O Corinthians fechou um acordo com a Jota.ai para ocupar o espaço de patrocinador máster da camisa. A marca será exibida pontualmente nesta quarta-feira (7), no confronto contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi antecipada pelo Lance!.

O acerto ocorre em meio à paralisação da publicidade de empresas de apostas no futebol brasileiro. Com o novo acordo, a Jota.ai passa a ocupar a principal propriedade comercial do uniforme do Corinthians na partida em Porto Alegre.

continua após a publicidade

Para a sequência da temporada, existe a possibilidade de a marca permanecer no manto alvinegro, mas em outro espaço: na barra inferior frontal da camisa.

A Jota.ai é uma plataforma de inteligência artificial voltada à gestão financeira de pessoas e empresas. O serviço funciona por meio do WhatsApp e acompanha informações financeiras do usuário para identificar movimentações, despesas e possíveis problemas.

continua após a publicidade

Entre as funcionalidades oferecidas estão alertas sobre despesas duplicadas no cartão, alterações em tarifas bancárias, assinaturas recorrentes e boletos próximos do vencimento. A ferramenta também pode antecipar situações em que um pagamento previsto comprometerá o saldo disponível na conta.

— A nossa missão é ajudar as pessoas a organizar a vida financeira, automatizar tarefas e tomar decisões melhores no dia a dia através da proatividade do Jota, alertas e insights financeiros que torne a vida do brasileiro melhor. Acreditamos que a parceria com o Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, fortalecerá nosso propósito e incentivará os brasileiros e todos os amantes de futebol a terem uma relação mais consciente e inteligente com as finanças — afirma Davi Holanda, fundador e CEO do Jota.

continua após a publicidade

— A Jota é uma empresa moderna, com peso no mercado, e que aborda um assunto tão importante para todos, que é a educação financeira. Fico feliz com a parceria e pela possibilidade de aproximar o nosso torcedor deste tema — destacou Osmar Stabile, presidente do Corinthians.

Corinthians terá Jota.ai como patrocinador máster contra o Internacional (Foto: Divulgação/Corinthians)

Impacto nas contas do Corinthians

O Corinthians vive um momento de apreensão em relação aos patrocinadores. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma medida provisória que proíbe as bets no Brasil. Com isso, o clube, que tem a Esportes da Sorte como patrocinadora, pode sofrer um impacto significativo em suas contas.

continua após a publicidade

O Corinthians tem contrato com a Esportes da Sorte até o fim de 2029. O acordo prevê R$ 150 milhões fixos por ano, além de R$ 10 milhões destinados a ativações de marketing e outros mecanismos de performance.

Considerando apenas os valores fixos da negociação com a Esportes da Sorte, sem contar bonificações e outros mecanismos de performance, o clube pode deixar de receber R$ 450 milhões até o fim do vínculo.