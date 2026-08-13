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Diniz repete escalação do Corinthians para enfrentar o Rosario Central

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

PorGuilherme LesnokRosário (ARG)
13/08/2026 20:20
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Camisa do Corinthians
Corinthians escalado para o confronto (Foto: Fernando Bueno / Corinthians)

O Corinthians está escalado para enfrentar o Rosario Central nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto terá transmissão da ESPN/Disney+. 

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Kaio César, que apresentou um incômodo muscular em uma das coxas, treinou normalmente nesta quarta-feira (12) e vai para o confronto. Assim, o técnico Fernando Diniz decidiu repetir a escalação da vitória diante do Red Bull Bragantino.

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Por o confronto, o Corinthians terá outros cinco desfalques. O volante André, com um incômodo na coxa, está fora. Já os atacantes Kayke e Vitinho seguem em recuperação de lesões no joelho esquerdo, enquanto Yuri Alberto trata uma lesão muscular no posterior da coxa direita. 

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Já o meia Zakaria Labyad, por sua vez, se recupera de uma lesão no menisco e de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

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Escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

Escalação do Rosario: Ledesma; Coronel, Ovando, Gaston Ávila e Sández; Ibarra, Pizarro, Cantizano, Di María e Campaz; Copetti.

Fachada do Gigante de Arroyito, estádio do Rosario Central
Fachada do Gigante de Arroyito, estádio do Rosario Central (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Corinthians na Libertadores

Corinthians avançou às oitavas de final da Libertadores na liderança do Grupo E, com 11 pontos. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota, com oito gols marcados e quatro sofridos. O Rosario Central (ARG) terminou na segunda colocação do Grupo H, com 13 pontos, mesma pontuação do líder Independiente del Valle (EQU).

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O duelo terá um significado especial para Rodrigo Garro. O meia já morou em Rosário e destacou a expectativa para disputar uma partida de mata-mata na cidade.

Corinthians e Rosario Central se enfrentaram nas oitavas de final da Libertadores de 2000. Na ida, no Gigante de Arroyito, o Timão perdeu por 3 a 2. Na volta, no Pacaembu, venceu pelo mesmo placar e avançou nos pênaltis, por 4 a 3.

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