacional x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

Breno Bidon em ação pela Seleção Brasileira durante a Data Fifa

Corinthians tem retorno de convocados em luta contra a queda

Elias durante Internacional x Corinthians

Para sair da crise, Corinthians busca feito que não consegue desde 2016 contra o Inter

Luxemburgo durante trabalho no Corinthians

Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com Tocantins

Carol Gil, zagueira do São Paulo, é convocada para Seleção

Seleção Brasileira: Carol Gil, do São Paulo, é convocada na vaga de Thais Ferreira

Fernando Diniz durante trabalho com o Corinthians

Diniz faz testes no Corinthians antes de duelo decisivo contra o Internacional

Carlos Alberto durante jogo pelo Botafoto

Morre Carlos Alberto Dias, ex-jogador de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco

Craque do Flamengo brilha durante amistoso internacional pelo Uruguai (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Apagão das bets: clubes tiram marcas das camisas e redes

Hugo foi titular no primeiro amistoso da Amarelinha (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Ex-goleiro da Seleção dispara sobre atuação de Hugo Souza: 'Amador'