Memphis Depay não foi o autor do segundo gol do Corinthians na goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo na noite dessa quarta-feira (18), na Neo Química Arena. Apesar de ele ter sido o responsável pela finalização no lance que ampliou o placar para 2 a 0, aos 33 minutos, o árbitro Wilton Pereira Sampaio considerou gol contra de Arthur Chaves.

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No lance, Memphis recebe triangulação dentro da área e chuta rasteiro, cruzado. No meio do caminho, a bola desvia no pé esquerdo do zagueiro do Botafogo e passa por baixo do goleiro. Por isso, o árbitro registrou na súmula da partida como sendo gol contra de Arthur Chaves.

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Assim, oficialmente o atacante do Corinthians mantém um jejum de mais de oito meses sem marcar gol. A última vez que Memphis balançou a rede adversária foi em 15 de março, no empate por 1 a 1 com o Santos, ainda pelo primeiro turno do Brasileirão.

Memphis tem recebido críticas pela falta de efetividade no Corinthians, mas o atacante parece não se afetar por elas. Após o jogo, o holandês declarou a jornalistas que "muitas pessoas não sabem de futebol".

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— Muitas pessoas falam sobre futebol, mas não sabem muito sobre futebol. Esse é o problema, especialmente no Brasil. Eles não entendem o jogo e nem sequer assistem ao jogo. Quando você tem dois atacantes pelos lados, é óbvio que sobra mais espaço para mim. Essa é a diferença do 4-4-2 comigo e com o Yuri (Alberto) — considerou Memphis.

A goleada sobre o Botafogo aliviou um pouco a pressão do Corinthians, que momentaneamente deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão Série A. Restando três rodadas para o fim do campeonato, o time paulista tem 40 pontos.

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Memphis não marcou, mas deu assistência para um dos gols do Corinthians (Foto: Fernando Blade /Fotoarena/Folhapress)

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