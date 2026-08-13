Diniz repete escalação do Corinthians para enfrentar o Rosario Central
Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
O Corinthians está escalado para enfrentar o Rosario Central nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto terá transmissão da ESPN/Disney+.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Kaio César, que apresentou um incômodo muscular em uma das coxas, treinou normalmente nesta quarta-feira (12) e vai para o confronto. Assim, o técnico Fernando Diniz decidiu repetir a escalação da vitória diante do Red Bull Bragantino.
Por o confronto, o Corinthians terá outros cinco desfalques. O volante André, com um incômodo na coxa, está fora. Já os atacantes Kayke e Vitinho seguem em recuperação de lesões no joelho esquerdo, enquanto Yuri Alberto trata uma lesão muscular no posterior da coxa direita.
➡️ Em 'terra inimiga', Corinthians mergulha na rivalidade de Rosário
Já o meia Zakaria Labyad, por sua vez, se recupera de uma lesão no menisco e de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
Escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.
Escalação do Rosario: Ledesma; Coronel, Ovando, Gaston Ávila e Sández; Ibarra, Pizarro, Cantizano, Di María e Campaz; Copetti.
Corinthians na Libertadores
O Corinthians avançou às oitavas de final da Libertadores na liderança do Grupo E, com 11 pontos. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota, com oito gols marcados e quatro sofridos. O Rosario Central (ARG) terminou na segunda colocação do Grupo H, com 13 pontos, mesma pontuação do líder Independiente del Valle (EQU).
O duelo terá um significado especial para Rodrigo Garro. O meia já morou em Rosário e destacou a expectativa para disputar uma partida de mata-mata na cidade.
Corinthians e Rosario Central se enfrentaram nas oitavas de final da Libertadores de 2000. Na ida, no Gigante de Arroyito, o Timão perdeu por 3 a 2. Na volta, no Pacaembu, venceu pelo mesmo placar e avançou nos pênaltis, por 4 a 3.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Corinthians
Rosario Central x Corinthians será disputado em meio à reforma do Gigante de ArroyitoHá 1 hora
Futebol Internacional
Com título pelo PSG, Marquinhos faz história e quebra recordeHá 6 horas
Fora de Campo
Tiago Leifert dispara sobre saída de Memphis do CorinthiansHá 6 horas
Corinthians
Saída de Memphis gera frustração, e Corinthians faz pacto por vitóriasHá 6 horas
Lutas
Astro do UFC ataca presidente do Corinthians após saída de Memphis: 'Luta a fazer'Há 7 horas
Fora de Campo
Tévez faz alerta ao Corinthians para duelo contra RosarioHá 10 horas
Mais LANCE!